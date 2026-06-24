鉄筋工の枠を超え、“人が育ち、伸び続ける会社”へ松伸、福利厚生活動「EverGrow+」本格始動

株式会社松伸

1974年の創業以来、鉄筋工事のソリューションを提供してきた株式会社松伸（埼玉県八潮市：代表取締役社⾧：⾧田哲也）は、社員一人ひとりの成⾧と働きやすさを支える福利厚生活動「EverGrow+」を始動します。

■「EverGrow+」に込められた想い

「EverGrow+」（エバーグロウプラス）は、松伸で働く社員一人ひとりが、仕事だけでなく暮らしや将来にも前向きな“成⾧”を感じながら、自分らしく働き続けられる環境を育んでいくための取り組みをまとめたものです。

「EverGrow」には、“伸び続ける”という想いを込めており、「＋」には福利厚生・制度・人材育成・働きやすさ・支援など、社員を支えるさまざまな取り組みを表しています。

松伸では、会社と社員が単なる“働く関係”ではなく、ともに成長し支え合いながら、長く歩んでいける存在でありたいと考えています。

建設業界の常識にとらわれず、人とのつながりや心のゆとりを大切にしながら、安心して働き続けられる会社づくりを目指しています。

第一弾は、令和の米騒動をきっかけに地域農家から会社が米を購入し、社員へ原価で販売を開始。

さらに第二弾は、これまで使われていなかった本社ベランダや野田工場の敷地の一部を開放し、社員が自由に花や野菜を育てられる環境を提供。物価高や米不足、猛暑など社会環境が変化する中、働く場を単なる“仕事の場”ではなく、社員の日常生活や心のゆとりにも目を向けることで、今後もさまざまな“成⾧”を届けてまいります。

■背景・課題

本社ベランダで植物の植え替えに取り組む社員

建設業界では、人材不足や若手離れが課題となる中、近年は給与だけでなく「働きやすさ」や「会社との関係性」を重視する価値観が広がっています。そうした中、松伸では以前から社員を“家族のように大切にする”企業文化が根付いています。地域農家から購入した米を社員向けに販売や退職金1,000万円支給の導入、社員の家族も対象としたプレミアム医療サポートを導入するなど、暮らしを支える取り組みも継続的に行ってきました。こうした社員を思いやる風土は、離職率4％以下という高い定着率にもつながっています。今回、それらの取り組みを単発施策ではなく、松伸らしい福利厚生文化として本格的に体系化し、「EverGrow+」として発信していくことにしました。

■「EverGrow+」実施内容

福利厚生の一環として販売したお米30kgを購入した社員●第一弾：野田の農家から米30kg購入（2025年9月～）

加工工場のある千葉県野田市の近隣農家さんから、米30kg分を会社が一括購入。物価高やコメ不足の時期に、生活支援の一環として社員に原価で販売する。2025年から実施しており、とても好評なため継続的に実施していく予定。

工場で植物の植え替えに取り組む社員●第二弾：社屋敷地の開放（2026年5月～）

本社のベランダや野田工場の遊休地を社員に開放。

副社⾧によるゴーヤづくりを皮切りに社員は自主的に菜園として活用している。

育った作物は社内BBQにて利用。

食育の面も備えている。

■株式会社松伸 代表取締役社⾧ ⾧田哲也「社員一人ひとりが安心して成長できる環境が、人への思いやりやチームワークを育む」

代表取締役社⾧ ⾧田哲也

建設業界は、“忙しくて当たり前”“余裕がなくて当たり前”と思われがちな業界です。

しかし私は、社員が安心して長く働き続けるためには、仕事だけでなく、暮らしや将来に対して前向きになれる環境が必要だと考えています。

・仕事以外のことを考えられる時間

・誰かを気遣える心の余裕

・新しいことに挑戦し、自分自身が成長できる実感

・生活への安心感

・人とのつながりを感じられる環境

こうした、“数字”や“効率”だけでは測れないものこそ、長く働ける会社づくりには欠かせないものだと思っています。

これからの時代は、利益だけを追い求めるのではなく、“会社が社員の成⾧や働きやすさに還元できる時には惜しまない”という考え方が、企業経営に必要だと感じています。

EverGrow+は、その想いを形にした取り組みです。福利厚生や制度づくりだけではなく、社員一人ひとりが成長を実感しながら、自分らしく働き続けられる環境を育てていきたいと考えています。

一人ひとりの小さな成⾧や前向きな変化が、人への思いやりやチームワークにつながり、結果として会社全体の力になっていく――EverGrow+には、そんな想いを込めています。

【会社概要】

株式会社松伸は、「建設業界の常識を変える」を掲げ、鉄筋工事一式請負を中心に、材料発注・加工・施工・運搬までを一貫して手がける総合鉄筋ソリューション企業です。

優秀な技術者と最新設備による確かな施工品質に加え、安全管理・現場美化・近隣住民との良好な関係づくりまで含めた“現場力”を強みとしています。日給制が主流の建設業界でいちはやく月給制と福利厚生制度を導入。働く人の未来を見据えた経営により、離職率4％という圧倒的な定着率を実現。現場を知る社長の長田と、人の心を動かす会長の松本のもと、松伸は“誇りを持って働ける建設業界”の実現に挑み続けています。

社名 株式会社松伸

住所 埼玉県八潮市大瀬236-1

代表取締役会長 松本美幸

代表取締役社⾧ ⾧田哲也

資本金 10,000,000円

URL https://www.matsushin.co.jp/

創立 1974年4月

業種 鉄筋工事業、とび・土工工事業（国土交通大臣許可（般-7）第27847号）