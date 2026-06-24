特許読解支援AIアシスタント「サマリア」、弁理士法対応を強化

パテント・インテグレーション株式会社ついに提案書作成支援機能までをも搭載。あらゆる特許業務をサマリアで

パテント・インテグレーション株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO／弁理士：大瀬佳之）は、特許読解支援AIアシスタント「サマリア」について、弁理士法第75条（非弁行為）への対応を強化しました。利用規約の改訂と、適切な利用を促す注意喚起機能の追加により、生成AIの利便性と法令遵守を高い次元で両立させます。

当社は2023年の早い段階からグレーゾーン解消制度による適法性の確認に取り組んでおり、本対応はその一貫した姿勢をさらに前進させるものです。

生成AIの普及は、知財業務のあり方を大きく変えつつあります。その一方で、利便性の追求が法令遵守を置き去りにしてはならない-。日本弁理士会も、資格を持たない者が弁理士業務を行う「非弁行為」への注意を呼びかけています。

こうした中、「サマリア」はこのたび、弁理士法への対応を強化しました。便利さと安心は、両立できる。そのことを、機能と仕組みで示します。

アップデートの3つのポイント

１．利用規約の改定（第13条第10号）

契約解除事由に、弁理士法第75条（弁理士でない者の業務制限）違反、および第21条第4項・第35条第3項等の遵守義務違反を新たに追加。サービスが非弁行為に利用されることへの歯止めを、契約上も明確にしました。

２．機能利用前・Word出力時の注意喚起

各機能の利用前、およびWord（.docx）形式での書類出力時に、弁理士法第75条に該当しないよう留意を促すメッセージを表示します。

３．ダウンロード前の確認

出力書類のダウンロード時に、非弁行為に当たらないことをご確認いただくステップを追加。専門家の適切な関与のもとでの利用を推奨しています。

これまでのグレーゾーン解消制度の整理でも、弁理士の適切な監督・関与のもとでAIが知財業務を支援すること自体は問題ないと示されてきました。今回の対応は、その考え方を実装に落とし込んだものです。

なぜ、ここまでやるのか。"弁理士が経営する会社"だから。

数多くの生成AIサービスが生まれる中で、当社の立ち位置は明確です。知的財産の専門家である弁理士が経営している-この一点に、すべての姿勢が表れています。

業界に先駆けた、適法性の確認

グレーゾーン解消制度による確認を行っている生成AI事業者はごくわずかです。当社は2023年という早い段階でこの手続きに取り組んでおり、当社が把握する限り、生成AI×知財領域で最も早期に確認を進めた一社です。

公的機関が認めた、技術力と先見性

知財×AIという新領域への取り組みは、公的機関からも評価を受けています。2023年には、特許庁主催の第4回「IP BASE AWARD」エコシステム部門 奨励賞を受賞。

さらに2025年には、りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社主催／中小企業庁・中小機構後援の「中小企業優秀新技術・新製品賞」ソフトウェア部門 優良賞を受賞しました。

第一人者による開発・監修体制

調査・特許情報解析の第一人者である弁理士・角渕 由英氏をはじめ、各領域の専門家を技術顧問に迎え、実務水準の品質を担保しています。

確かな実績

FTO調査・先行技術調査・拒絶対応・明細書作成など、知財領域で20件以上の特許出願を実施。主要機能は取得済み特許（特許7542812号ほか）に裏付けられています。

点が、線になり、面になる。― 10年越しの構想が「サマリア」に

「サマリア」は、思いつきの産物ではありません。発明知識をいかに構造化し、コンピュータで処理するか-代表・大瀬がその問いに取り組み始めたのは、生成AI登場のはるか前でした。

2013年：発明知識の構造化に着目した論文を発表

2015年：「パテント・ポートフォリオ構築のための概念俯瞰フレームワーク」を発表

2020～2022年：知見を体系化し、Udemy講座「初心者でもわかる特許の書き方講座」を提供

（受講者3,000名超／評価4.2）

2022年末：生成AIが登場。10年来の構想が、ついに実現可能に

2023年4月：「サマリア」サービス提供開始

10年以上の地道な積み重ねが、今、公的機関の評価とお客様の支持として実を結んでいます。

代表コメント

「生成AIは、知財実務を大きく前進させる力を持っています。しかし、その力が制度の秩序を損なう形で使われては本末転倒です。弁理士であり、エンジニアでもある私たちだからこそ、便利さと安心を両立させる責任があると考えています。今回の対応は、その決意の表れです。」

- 代表取締役 CEO／弁理士 大瀬 佳之

今後の展望

当社は、生成AIの利便性を高めるだけでなく、法令遵守を前提とした安全な知財業務環境の整備を進めます。

生成AI機能を「提供する」段階から、特許実務に根ざした「新たな標準業務フロー」を定義し社会実装する段階へ。実務家である弁理士が経営する強みを活かし、ハンズオンサポート・トレーニング・コンサルティングを通じて、知財業務全体の変革を支援してまいります。

創業者プロフィール

【大瀬 佳之（おおせ よしゆき）／代表取締役 CEO・弁理士】

東京大学大学院 広域科学専攻 博士課程中退（超弦理論／量子重力理論）。セイコーエプソン知的財産本部、豊田中央研究所 知的財産部門を経て現職（メーカー知財で約5年、企業研究所で約8年の実務経験）。

弁理士（2007年登録）であり、日本ディープラーニング協会E資格を持つ"エンジニア弁理士"。生成AI×特許領域で20件以上の出願を主導し、出願・調査・中間処理・無効審判・訴訟関連まで幅広い実務経験を有する。共著『ディープテック・スタートアップの知財・契約戦略』（2024）ほか。

サービス・会社概要

サービス名：特許読解支援AIアシスタント「サマリア」

提供形態：SaaS

公式サイト：https://patent-i.com/summaria

会社名：パテント・インテグレーション株式会社（東京都千代田区）

代表者：代表取締役 CEO 大瀬佳之（弁理士）

事業内容：特許読解支援AIサービスの開発・提供

お問い合わせ：https://patent-i.com/ja/contact/

特許文章読解支援AIアシスタント「サマリア」

パテント・インテグレーション株式会社

--

//////////////////////////////////////////

パテント・インテグレーション株式会社

東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階

電話番号：050(3000)6561

◆ 統合特許サービス パテント・インテグレーション

https://patent-i.com/

◆ 特許文書読解支援アシスタント「サマリア」

https://patent-i.com/summaria/

◆ 技術レポートサービス パテント・インテグレーション レポート

https://patent-i.com/report/

◆ YouTubeチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCYMnbpNWLXsbTCbk_4UY07w

□メールでのお問い合わせ：

https://patent-i.com/ja/contact/

//////////////////////////////////////////