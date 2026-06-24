「朝はコーヒーだけ」が40代女性を老けさせ、太らせる？朝ごはんを変えるだけで人生が変わり始める！新刊『すごい朝食』が6月24日発売

株式会社Sayo'sLab

「朝はコーヒーだけ」「食べすぎた翌日は食べない」「ヘルシーなものを選んでいるのに痩せない」。そんな40代女性の悩みを数多く見てきたダイエットコーチ・いくとうひさよが、“朝の食習慣”に着目。食欲・代謝・若々しさを整える新刊『すごい朝食』を2026年6月24日に発売しました。

すごい朝食でたった２週間での劇的変化。

予約開始時に配信したプレスリリースは、PRESIDENT Online、CREA WEB、CLASSY.ONLINE、東京新聞 TOKYO Webをはじめとする51媒体に掲載され、大きな反響をいただきました。

「ヘルシーにしているのに痩せない・疲れやすい」女性たちに共通していたのは“朝ごはん”だった

「朝はコーヒーだけ」

「食べすぎた翌日は食べない」

「ヘルシーなものを選んでいる」

「甘いものは気合いで我慢している」

一見健康的に見えるこうした習慣が、実は…

・食欲の暴走

・代謝低下

・疲れやすさ

・イライラ

・痩せにくさ

・若々しさの低下

につながっているケースは少なくありません。

書影

著者は、前作『食欲リセットダイエット』出版後、さらに多くの女性の食事を分析する中で、「頑張っているのに変化が出ない人ほど、朝ごはんが崩れている」という共通点に気づきました。

本書では、血糖値を安定させながら筋肉を守り、内臓脂肪を落としていく“朝食習慣”を提案しています。

朝ごはんを変えるだけで、体も人生も変わり始める

本書では

・なぜ40代から痩せにくくなるのか

・なぜ甘いものが止まらなくなるのか

・「ヘルシー」のつもりが逆効果になる理由

・食欲と代謝を左右する血糖値の仕組み

・朝ごはんがメンタルや集中力に与える影響

などを、難しい栄養学ではなく、今日から実践できる形でわかりやすく解説しています。

「すごい朝食」より抜粋。関連ページにはレシピが掲載されています。

さらに！

・忙しい人でも続けられる朝食例

・朝食を食べられなかった人のための4ステップ

・コンビニ活用法

・挫折しない習慣化のコツ

など、実生活に落とし込みやすい内容も多数掲載しています。

そして本書には、読者が「読むだけで終わらず、実際に行動できる」よう、購入者限定コンテンツも用意されています。

書籍に同封されている折り込みチラシから登録すると

・あなたの人生が動き出す『すごい朝食』ワークシート

・『これで完璧！平日朝ごはんメニュー5選』

を無料で受け取ることができます。

ワークシートでは…

「私は何のためにキレイになりたかったんだろう？」

「本当はどんな人生を送りたいんだろう？」

といった問いを通して、自分らしい未来や理想の暮らしを言語化。現在の食習慣や不調を振り返りながら、自分に必要な整えポイントを見つけることができます。

また、本書内には、忙しい毎日でも実践しやすい朝食レシピ動画10本のQRコードも掲載！

「読むだけで終わらない」「行動が変わる」体験型の書籍として、読者の継続をサポートします。

発売記念オンラインイベントには200名以上が参加

発売を記念して開催されたオンラインイベント

「何歳でも私らしく輝く！キレイをつくるライブサミット」

には、200名を超える参加申し込みが集まりました。

イベントでは

・写真を通じた自己肯定感の育て方

・セルフコーチング

・アンチエイジング

・美肌づくり

・血糖値コントロール

などをテーマに講演を実施。

40～50代女性を中心に

「もっと早く知りたかった」

「ダイエットだけの話ではなかった」

「人生を見直すきっかけになった」

といった声が寄せられています。

著者からのコメント

私自身、40代になって体型や体調が大きく変わり、『頑張っているのに変われない』苦しさを経験しました。

でも。

頑張れないのも、甘いものがやめられないのも、痩せられないのも、意思が弱いからではありませんでした。



必要な栄養が足りず、体が「頑張りたくても頑張れない状態」になっていたのです。

これまで1000人以上の女性をサポートしてきましたが、『頑張っているのに変われない』と自分を責めている方は本当にたくさんいます。

だからこそ、この本を通して、まずは朝ごはんを見直し、自分の体の声に耳を傾けるきっかけにしていただけたら嬉しいです。

朝ごはんを変えることは、自分を大切にすること。

『すごい朝食』が、誰かが自分を責める毎日から卒業し、自分らしい人生を取り戻す第一歩になれば幸いです。

朝ごはんを変えることは、自分を大切にすること。

『すごい朝食』が、誰かが自分を責める毎日から卒業し、自分らしい人生を取り戻す第一歩になれば幸いです。

いくとうひさよ

書籍概要

書籍名：『すごい朝食』

著者：いくとうひさよ

仕様：192ページ／カラー16P

発売日：2026年6月24日

ご購入ページ：https://amzn.asia/d/0fmxjbIq

著者プロフィール

いくとうひさよ

株式会社Sayo’s Lab代表取締役

臨床分子栄養医学研究会認定カウンセラー／料理研究家／国際コーチング連盟PCC

1974年生まれ。20代から13年間、コーヒーチェーン本部にて店長・商品開発を経験。のちにベトナム料理カフェ＆エステを経営し、「片づけの魔法」で知られる近藤麻理恵氏一家の食事担当も務めるなど、“食”と“暮らし”に長年携わる。

42歳で自身の不調と体型変化をきっかけに分子栄養学を学び、半年で14kgの減量に成功。その経験をもとに、栄養学・実践的な料理・コーチングを融合した独自メソッドを確立した。

「また続かなかった…」と自分を責め、気力も体力も限界になっている女性に向けて、根性論ではなく、“無理なく続けられる仕組み”を重視したサポートを行っている。

これまで1000人以上のダイエットを支援。

国際コーチング連盟PCCとしての知見に加え、コーチング×脳科学を融合した「ダイエットコーチング(R)︎」を開発し、行動科学の視点から“自然に続く習慣設計”を得意とする。

著書『食欲リセットダイエット』に続き、新刊『すごい朝食』では、“朝食から体を整える”をテーマに、血糖値を安定させながら筋肉を守り、内臓脂肪を落とす食事法を提唱。

「朝を変えることで人生が変わる」をコンセプトに、全国で講座・セミナーを行う予定。



株式会社さよラボホームページ

https://www.lastchancediet.online/