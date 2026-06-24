カフェの「グランデサイズ」をそのまま持ち歩く。“お気に入りのコーヒー”を、たっぷり楽しめる500mlサイズが新登場。

株式会社リバーズ

株式会社リバーズ（本社：東京都墨田区東駒形、代表：名児耶 剛）は 、昨年に発売し好評を博したコーヒー専用ボトル『DRINK BOTTLE MOKU COFFEE』の容量をアップしたモデルとなる「500mlサイズ」を、2026年7月1日（水）より発売いたします。

MOKU COFFEE 500の商品ページはこちら(https://store.rivers.co.jp/products/mokucoffee500)

■ コーヒー好きの声に応えた「サイズアップ」

2025年秋に登場した「DRINK BOTTLE MOKU COFFEE（350ml）」は、コーヒー本来の香りや味わいを楽しめる設計と、洗練されたデザインにより、多くのコーヒー愛好家に支持されてきました。

その一方で、ユーザーからは「夏場にアイスコーヒーをたっぷり飲みたい」「カフェの大きなサイズを持ち帰りたい」という声が多く寄せられました。そこで、コーヒーライフをより自由に、より快適にするため、従来の350mlから500mlへと容量をアップした新モデルを開発しました。

■ 製品の特徴

1. 「グランデサイズ」に対応。アイスコーヒーをたっぷり楽しめる500ml

従来のモデルはカフェの「トールサイズ」に合わせた350ml。新モデルの500mlは、カフェの「グランデサイズ（約470ml）」を余裕を持って入れられ、たっぷり飲みたい夏のアイスコーヒーにも最適。通勤やアウトドア、長時間のドライブでも、お気に入りのコーヒーを最後まで存分に楽しめます。

2. コーヒー専用ボトルとしてのこだわり

ボトル内側には、350mlモデル同様、金属臭を抑えコーヒー本来の繊細な風味を損なわない「セラミックコーティング」を採用。最後の一口まで、淹れたての美味しさを保ちます。また、真空断熱構造により、真夏でも氷が溶けにくく、冷えた状態を長時間キープします。

3. 新色「ブラック」がラインナップ

これまでの人気カラーである「カッパー」「シルバー」に加え、新たに「ブラック」が登場。マットな質感が際立つブラックは、オフィスからアウトドアシーンまで場所を選ばず、より洗練された印象を与えます。

■ 商品概要

COPPERSILVERBLACK

商品名：DRINK BOTTLE MOKU COFFEE 500（ドリンクボトル モク コーヒー 500）

発売日：2026年7月1日

販売価格：5,280円（税込）

容量：500ml

サイズ：約W73mm×D73mm×H195mm(口径サイズ約50mm)

重量：233g

カラー：カッパー、シルバー、ブラック（新色）

素材：ステンレス鋼（本体）、ポリプロピレン（フタ）、シリコーンゴム（パッキン）

保温効力：73℃以上（6時間）

保冷効力：7℃以下（6時間）

■ 7月1日（水）より以下の店舗で販売開始

7月1日より、リバーズオンラインストアをはじめ、以下の店舗にて販売を開始いたします。

リバーズ オンラインストア(https://store.rivers.co.jp/)

ロフト(https://www.loft.co.jp/shop_list/)

ハンズ(https://info.hands.net/list/)

AKOMEYA(https://www.akomeya.jp/store_info/storelist) TOKYO(https://www.akomeya.jp/store_info/storelist)

蔦屋書店(https://store.tsite.jp/portal/storelist/)（代官山店、中目黒店、二子玉川店、浦和店）

伊東屋(https://www.ito-ya.co.jp/store/index.html)（銀座 本店、うめだ阪急店、グランフロント大阪店）



■ 7月1日（水）より代官山 蔦屋書店(https://store.tsite.jp/daikanyama/)にてPOP-UPを開催

新製品のMOKU COFFEEをはじめリバーズ製品を販売予定です。

■ Rivers（リバーズ）について

リバーズは「ドリンクウェア」にフォーカスした日本のブランドです。世界的に盛り上がりを見せるコーヒーシーンやアウトドアアクティビティに向けた製品を展開。削ぎ落とされた機能美を追求したデザインは、日常の何気ない一杯を、特別な体験へと変えていきます。

■本プレスリリースに関するお問い合わせ

株式会社リバーズ

TEL：03-6447-9199 MAIL：contact@rivers.co.jp