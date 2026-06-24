利用者1万人を突破した注文住宅の認定制度「せやま印工務店」、待望の初進出となる茨城県・鳥取県、富山県に対応する3社が新規認定！

新規参画工務店の概要

【茨城県（鹿行地域）の工務店について】

ビーイナフ株式会社「せやま印工務店」は、マッチングサービス部門において、2025年度 グッドデザイン賞(主催：公益財団法人日本デザイン振興会)を受賞しました。＜同工務店の強み＞

■家族のように寄り添う人柄と高いコストパフォーマンス

今回、初進出となる茨城県の鹿行地域（鹿嶋市・神栖市など／千葉県の一部含む）に対応する同社が新規参画しました。 営業感が一切なく、施主を本当の家族の一員のように扱い、細やかな気配りができる素晴らしい人柄のスタッフが揃っている点が最大の魅力です。 性能面はHEAT20のG2をクリアし、UA値0.4以下、耐震等級3と申し分ないうえに、せやま基準価格よりも50万円安いという、人柄・性能・価格が揃った工務店です。

【鳥取県（中部・東部エリア）の工務店について】

＜同工務店の強み＞

■実直で誠実な対応と寒冷地にも安心の断熱性能

鳥取県への初進出として、倉吉市を中心とする中部および鳥取市を中心とする東部エリア（兵庫県の一部含む）に対応する同社が新規参画しました。 社長や営業担当者が非常におっとりとして優しく、実直で真面目な家づくりをしてくれるため、安心してお任せできる点が強みです。 施工面では長年信頼のおける職人のみで家を建てており、性能面でも寒い鳥取県においてUA値0.34以下（寒冷地対応）を保証するなど、非常に高い水準を誇ります。

【富山県（全域）の工務店について】

＜同工務店の強み＞

■信頼できる職人による高い現場施工力

富山県内全域をカバーする同社が、県内2社目の「せやま印工務店」として新規参画しました。 最大の強みは、家づくりの基本である「現場の施工力の精度」が非常に高い点です。 長年付き合いのある信頼できる職人にしか仕事を出さないという徹底した施工管理を行っています。 性能面においても、UA値0.46以下を保証し、耐震等級3を確保するなど、十分な住宅性能が担保されています。

※3社の工務店名は公表していません。クルー登録をおこなった施主のみが紹介された工務店名などを知ることができるビジネスモデルを採用しています。

厳しい審査を突破した全国の69社が「せやま印工務店」として参画

※2026年6月現在

厳しい審査を実施しているため、せやま印工務店の参画数は急に増えることはありません。

※審査は随時受け付けています。

尚、せやま印工務店の契約棟数は年間400組超・累計でも1,500棟を超え、最も成果を上げている工務店では、年間クルー契約数が52棟と大きな成果を出しています。

■同プロジェクトの詳細は以下をご覧ください。

ビーイナフが運営する「せやま印工務店」の仕組み

詳細を見る :https://be-enough.jp/to_b/

『せやま印工務店』とは、ビーイナフ株式会社の独自の厳しい審査（家の性能‧標準仕様‧価格‧担当者‧財務状況など）をクリアし、3つ星以上を獲得した住宅会社に与えらえられる称号です。

家づくりに悩む施主は、せやま印工務店と打ち合わせをする事で、施主目線かつちょうどいい塩梅の家づくりを、スムーズに実現する事が可能です。

施主側の利用料は完全無料。工務店側も初期費用‧成約連動報酬は0円で、少額の紹介連動報酬が中心の料金体系のため、費用負担少なく素敵な施主との出会いの機会を得ることができます。

こんな悩みを解決したい日本全国の誠実な住宅会社が認定を受けている

せやま印工務店の実績

- 良い家づくりをしている自信はあるが集客が減ってきている- 独自でSNS運用をしたいがノウハウが無く実現していない- フランチャイズに参加しているが思ったほど効果が出ていない- 反響自体はあるが、"自社に合った施主"からの反響が少ない

※2026年6月現在

「せやま印工務店」の基本方針

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/79709/table/27_1_f4a9ee1ddaaaf7bd089ea5882b0ec2ad.jpg?v=202606250451 ]

『ちょうどいい塩梅の家づくり』を通じて「一生懸命な施主」と「誠実な工務店」が得をするまともで やさしい住宅業界をつくっていきます。

施主目線の家づくりとともに、それを実現する工務店がしっかりと利益を残すことができる仕組みづくりが重要。

そのために、施主目線かつ施主のメリットを最大化する家づくりを徹底しながら、工務店が 適正な利益を残せるように細部まで配慮したスキームを構築し、ひいては日本の住宅業界の健全化に寄与。

そんな、三方良しのプロジェクトにすることを基本方針に掲げています。

■せやま印工務店の詳細は以下をご覧ください。

代表プロフィール

詳細を見る :https://be-enough.jp/to_b/瀬山 彰（せやま あきら）

筑波大学理工学群数学専攻卒（数理統計学士号取得）。硬式野球部に所属し、首都大学野球リーグの線 形回帰分析に取り組む。

大学卒業後、日本最大手経営人事コンサルティング会社にて、全国ハウスメーカー・工務店を担当。住 宅業界で手腕を振るう中、住宅業界の悪しき文化に疑問を覚え、家づくりの新たなスタンダードの確立 を目標に掲げる。 その後、中堅ハウスメーカー支店長経験を経て、2019年に独立。

「家なんかにお金をかけるな！質は担保しろ！」をテーマにした”ちょうどいい塩梅の家づくり”が話題 となり、YouTube「家づくり せやま大学」は、登録者数10万人超えの人気チャンネルに。現在は、優良工務店認定制度「せやま印工務店」の全国展開を推進し、ちょうどいい塩梅の家づくりの普及に努めている。

娘4人の父親。広島県出身、広島東洋カープファン。

ビーイナフ株式会社について

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/79709/table/27_2_05354728f6462fada55fa579332ad67f.jpg?v=202606250451 ]【会社概要】

社名：ビーイナフ株式会社

本社所在地：〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原1-1-1 新大阪阪急ビル3F

代表取締役：瀬山 彰

事業内容： ・住宅情報メディア「BE ENOUGH（ビーイナフ）」の運営

・YouTubeチャンネル「家づくり せやま大学」の運営

・優良工務店認定制度「せやま印工務店」の運営

・オリジナル間取り図面「せやまどり」データの販売

設立： 2021年3月（創業：2019年9月）

HP：https://be-enough.jp/

当社の創業ストーリーはこちら :https://prtimes.jp/story/detail/vBdj8XhVayr特別提携：株式会社ウッドワン、トクラス株式会社