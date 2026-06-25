森ノ宮医療大学（大阪市住之江区、学長：青木 元邦）は6月10日、相互連携協定を締結しているミズノ株式会社の契約選手である男子マラソンのBute Gemechu選手（以下Gemechu選手：エチオピア出身、世界ランク56位※1）に対し、スポーツ障害の予防と競技パフォーマンスの維持・向上を目的としたメディカルチェックを実施しました。 メディカルチェックは、本学総合リハビリテーション学部理学療法学科／インクルーシブ医科学研究所所長の工藤慎太郎教授と、研究室に所属する大学院生が実施しました。三次元動作解析装置（VICON）、超音波診断装置（エコー）、体成分分析装置（InBody）などの先端機器を用い、長距離ランナーにおいてスポーツ障害の発生リスクが高い足部・下肢を中心に詳細な測定・分析を行いました。得られたデータは選手本人へフィードバックされ、今後のトレーニングやコンディショニングに活用されます。 ※１）世界ランクは2026年6月15日時点（by World Athletics）

本学のメディカルチェックは、理学療法士の専門的知見と技術を活かし、身体機能や動作特性を詳細に分析することを特徴としています。一般的なメディカルチェックでは、MRIなどの画像診断装置を用いて、症状の有無にかかわらず全身の状態を確認する健康診断的な手法が多く採用されるのに対し、本学では筋機能や身体組成などを多角的に評価。障害発生リスクや身体機能上の課題を明らかにし、より適切なスポーツ障害予防策の提案や、競技パフォーマンスの維持・向上につなげています。研究活動や臨床実践を通じて蓄積した知見・データを基に、一人ひとりの特性に応じた評価を行い、競技力向上とスポーツ障害予防の両面から選手をサポートしています。

工藤教授からのコメント

私たちが行っているメディカルチェックは、研究室で積み重ねてきた研究成果や臨床経験を基盤としており、独自性の高い評価手法を用いています。今回はランニング中の足部の動きを詳細に分析することで、選手が不安を抱えている部位のウィークポイントを把握するとともに、筋力の左右差や身体機能の特徴から、不調が生じる要因や将来的な障害リスクについても確認することができました。 また、理学療法士は主に弱点をスクリーニングした後、俊敏性や持久力、瞬発力といったパフォーマンスを計測します。これは怪我をした際の競技復帰の指標にもなるため、とても重要です。特にGemechu選手のような世界トップレベルのアスリートは、一般的な基準値では評価が難しく、同等の身体能力を持つ比較対象も限られています。そのため、競技を継続できている現時点での身体状態を把握しておくことが、障害予防やコンディショニング、さらには競技復帰の判断において重要になります。 研究室から生まれた知見や技術によって、多くのスポーツ選手の障害予防や競技パフォーマンスの向上に貢献できればうれしく思います。

Gemechu選手からのコメント

今回はありがとうございました。初めてこのようなチェックを受けることができたので全てが新鮮でした。出身のエチオピアではこういった設備はなく、私より更にトップの選手でも今回のような機会を得られることはあまりないです。工藤先生からの一つ一つのフィードバックも大変有益なものでした。今日の内容を実践に活かしていき、自己ベストの2時間４分を切れるように頑張ります。

工藤研究室 大学院生からのコメント

初めてプロのランナーの計測をしましたが、プロでも股関節や足首は硬かったり、ケガをする方は状態のいい方と比べると必ず違いがあったりすることを学びました。今日の学びを他の選手を評価する際にも活かしていきます。

森ノ宮医療大学について

森ノ宮医療大学は、多岐にわたる医療系専門職養成学科を擁する西日本最大級の医療系総合大学です。各学部・各学科・専攻科・大学院はそれぞれ高度な医学教育・研究を展開しており、また専門領域の垣根を超えた横断的医療教育プログラムにより魅力的な多職種連携チーム医療教育を実践していきます。 ■看護学部：看護学科 ■総合リハビリテーション学部：理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科 ■医療技術学部：臨床検査学科、臨床工学科、診療放射線学科、鍼灸学科 ■大学院 保健医療学研究科 ■助産学専攻科 ■森ノ宮医療大学附属 大阪ベイクリニック ■森ノ宮医療大学附属 鍼灸臨床センター 【関連リンク】 ・森ノ宮医療大学公式WEBサイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学 高校生・受験生専用サイト https://www.morinomiya-u.ac.jp/port/ ・医療知見に基づいたお役立ちコラム「セラピア」 https://therapia.morinomiya-u.ac.jp/ ・森ノ宮医療大学公式YouTubeチャンネル https://www.youtube.com/channel/UCt7ftrbBgNtGP0lqYRKc32Q ・森ノ宮医療大学公式X https://twitter.com/morinomiya_univ ・森ノ宮医療大学公式Instagram https://www.instagram.com/morinomiya_mums/

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