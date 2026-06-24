ハリウッド・オーラルケアブランド「Nobaton.」、全国のロフトにて、6月上旬より順次発売

株式会社ワールド・ジョイ

ハリウッド発のオーラルケアブランド「Nobaton.」は、ブランドを代表する2商品「N1AHA トゥースペースト」と「N1AH マウスウォッシュ」を、全国のロフト*にて、6月上旬より順次発売。

Nobaton. はこれまで公式オンラインストアを中心に販売を展開してきました。今回の導入は、同ブランドにとってロフトチャネルでの初の店頭展開となり、日本全国におけるオフラインでの顧客接点を拡大する取り組みです。

店頭では、消費者の皆さまが製品のパッケージや特徴を実際に確認しながら、自分に合ったオーラルケアアイテムを選ぶことができます。

*一部取り扱いのない店舗がございます

毎日のオーラルケアを、もっと軽やかで心地よい習慣へ

Nobaton. は、現代のライフスタイルに寄り添うオーラルケアブランドです。

歯磨き粉やマウスウォッシュといった毎日のケアアイテムを、単なる清潔のための道具ではなく、生活リズムに自然と溶け込む習慣へと変えていくことを目指しています。

処方設計や成分品質にもこだわり、日常的に継続して使いやすいことを前提に、やさしい使用感、清潔感、ケア体験のバランスを追求しています。

今回の店頭販売商品・N1AHA トゥースペースト

価格：\1,980（税込）

タイプ：ブライトニング

風味：フレッシュアップル

容量：35g × 3本

N1AHAトゥースペーストは、Nobaton. が展開するブライトニングケアタイプのトゥースペーストです。35gのアンプルを3本セットにした仕様で、家庭での使用はもちろん、外出先や旅行先など、さまざまな生活シーンでも使いやすい設計です。フレッシュアップルの爽やかな風味が、毎日のブラッシングに軽やかですっきりとした使用感をもたらします。

商品ページ：https://nobaton.jp/products/toothpaste-n1aha

・N1AH マウスウォッシュ

価格：\3,850（税込）

タイプ：ブライトニングクリア

風味：ナチュラルハーブ

容量：500ml

N1AHマウスウォッシュは、Nobaton. のブライトニングクリアタイプのマウスウォッシュです。ナチュラルハーブの風味による清涼感のある使用感が特長で、ブラッシング後や外出前、日常のオーラルケアシーンにおすすめです。トゥースペーストと併用することで、より心地よく、継続しやすいオーラルケア習慣をサポートします。

商品ページ：https://nobaton.jp/products/mouthwash-n1ah

販売情報

■ブランド名：Nobaton.

■公式サイト：https://nobaton.jp/

■Instagram：https://www.instagram.com/nobaton._jp/

■発売日：2026年6月上旬より順次発売

■販売チャネル：全国のロフト*

■販売商品：N1AHA トゥースペースト、N1AH マウスウォッシュ

*一部取り扱いのない店舗がございます

Nobaton. について

Nobaton.は、2017年にアメリカ・カリフォルニア州で生まれたオーラルケアブランドです。

誕生当初よりハリウッドのセレブリティたちに試用され、使用感やブランドの世界観が口コミで広まりました。

「成分科学× 植物由来× 審美ケア」を理念に掲げ、アメリカ・イギリスを起点に試作、マーケティングを重ね、その後、中国・タイ・シンガポールへと着実に支持層を拡大。

国際市場での累計売上は30億円を超え、着実に支持を拡大しています。