神戸市を中心に子供向けプログラミング教室「キッズプログラミングスクール8x9(ハック)」(以下 ハック)を運営する株式会社ハック(本社：兵庫県神戸市、代表取締役：森田 康太郎)は、AI時代の新しいプログラミング学習教材「WorldCraft AI(ワールドクラフトエーアイ)」を独自開発し、2026年06月24日に発表しました。









■「マイクラの世界そのものをプログラミングする」新しい教材

WorldCraft AI-NPC編集

WorldCraft AI-NPCをプログラム





WorldCraft AIは、子供たちに大人気のMinecraft(R)の世界をプログラミングでリアルタイムに書き換えながら学ぶことができる教材で、プレイヤー、NPC、動物、モンスター、エリア、ブロックなどサーバー全体に対してWebエディタからプログラミングが可能です。





例えば「時を加速させる部屋を作りたい」というアイデアを思いついたら、部屋のエリア座標に対してプレイヤーがエリア内にいる時だけゲーム内時間を加速する仕組みをプログラムで実装することができます。

子供たちは“プレイヤー”ではなく“世界の作り手”の立場でプログラミングを通して自分だけのカスタムされた世界を創造することができます。





WorldCraft AI-時が加速する部屋をプログラム

WorldCraft AI-時が加速する部屋









■AIが伴走する「好奇心ドリブン」の学習体験

WorldCraft AIのWebエディタにはAIアシスタントが搭載されており、子供の好奇心から生まれるアイデアをAIに相談することができます。このAIは汎用のチャットAIではなく独自に構築したRAG(検索拡張生成)を組み込んでおり、WorldCraft AIの仕様書を参照しながらコードを生成・検証します。





さらにAIが提示したコードはコピー＆ペーストできない仕様にしており、学習者は必ずキーボードで写経しながらコードを入力します。これにより「AIに丸投げして終わり」ではなく、AIの出力を読み解き、自分の手を動かしてコードを書く中で自然と文法や構造、ロジックが身についていきます。





WorldCraft AI-AIアシスト画面









■プログラミング言語にはKotlinを採用

WorldCraft AIはブロックを組み合わせるビジュアルプログラミングの次のステップとして、学習者が実用的なテキストコーディングを学べるよう設計しています。プログラミング言語はAndroidアプリ開発の標準言語である「Kotlin」を採用し、iOSアプリ開発の標準言語である「Swift」とも文法が近いため、将来のスマートフォンアプリ開発を見据えた本格的なプログラミングを学習できます。









■ハックだからこそできる、最先端のAI×プログラミング教育

AI時代のモノづくりに必要なのはAIに任せきりでなんとなく動くものを作るスキルではなく、AIをツールとして使いこなし、自分で設計・判断・修正ができる「エージェンティックエンジニアリング」の素養と、その土台となる確かな基礎力であると私たちは考えています。

ハックにはAI関連のコミュニティで活躍する講師や、業務で日常的にAI駆動開発を行う現役エンジニアが複数在籍しています。日々AIと向き合っている現役エンジニア講師陣だからこそ、AIを使いこなすための実践的な指導が可能です。





WorldCraft AIは、そんな私達がAI時代を生きる子供たちのために考えた、新しいプログラミング教育のアプローチの1つです。









■キッズプログラミングスクール ハックについて

「ハック」は神戸市を起点に関西に展開している、小中学生向けプログラミングスクールです。IT企業が母体となり運営しているため、現役プログラマを中心とした講師陣による丁寧な指導が特徴です。

教室では子供に大人気のMinecraft(R)(マインクラフト(R))の世界でプログラミングを学べる、独自開発のMinecraft用Modの「8x9Craft(ハッククラフト)(R)」をはじめとした話題の教材を活用し、コンピュータを活用した“ものづくり”を楽しみながら学びます。





ハックは神戸市による新規事業支援「KOBEドリームキャッチプロジェクト」の認定ビジネスプランに採択をされるなど、関西で注目を集め、六甲道校、テテ名谷校、西宮北口校、ピオレ姫路校、大阪ATC校、東京目白校の他に小中学校や高等学校、専門学校、大学、企業にも出張授業を展開しております。





今後も学習効果の高い8x9Craft(R)およびWorldCraft AIを使った教育メソッドの展開を広げ、日本のプログラミング教育の中核を担っていく役割を果たしてまいります。









■企業概要

会社名 ： 株式会社ハック

代表者 ： 代表取締役 森田 康太郎

設立年月日： 2016年1月29日

所在地 ： 兵庫県神戸市灘区桜口町4丁目1-1 ウエルブ六甲道4番街1番館4階

資本金 ： 300万円

事業内容 ： 子供向けプログラミング教育事業

URL ： https://8x9.jp/

Instagram ： (@8x9_kobe) https://www.instagram.com/8x9_kobe/