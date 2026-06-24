特許読解支援AIアシスタント「サマリア」、弁理士法対応を強化
ついに提案書作成支援機能までをも搭載。あらゆる特許業務をサマリアで
パテント・インテグレーション株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役 CEO／弁理士：大瀬佳之）は、特許読解支援AIアシスタント「サマリア」について、弁理士法第75条（非弁行為）への対応を強化しました。利用規約の改訂と、適切な利用を促す注意喚起機能の追加により、生成AIの利便性と法令遵守を高い次元で両立させます。
当社は2023年の早い段階からグレーゾーン解消制度による適法性の確認に取り組んでおり、本対応はその一貫した姿勢をさらに前進させるものです。
生成AIの普及は、知財業務のあり方を大きく変えつつあります。その一方で、利便性の追求が法令遵守を置き去りにしてはならない-。日本弁理士会も、資格を持たない者が弁理士業務を行う「非弁行為」への注意を呼びかけています。
こうした中、「サマリア」はこのたび、弁理士法への対応を強化しました。便利さと安心は、両立できる。そのことを、機能と仕組みで示します。
アップデートの3つのポイント１．利用規約の改定（第13条第10号）
契約解除事由に、弁理士法第75条（弁理士でない者の業務制限）違反、および第21条第4項・第35条第3項等の遵守義務違反を新たに追加。サービスが非弁行為に利用されることへの歯止めを、契約上も明確にしました。
２．機能利用前・Word出力時の注意喚起
各機能の利用前、およびWord（.docx）形式での書類出力時に、弁理士法第75条に該当しないよう留意を促すメッセージを表示します。
３．ダウンロード前の確認
出力書類のダウンロード時に、非弁行為に当たらないことをご確認いただくステップを追加。専門家の適切な関与のもとでの利用を推奨しています。
これまでのグレーゾーン解消制度の整理でも、弁理士の適切な監督・関与のもとでAIが知財業務を支援すること自体は問題ないと示されてきました。今回の対応は、その考え方を実装に落とし込んだものです。
なぜ、ここまでやるのか。"弁理士が経営する会社"だから。
数多くの生成AIサービスが生まれる中で、当社の立ち位置は明確です。知的財産の専門家である弁理士が経営している-この一点に、すべての姿勢が表れています。
業界に先駆けた、適法性の確認
グレーゾーン解消制度による確認を行っている生成AI事業者はごくわずかです。当社は2023年という早い段階でこの手続きに取り組んでおり、当社が把握する限り、生成AI×知財領域で最も早期に確認を進めた一社です。
公的機関が認めた、技術力と先見性
知財×AIという新領域への取り組みは、公的機関からも評価を受けています。2023年には、特許庁主催の第4回「IP BASE AWARD」エコシステム部門 奨励賞を受賞。
さらに2025年には、りそな中小企業振興財団・日刊工業新聞社主催／中小企業庁・中小機構後援の「中小企業優秀新技術・新製品賞」ソフトウェア部門 優良賞を受賞しました。
第一人者による開発・監修体制
調査・特許情報解析の第一人者である弁理士・角渕 由英氏をはじめ、各領域の専門家を技術顧問に迎え、実務水準の品質を担保しています。
確かな実績
FTO調査・先行技術調査・拒絶対応・明細書作成など、知財領域で20件以上の特許出願を実施。主要機能は取得済み特許（特許7542812号ほか）に裏付けられています。
点が、線になり、面になる。― 10年越しの構想が「サマリア」に
「サマリア」は、思いつきの産物ではありません。発明知識をいかに構造化し、コンピュータで処理するか-代表・大瀬がその問いに取り組み始めたのは、生成AI登場のはるか前でした。
2013年：発明知識の構造化に着目した論文を発表
2015年：「パテント・ポートフォリオ構築のための概念俯瞰フレームワーク」を発表
2020～2022年：知見を体系化し、Udemy講座「初心者でもわかる特許の書き方講座」を提供
（受講者3,000名超／評価4.2）
2022年末：生成AIが登場。10年来の構想が、ついに実現可能に
2023年4月：「サマリア」サービス提供開始
10年以上の地道な積み重ねが、今、公的機関の評価とお客様の支持として実を結んでいます。
代表コメント
「生成AIは、知財実務を大きく前進させる力を持っています。しかし、その力が制度の秩序を損なう形で使われては本末転倒です。弁理士であり、エンジニアでもある私たちだからこそ、便利さと安心を両立させる責任があると考えています。今回の対応は、その決意の表れです。」
- 代表取締役 CEO／弁理士 大瀬 佳之
今後の展望
当社は、生成AIの利便性を高めるだけでなく、法令遵守を前提とした安全な知財業務環境の整備を進めます。
生成AI機能を「提供する」段階から、特許実務に根ざした「新たな標準業務フロー」を定義し社会実装する段階へ。実務家である弁理士が経営する強みを活かし、ハンズオンサポート・トレーニング・コンサルティングを通じて、知財業務全体の変革を支援してまいります。
創業者プロフィール
【大瀬 佳之（おおせ よしゆき）／代表取締役 CEO・弁理士】
東京大学大学院 広域科学専攻 博士課程中退（超弦理論／量子重力理論）。セイコーエプソン知的財産本部、豊田中央研究所 知的財産部門を経て現職（メーカー知財で約5年、企業研究所で約8年の実務経験）。
弁理士（2007年登録）であり、日本ディープラーニング協会E資格を持つ"エンジニア弁理士"。生成AI×特許領域で20件以上の出願を主導し、出願・調査・中間処理・無効審判・訴訟関連まで幅広い実務経験を有する。共著『ディープテック・スタートアップの知財・契約戦略』（2024）ほか。
サービス・会社概要
サービス名：特許読解支援AIアシスタント「サマリア」
提供形態：SaaS
公式サイト：https://patent-i.com/summaria
会社名：パテント・インテグレーション株式会社（東京都千代田区）
代表者：代表取締役 CEO 大瀬佳之（弁理士）
事業内容：特許読解支援AIサービスの開発・提供
お問い合わせ：https://patent-i.com/ja/contact/
特許文章読解支援AIアシスタント「サマリア」
パテント・インテグレーション株式会社
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パテント・インテグレーション株式会社
東京都千代田区九段南1-5-6りそな九段ビル5階
電話番号：050(3000)6561
◆ 統合特許サービス パテント・インテグレーション
https://patent-i.com/
◆ 特許文書読解支援アシスタント「サマリア」
https://patent-i.com/summaria/
◆ 技術レポートサービス パテント・インテグレーション レポート
https://patent-i.com/report/
◆ YouTubeチャンネル
https://www.youtube.com/channel/UCYMnbpNWLXsbTCbk_4UY07w
□メールでのお問い合わせ：
https://patent-i.com/ja/contact/
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