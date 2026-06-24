『アギト-超能力戦争-』2026年9月9日(水)　Blu-ray＆DVD発売決定！

東映ビデオ株式会社「Blu-rayジャケット写真」

平素より大変お世話になっております。仮面ライダー生誕55周年記念作として、2026年4月29日（水・祝）より全国劇場公開し、大ヒットした『アギトー超能力戦争ー』。ファン待望のBlu-ray＆DVDが2026年9月9日（水）に発売されることが決定しました！

「Blu-ray豪華版」展開写真

初回生産限定の豪華版Blu-rayには、封入特典としてブックレットやキャラクタービジュアルフォトカードセットが封入され、特典満載！

ボーナスディスクには、60分を超えるメイキングや＜要 潤×賀集利樹×白倉伸一郎プロデューサー×田崎竜太監督＞による、作品を深掘りしながら楽しめるビジュアルコメンタリーなどを収録！

「ティザービジュアル アクリルブロック」イメージ画像さらに、東映ビデオオンラインショップで販売される＜豪華版 限定予約版 Blu-ray＞には、限定予約版特典として「ティザービジュアル アクリルブロック」が付きます！

是非、劇場からご自宅へ―― 特典満載なBlu-ray＆DVDとなる本作にご期待ください。

Blu-ray＆DVDの発売に先駆け、ビジュアルコメンタリーに出演された要 潤×賀集利樹による告知コメントが到着しましたので、是非ご覧ください。(https://youtu.be/ZDcJj4fMKz4)

【商品情報】

『アギト-超能力戦争-』＜豪華版 限定予約版 Blu-ray＞初回生産限定

9月9日(水)発売 価格：9,240円（税込）

●限定予約版特典： ティザービジュアル アクリルブロック

●封入特典（予定)：◆ブックレット◆キャラクタービジュアルフォトカードセット

●その他特典(予定)：三方背BOX

●ボーナスディスク（予定）：◆メイキング◆ビジュアルコメンタリー 出演：要 潤×賀集利樹×白倉伸一郎プロデューサー×田崎竜太監督◆完成披露舞台挨拶◆初日舞台挨拶◆大ヒット記念舞台挨拶◆PR集

●映像特典（予定)：特報・予告

※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。

BSTD41280／COLOR／本編90分（予定)／1層＋ボーナスディスク2層／1.リニアPCM(5.1ch) 2.バリアフリー日本語音声ガイド:リニアPCM(ステレオ)／バリアフリー日本語字幕／16：9【1080p Hi-Def】

【販売元・発売元】東映ビデオ株式会社

◇通常版DVD＆Blu-ray、豪華版Blu-rayも同時発売！

◇商品に関する詳細はこちら(https://www.toei-video.co.jp/special/agito/#DSTD21139h)

＜Introduction＞

仮面ライダー生誕55周年──。

平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──「仮面ライダーアギト」が新たな物語を紡ぐ。

人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。

そんな混沌の中、立ち向かうのはひとりの警察官──氷川 誠（要 潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。

力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。

人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。

＜Story＞

半凍死、半焼死──

相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。

それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。

警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称＜Ｇユニット＞が出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服＜Ｇ６＞で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。

Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川 誠（要 潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。

氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて＜アギト＞という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。

＜About 「仮面ライダーアギト」＞

「仮面ライダーアギト」はテレビ朝日系列にて2001年1月～2002年1月まで1年間放送され、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を記録。その人気から平成仮面ライダーでは初めてとなる映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』（01／田崎竜太監督）が制作されるなど、仮面ライダーシリーズの未来を切り開いた作品。

TVシリーズ「仮面ライダーアギト」は、記憶喪失の主人公・津上翔一（演・賀集利樹）が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。すでに仮面ライダーである男・津上翔一／仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川 誠／仮面ライダーG3（演・要 潤）、仮面ライダーになってしまった男・葦原 涼／仮面ライダーギルス（演・友井雄亮）、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開された。

★作品クレジット

◇タイトル：『アギト-超能力戦争-』 ※「-」ダッシュは全角

◇キャスト＆スタッフ

要 潤

ゆうちゃみ 藤田瞳子 山崎 潤 柴田明良

秋山莉奈 田辺季正 駒木根隆介 今井悠貴

岩永洋昭 鈴之助 青島 心 金田 哲(はんにゃ.)

升 毅 ベッキー 樋口隆則

賀集利樹

原作：石ノ森章太郎 監督：田崎竜太 脚本：井上敏樹 音楽：佐橋俊彦 アクション監督：藤田 慧

特撮監督：佛田 洋

エグゼクティブプロデューサー：白倉伸一郎 武部直美 塚田英明

主題歌：『ドラマティック平凡』ORANGE RANGE（Sony Music Labels Inc.）

配給：東映

制作年：2026年 映倫表記：PG12

(C)2026「劇場版アギト」製作委員会 (C)石森プロ・東映

◇HP／SNS

作品公式HP：https://www.kamen-rider-official.com/agito/

作品公式X：@agito_movie

作品公式Instagram： @agito_movie