口腔×腸内のトータル免疫ケアサプリ「THE MENEKI」を6月10日（水）より発売開始

株式会社botanience

株式会社botanience（本社：東京都江東区、代表：片岡大和）は、口腔環境と腸内環境の両方に同時にアプローチするトータル免疫ケアサプリメント「THE MENEKI」を、2026年6月10日（水）より自社ECサイトにて発売を開始いたしました。発売に先立って実施した先行モニター企画では20～50代を中心に幅広い層の方々が参加し、販売サイト内に口コミページおよびインフルエンサーによるSNS投稿を公開しております。

■ 先行ユーザーから届いた声 ── 口コミページを公開

発売前に実施した先行モニター企画では、就寝前のセルフケア習慣に取り入れたいというニーズを背景に、20代から50代まで幅広い層に「THE MENEKI」をお試しいただきました。中でも反響の大きかった4件の口コミを、ブランドサイト内の口コミページにて公開しております。

「免疫サプリはいくつか試したことがあったけど、口腔まで考えているものは初めてでした。言われてみれば菌って口から入るよな、と妙に納得しています。」（50代・女性）

「朝起きたときの口の中のすっきり感が以前と違う気がします。歯磨き後に口の中で溶かすだけなので、続けやすいのが一番助かっています。」（30代・女性）

「体調もそうですが、お腹の調子が安定してきた感じがあります。疲れにくくなったかどうかはまだわかりませんが、腸の調子が整うと気分も違いますね。」（50代・男性）

「毎年この時期になると体調を崩しやすくて、以前から免疫ケアを習慣にしたいと思っていました。THE MENEKIはヨーグルトミント味で、毎日飲みたくなるおいしさなので自然と習慣になりました。」（40代・女性）

▼ 口コミページはこちら

https://health-media.jp/posts/the-meneki-kuchikomi

■ インフルエンサーが「THE MENEKI」を体験

発売にあたり、ビューティーやウェルネス領域で発信を行うインフルエンサーに「THE MENEKI」を実際にお試しいただきました。20代から40代を中心とした方々の視点から、就寝前のセルフケアや日常の取り入れ方について、それぞれのSNSにて発信いただいております。

「寝る前に舐めるだけだから取り入れやすいしヨーグルトミント味で美味しくて、朝起きた時の口の中のイヤな感じも少ないから普通に続けやすい。」

@ta1999122

「寝る前に舐めるだけだから、ナイトルーティーンにも取り入れやすいし、 ヨーグルトミント味でさっぱり美味しいから続けやすい(ハート)」

@nekon_ototo

「寝る前に舐めるだけだからナイトルーティーンに取り入れやすいしヨーグルトミント味で美味しいから、続けやすいのも嬉しいポイント🌿」

@sawa_diet0

※投稿の内容を一部抜粋しております。

※本投稿企画は株式会社botanienceとのタイアップとして実施しており、各投稿には景品表示法に基づくPR表記を行っております。

■ 「THE MENEKI」の3つの特徴

厚生労働省の調査（※1）によると日本人成人の約8割に歯周病の兆候があるとされ、口腔環境の改善への関心が高まっています。近年の研究では、口腔と腸が粘膜免疫という共通の仕組みでつながっており、どちらか一方ではなくトータルで整えることの重要性も注目されています。

「THE MENEKI」は、口腔免疫とドライマウス医療に長年取り組んできた志村真理子先生（志村デンタルクリニック副院長）の監修のもと開発された、GMP認定工場製造のタブレット型サプリメントです。

1. 口腔ケアと腸活を同時にサポートする独自の成分設計

乳酸菌K-12や有胞子性乳酸菌スポルスなど20種類以上の乳酸菌、ビフィズス菌5種、酪酸菌、βグルカンなどの厳選成分を1日2粒に集約。生きた状態で届く生菌と加熱処理菌を組み合わせ、口腔と腸内の両面にアプローチします。

2. 歯科医師監修・GMP認定工場製造

志村真理子先生が成分設計を監修。不要な添加物を使用せず、厚生労働省が認可したGMP認定工場で国内製造しています。

3. 砂糖不使用、就寝前にも摂取しやすい口溶けタブレット

水なしでそのまま口の中で溶かして摂取できるタブレット形状。砂糖不使用のため就寝前の歯磨き後にも取り入れやすく、唾液分泌が低下する夜間にも働き続ける設計です。

■ 主な配合成分（2粒あたり）

乳酸菌K-12（Streptococcus salivarius K12）、スポルス（有胞子性乳酸菌）、ロイテリ菌（Lactobacillus reuteri）、ビフィズス菌BB536、酪酸菌、乳酸菌プレミックス、イヌリン、フラクトオリゴ糖、βグルカン（パン酵母由来）、プロポリスエキス、ビタミンD3、ビタミンC、ビタミンB6、ビタミンB12、亜鉛含有酵母

■ 監修医コメント

志村デンタルクリニック副院長 ドライマウス・口臭外来

口腔健康を拓く歯科医師

志村 真理子先生

【志村先生のコメント】

口腔は外界と直接つながる「免疫の最前線」であり、腸とは粘膜免疫という共通の仕組みで深く関わっています。そのため、どちらか一方ではなく、口腔と腸をトータルで整える視点が大切です。THE MENEKIは、生菌と死菌を組み合わせ、研究報告のある成分を採用することで、両面からのケアを考えて設計されています。さらに砂糖不使用のタブレットで続けやすく、特に就寝前の摂取は口腔環境を意識した方法としても有効です。非常に理にかなった商品だと思います。

【経歴】

1988年昭和大学歯学部卒業。同大学歯内療法学教室を経て、1999年～2015年まで、16年に渡り、NTT東日本関東病院歯科口腔外科に勤務。2000年ドライマウス外来を立ち上げ、ドライマウスプロジェクトリーダーとしてドライマウスやシェーグレン症候群の診療にあたる。さらに2009年、口腔ケア専門外来を開設、がん治療をうけている患者の口腔ケアなどを担当、口腔ケアに関する講演会を多数開催。2003年に志村デンタルクリニックに開設した、全国初のドライマウス女性専門外来にて、ドライマウス、口臭で悩む方の診療にあたっている。女性ホルモンと歯周病など、女性のオーラルケアについて、口腔領域における性差医療を唱える草分けとして、セミナーやテレビ・ラジオの出演、新聞・雑誌の対談等で啓発活動を行っている。

■ 価格

定期便をお申し込みの方を対象に、初回特別価格 税抜3,980円（税込4,298円）にてご提供いたします（通常価格 税抜7,980円の50%OFF）。2回目以降も25%OFFの税抜5,980円（税込6,458円）で継続いただけます。

■ 商品概要

■ 会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/181482/table/3_1_fef038bb91af8ed587898df8bbd51feb.jpg?v=202606250451 ]

会社名 株式会社botanience（ボタニエンス）

所在地 東京都江東区

設立 2026年2月

代表者 片岡大和 https://www.kataoka-lab.com/

業種 Wellness, Beauty & Education Studio

公式サイト https://botanience.jp/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社botanience 広報担当：長岡

E-mail：cs@botanience.jp

※商品画像・ロゴデータ・インフルエンサー投稿素材は別途ご提供可能です。ご入用の際は上記までご連絡ください。

■ 参考文献

※1 厚生労働省「令和4年 歯科疾患実態調査」