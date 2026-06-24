スターサージカル、ICLの全世界累計販売枚数が400万枚を突破

STAAR SURGICAL

眼鏡やコンタクトレンズに次ぐ、視力矯正法の新たな選択肢として注目されるICL（Implantable Contact Lens：有水晶体眼内レンズ）の製造販売を行うスターサージカル株式会社（本社：東京都港区西新橋一丁目1番1号、代表取締役：中田博之、以下「スターサージカル」）は、STAARのICL（眼内コンタクトレンズ）の全世界累計販売枚数が400万枚を突破したことを発表しました。このマイルストーンは、レンズを用いた屈折矯正手術が世界的に普及拡大していることを示しています。（1）

スターサージカル 代表取締役の中田博之は次のように述べています。

「全世界で400万枚のICL販売を達成したことは、当社にとって重要な成果です。1993年に眼内コンタクトレンズ技術を臨床に導入して以来、STAARは85カ国以上で400万枚を超えるICLを販売してきました。当社は今後も眼科分野に注力し、イノベーション、製造品質の向上、そして世界中の眼科医との長期的な協力関係の構築に取り組んでまいります。」

■STAAR ICLの主なマイルストーン

・1993年に初めて臨床導入

・2019年に全世界累計販売枚数100万枚を達成。その数は2022年には200万枚、2024年には300万枚

に到達し、2026年には400万枚を突破

過去7年間で販売数が100万枚から400万枚へと急速に拡大したことは、眼内コンタクトレンズ技術の世界的な普及と、STAARの国際市場での成長を示すものです。

引用文献

1. Market Scope. 2025 Refractive Surgery Market Report: Global Analysis for 2024 to 2030. St. Louis, MO: Market Scope LLC; Published September 2025.

将来予想に関する記述（Forward-Looking Statements）：

本プレスリリースには適用される証券法に基づく将来予想に関する記述が含まれています。これには、市場動向、製品の普及状況、今後の成長に関する見通しなどが含まれます。将来予想に関する記述は「期待する」「信じる」「継続する」「可能性がある」「～する予定」などの表現で示されることが多く、歴史的事実以外のすべての記述が該当します。

これらの記述は現時点の情報および前提に基づくものであり、将来の成果を保証するものではありません。実際の結果は以下を含む様々な要因により大きく異なる可能性があります：事業の成長や収益の確保能力、医師や患者による新製品・治療法の採用状況、商業化に影響を与える市場要因および米国証券取引委員会（SEC）への最新の提出書類（Form 10-K等）に記載されたその他の要因。

これらの将来予想は本リリース時点のものであり、法令で求められる場合を除き、当社はその更新義務を負いません。

眼内コンタクトレンズ（ICL）治療について：

眼内コンタクトレンズ（ICL）治療とは、角膜を削らずにレンズを目の中に入れて視力を矯正する治療法です。 必要に応じて医師によりレンズを取り出せるので、手術前の状態に戻すことが可能です。

近視治療について: https://kinshichiryo-icl.jp

スターサージカル株式会社について：

スターサージカル株式会社は米国スターサージカル（STAAR Surgical Company、NASDAQ: STAA）の日本子会社です。米国スターサージカルは、40年以上にわたり眼科手術分野に特化して事業を展開しています。同社は、ICL製品の設計・開発・製造・販売を行い、眼鏡やコンタクトレンズへの依存を軽減・解消することで患者にVisual Freedom（視覚的自由）を提供しています。レンズはすべて折りたたみ式で、小さな切開口から目の中に挿入することができます。過去のモデルを含むICL製品は85カ国以上で販売され、累計販売枚数は400万枚を超えています。同社は米国カリフォルニア州レイクフォレストにあり、カリフォルニア州アリソビエホ、カリフォルニア州モンロビア、スイスのニダウで製造・包装施設を運営しています。日本法人のスターサージカル株式会社の本社および物流センターの所在地は東京です。

詳細については当社ウェブサイト https://www.staarsurgical.co.jp/ をご覧ください。