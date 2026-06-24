真之介＆石川マリー、新曲「スキダケド」を本日配信開始　″好きなのに、もう限界″ を描いた夫婦4作目のR&B

株式会社ANS FACTORY

真之介＆石川マリーが、新曲「スキダケド」を2026年6月24日（水）に配信開始した。

スキダケド／真之介＆石川マリー

【リリース情報】

真之介＆石川マリー「スキダケド」

2026年6月24日（水）配信開始

作詞：真之介／石川マリー／HI-D

プロデュース：Daisuke''D.I''Imai

配信リンク： https://nex-tone.link/A00220067

「スキダケド」は、好きという気持ちが残っているからこそ、簡単には終わらせられない恋の苦しさを描いたミドルスローR&B。好きなのにもう限界。忘れられないのに、もう手遅れ。愛情と後悔の間で揺れる感情を、真之介＆石川マリーならではの温度感で歌い上げている。

2022年に発表した「Everlasting Love」、2026年リリースの「ヒトカケラ」「Onyx」に続き、「スキダケド」は真之介＆石川マリーとしての4作目となる楽曲。これまでリアルな愛や人生をテーマに作品を発表してきた2人が、今作では "終わりを迎える恋" にある痛みと余韻に向き合った。

作詞は、真之介、石川マリー、HI-Dが担当。HI-Dは、真之介と石川マリーを駆け出しの頃から公私ともに知る、2人にとって大切な先輩でもある。真之介がイメージを固めたサビを軸に、夫婦共通の先輩であるHI-Dと電話で相談を重ねながら、「スキダケド」の世界観を共に作り上げた。

歌詞には、「好きだけどSay goodbye」「好きなのにもう限界」「壊れてからする後悔」といった言葉が並ぶ。別れを選ぶしかない状況の中でも、思い出にはしたくない、忘れられないという本音がにじむ内容となっており、綺麗に終われない恋のリアルが描かれている。

プロデュースは、数々の有名アーティスト作品を手がけてきたDaisuke''D.I''Imai (今井大介) が担当。切なさを帯びたメロディとR&Bの質感が、歌詞に込められた感情をより深く引き立てている。

真之介＆石川マリー

真之介＆石川マリーは、夫婦だからこそ描ける愛や人生の感情を、R&Bを軸としたサウンドに落とし込んでいる夫婦R&Bユニット。大阪・摂津市では音楽拠点「MUSIC BASE あんず」を運営し、ボーカルレッスンやイベント企画を通じて、地域に根ざした音楽活動も展開している。

「スキダケド」は、愛し合った時間があるからこそ簡単には割り切れない、恋の終わりに残る痛みと余韻を映し出す作品となっている。

【関連リンク】

真之介 Instagram：https://www.instagram.com/shinnosuke0116

石川マリー Instagram：https://www.instagram.com/marieishikawa

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