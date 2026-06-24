流し込み施肥の更なる省力化を実現

片倉コープアグリ株式会社

片倉コープアグリ株式会社は、水田の水口から流し込むだけで施肥が可能な水稲用液状肥料の新製品「ひろがるくんシリーズ」を開発し、全国で販売を開始いたします。

【開発の背景】

水稲栽培の現場では、「肥料の運搬や施肥作業は重労働」「追肥を行いたいが人手が足りない」といった声が多く寄せられています。このような背景のもと、当社は水口に設置するだけで施肥が可能な流し込み液肥「おてがるくんシリーズ」の展開を通じて、水稲の省力施肥に取り組んでまいりました。同シリーズは特別な道具が不要で、設置後は肥料が吐出完了するまで別の作業が可能であることから、省力的な施肥技術としてご好評をいただいております。一方で、設置から吐出完了までに最大で4時間を要することから、さらなる作業時間の短縮を求める声が高まっていました。

【製品の特長】

こうした課題に対応するため、当社は「ひろがるくんシリーズ」を開発しました。

本シリーズは、当社独自の技術により田面水中での肥料の拡散性を大幅に高めたことで、従来最大4時間かかっていた肥料の吐出時間を約20分まで短縮しました 。なお、「おてがるくんシリーズ」の最大の特長であった「特別な道具は不要で、水口に設置するだけで施肥作業が可能」という手軽さはそのまま引き継いでいます。

本シリーズの活用により、従来の施肥体系を維持しながら、より省力的かつ迅速な施肥の実施が可能となります。

【製品ラインナップ】

「ひろがるくんシリーズ」では、用途に応じて以下の２銘柄をご用意しています。

１. ひろがるくんスーパー ：窒素20％-りん酸0％-加里0％

基肥・追肥のいずれにも使用可能な窒素単肥液肥です。硝酸化成抑制材入りで肥料の利用効率向上が期待できます。

２.ひろがるくんNK ：窒素15％-りん酸0％-加里6％

追肥施用に適したＮＫ液肥です。

【今後の展望】

当社は、「ひろがるくんシリーズ」の普及を通じて、水稲生産における施肥の省力化を推進するとともに、水稲の安定生産と品質向上に貢献してまいります。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

片倉コープアグリ株式会社 肥料本部 アグリソリューション推進部 技術推進課

担当：日下

TEL：03-5216-6613