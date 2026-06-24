「現場ではAIは動かない」を覆す──製造・建設・物流に音声×AIを差し込む実装ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、現場業務の実務ガイド（ホワイトペーパー）「製造・建設・物流に音声×AIを差し込む実装設計(https://fullfact.net/whitepapers/nondesk-genai-voice-frontline)」を無料で公開しました。デスクワークを前提としたAI導入論から取り残されてきた現場で、音声×AIエージェントを核に業務へ差し込むための手引きです。

背景：AIブームは、現場の手を止められなかった

生成AIの活用は、パソコンの前で働く人を中心に語られてきました。しかし製造・建設・物流の現場では、手がふさがり、専門用語が飛び交い、通信も途切れる。デスクワーク前提の使い方はそのままでは入りません。鍵になるのが、手を止めずに使える音声×AIです。ハンズフリー・現場語・断続接続という現場特有の制約を満たす設計があってはじめて、現場で使える可能性が高まります。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 現場でAIが動かない構造（ノンデスク層が置き去りにされた理由）- 製造・建設・物流それぞれの「手が止まる瞬間」の違い- 音声×AIエージェントの3制約設計（ハンズフリー・現場語・断続接続）- どの作業から手をつけるかを見極める判定基準- 製造・建設・物流の業種別の入口テンプレート- 録音・個人情報・現場の納得感をどう設計するか

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/nondesk-genai-voice-frontline

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。



無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net