混迷のVUCA時代を勝ち抜く、経営者のための「セミナー」を開催！

特定非営利活動法人 ランチェスター協会

NPO法人ランチェスター協会（東京都新宿区高田馬場1-27-1）は、2026年7月1日（水）第256回ランチェスター戦略研究会を開催いたします。

本セミナーでは、大手から中小企業まで数千社のコンサルティング実績を持つ村上一幸氏（弊協会理事、認定インストラクター）が登壇。混迷を極めるVUCAの時代において、経営者が「自社に合った勝てる領域」を特定し、成果を出すための具体的な戦略策定プロセスをご紹介いたします。

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/185378/table/6_1_46db98a4fd45f00aac3c21b53e78afcf.jpg?v=202606250451 ]

詳細／お申込み方法 :https://lanchester.or.jp/info/260612/

講師紹介

村上 一幸 氏

ランチェスター協会認定インストラクター／NPO法人ランチェスター協会理事

株式会社ケミストリー 代表取締役社長

中小企業診断士、事業承継士、事業再生士

バランススコアカード・プロフェッショナル

講話概要

村上インストラクターによる独自アプローチを紹介

本講演では、数千社に寄り添い成果を上げさせてきた村上インストラクターが登壇し、戦略策定の具体的な手順や留意点を徹底解説します。

用いる手法は、王道である「ランチェスター戦略(R)」を中核に据えつつ、RSTPMMやSWOT分析など広く知られるフレームワークを現代版にアレンジしたものです。この独自の切り口によって、【経営環境の構造化】→【勝てる領域の特定】→【一点集中の設計】までを鮮やかに導き出します。

いずれは協会の体系立った正式プログラムとしてリリースする予定ですが、今回はその先駆けとして、皆様に特別にお伝えいたします。

プログラム

【第一部】特別講話（村上 一幸 氏）

「VUCAの時代を勝ち抜く、経営者のためのランチェスター戦略(R)・独自戦略策定プロセス」

【第二部】質疑応答

特にこのような方にお勧めです

・VUCAの時代を生き抜く、実践的かつ成果の出る戦略を求める経営者・経営幹部

・自社の強みを活かした「勝てる領域」と「一点集中」の設計図を描きたい中小企業経営者

・クライアントへの具体的な提案力を高めたいコンサルタントや、事業承継予定者

https://prtimes.jp/a/?f=d185378-6-f7b16389202fe8d80c70d36657e1077a.pdf

詳細／お申込み方法 :https://lanchester.or.jp/info/260612/

ランチェスター戦略の創始者 田岡 信夫先生ランチェスター戦略(R)とは

英国のフレデリック・W・ランチェスター博士が発見した戦争における法則をもとに、日本の経営戦略研究家・田岡信夫氏が企業経営向けに体系化した経営理論。「市場シェア戦略」や「弱者の戦略」として知られ、アサヒビールやアシックスをはじめとする数多くの国内トップ企業が導入し、飛躍の原動力となりました。

NPO法人ランチェスター協会とは

田岡信夫氏の遺志を継ぎ、正しいランチェスター戦略の普及と発展を目的に活動する歴史ある団体です。1991年より研究会や専門講座を継続開催し、これまでに数多くの企業・経営者の持続的成長を支援しています。