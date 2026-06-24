『アギト-超能力戦争-』2026年9月9日(水)　Blu-ray＆DVD発売決定！

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東映ビデオ株式会社

「Blu-rayジャケット写真」

平素より大変お世話になっております。仮面ライダー生誕55周年記念作として、2026年4月29日（水・祝）より全国劇場公開し、大ヒットした『アギトー超能力戦争ー』。ファン待望のBlu-ray＆DVDが2026年9月9日（水）に発売されることが決定しました！　



「Blu-ray豪華版」展開写真

初回生産限定の豪華版Blu-rayには、封入特典としてブックレットやキャラクタービジュアルフォトカードセットが封入され、特典満載！


ボーナスディスクには、60分を超えるメイキングや＜要 潤×賀集利樹×白倉伸一郎プロデューサー×田崎竜太監督＞による、作品を深掘りしながら楽しめるビジュアルコメンタリーなどを収録！






「ティザービジュアル アクリルブロック」イメージ画像　　
さらに、東映ビデオオンラインショップで販売される＜豪華版 限定予約版 Blu-ray＞には、限定予約版特典として「ティザービジュアル アクリルブロック」が付きます！





是非、劇場からご自宅へ―― 特典満載なBlu-ray＆DVDとなる本作にご期待ください。



Blu-ray＆DVDの発売に先駆け、ビジュアルコメンタリーに出演された要 潤×賀集利樹による告知コメントが到着しましたので、是非ご覧ください。(https://youtu.be/ZDcJj4fMKz4)





【商品情報】


『アギト-超能力戦争-』＜豪華版 限定予約版 Blu-ray＞初回生産限定


9月9日(水)発売　価格：9,240円（税込）



●限定予約版特典： ティザービジュアル アクリルブロック


●封入特典（予定)：◆ブックレット◆キャラクタービジュアルフォトカードセット


●その他特典(予定)：三方背BOX


●ボーナスディスク（予定）：◆メイキング◆ビジュアルコメンタリー 出演：要 潤×賀集利樹×白倉伸一郎プロデューサー×田崎竜太監督◆完成披露舞台挨拶◆初日舞台挨拶◆大ヒット記念舞台挨拶◆PR集


●映像特典（予定)：特報・予告


※初回生産限定につき、ご予約いただかないと入手困難になる場合がございますので、お早めのご予約をおすすめいたします。


BSTD41280／COLOR／本編90分（予定)／1層＋ボーナスディスク2層／1.リニアPCM(5.1ch) 2.バリアフリー日本語音声ガイド:リニアPCM(ステレオ)／バリアフリー日本語字幕／16：9【1080p Hi-Def】



【販売元・発売元】東映ビデオ株式会社



◇通常版DVD＆Blu-ray、豪華版Blu-rayも同時発売！


◇商品に関する詳細はこちら(https://www.toei-video.co.jp/special/agito/#DSTD21139h)



＜Introduction＞　


仮面ライダー生誕55周年──。


平成仮面ライダー史上、最高視聴率を叩き出した伝説──「仮面ライダーアギト」が新たな物語を紡ぐ。



人々が次々と“超能力”に目覚め始めた世界。その力を好き勝手にふるい、街を混乱へと陥れる者たちが現れる。


そんな混沌の中、立ち向かうのはひとりの警察官──氷川 誠（要 潤）。特殊な力は持たないが、誰よりも真っ直ぐに正義を信じる実直で不器用な男。



力を持つ者の“暴走”と、力なき者の“覚悟”。


人間の進化と信念がぶつかり合う、究極のドラマと超能力アクションがここに誕生する。



＜Story＞


半凍死、半焼死──


相反する死が、一つの遺体に刻まれていた。


それは、超能力を操る者たちの暴走が生んだ、誰も見たことのない“不可能犯罪”だった。


警視庁未確認生命体対策特殊武装班＝通称＜Ｇユニット＞が出動。若手隊員・葵るり子（ゆうちゃみ）は、最新鋭の特殊強化装甲服＜Ｇ６＞で超能力者たちに挑むが、その強大な力の前に撤退を余儀なくされる。


Gユニット管理官・小沢澄子（藤田瞳子）は確信する。この事態を打開するには、氷川 誠（要 潤）の力が必要だと。しかし彼は今、とある罪で刑務所に囚われていた。


氷川の不在に、小沢が思い至ったのは、かつて＜アギト＞という未知の力でアンノウン（未確認生命体）と戦った男・津上翔一（賀集利樹）。だが、翔一はすでにその未知の力を失っていた。



＜About　「仮面ライダーアギト」＞


「仮面ライダーアギト」はテレビ朝日系列にて2001年1月～2002年1月まで1年間放送され、平成以降の仮面ライダー作品でいまだ破られることのない史上最高平均視聴率（11.7％）を記録。その人気から平成仮面ライダーでは初めてとなる映画『劇場版 仮面ライダーアギト PROJECT G4』（01／田崎竜太監督）が制作されるなど、仮面ライダーシリーズの未来を切り開いた作品。


TVシリーズ「仮面ライダーアギト」は、記憶喪失の主人公・津上翔一（演・賀集利樹）が「仮面ライダーアギト」に変身して「アンノウン」と呼ばれる未知の怪人と戦う物語。すでに仮面ライダーである男・津上翔一／仮面ライダーアギト、仮面ライダーになろうとする男・氷川 誠／仮面ライダーG3（演・要 潤）、仮面ライダーになってしまった男・葦原 涼／仮面ライダーギルス（演・友井雄亮）、3人の男たちを軸にそれぞれの背景や思いを描きながら、人類の進化にまつわる「謎」が少しずつ解き明かされていく壮大なストーリーが展開された。



★作品クレジット


◇タイトル：『アギト-超能力戦争-』　※「-」ダッシュは全角


◇キャスト＆スタッフ


要 潤


ゆうちゃみ　藤田瞳子　山崎 潤　柴田明良


秋山莉奈　田辺季正　駒木根隆介　今井悠貴


岩永洋昭　鈴之助　青島 心　金田 哲(はんにゃ.)


升 毅　ベッキー　樋口隆則


賀集利樹



原作：石ノ森章太郎　　監督：田崎竜太　　脚本：井上敏樹　　音楽：佐橋俊彦　　アクション監督：藤田 慧　　


特撮監督：佛田 洋


エグゼクティブプロデューサー：白倉伸一郎　武部直美　塚田英明


主題歌：『ドラマティック平凡』ORANGE RANGE（Sony Music Labels Inc.）


配給：東映


制作年：2026年　映倫表記：PG12


(C)2026「劇場版アギト」製作委員会　(C)石森プロ・東映



◇HP／SNS


作品公式HP：https://www.kamen-rider-official.com/agito/


作品公式X：@agito_movie


作品公式Instagram： @agito_movie