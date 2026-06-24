【長崎県対馬市・沖縄県竹富町】ヤマネコが棲む島々の絆。友好都市協定締結10周年記念シンポジウム「島々の未来共創」を開催

対馬市

■ 背景・目的

対馬市と竹富町は、ともに野生のヤマネコ（ツシマヤマネコ、イリオモテヤマネコ）が生息する島であり、希少な自然環境と独自の文化を有しています。両島は友好都市として10年間にわたり絆を深めてきました。この節目に、専門家や両島で活躍する島民を交え、次世代へつなぐ島づくりについて議論を深めます。

■ シンポジウムの見どころ

本シンポジウムでは、第1・第2部のセッションを通じ、島々の未来について語り合います。また、プログラムの終盤には、対馬市と竹富町による共同宣言「島々の未来共創宣言～次世代へつなぐ、自然と文化のバトン～」の発表を予定しています。

■ 特別展も同時開催

展示ホールにて、両市の「友好10周年特別展」も同時開催いたします（期間：6月30日～7月7日）。対馬市と竹富町の島々の比較パネル、友好10年の歩みをまとめたパネル、イリオモテヤマネコブロンズ像（レプリカ）、特産品のサンプル展示を通じ、個性豊かな島々の魅力をご紹介します。

■ 開催概要

○名称：沖縄県竹富町・長崎県対馬市友好都市協定締結10周年記念シンポジウム

「島々の未来共創：竹富町・対馬市 友好10年の歩みと未来への絆」

○開催日時：令和8年7月4日（土曜日）13:00～17:45

○会場：対馬市交流センター３階大会議室

○お申込み：不要

※オンライン参加を希望される場合は専用フォームよりお申込みください

https://logoform.jp/form/B64N/1627198

■ プログラム内容

○開会式

対馬市長 比田勝 尚喜、竹富町長 前泊 正人

環境省沖縄奄美自然環境事務所長 大林 圭司 様（祝辞）

○第1部「ヤマネコと自然が育んだ文化の未来」13:15～

・基調講演「人は生きもののいない世界では生きていけない～地球規模での生物多様性の危機と保全～」

国立環境研究所 特命研究員 五箇 公一

・パネルディスカッション「島民が繋ぐ自然と文化」

イルンティ・フタデムラ 代表理事 長澤 孝道

佐護ヤマネコ稲作研究会 事務局長 吉野 元

対馬市未来環境部自然共生課 副参事兼係長 神宮 周作

○第2部「美しく豊かな海を守る」15:25～

・基調講演「生き物と自然を観る目を育んでくれた対馬と西表島～1,200キロ離れた２つの島が交流・連携する意義～」

つくば市ジオパーク室 杉原 薫

・パネルディスカッション「島民が繋ぐ青い海」

西表財団 理事長 河合 正憲

対馬CAPPA 理事 末永 通尚

対馬市未来環境部SDGs戦略課 前田 剛

○島々の未来共創宣言」～次世代へつなぐ、自然と文化のバトン～

○閉会式

対馬市議会議長 春田 新一、竹富町議会議長 大久 研一

■ お問い合わせ先

対馬市未来環境部SDGs戦略課（担当：前田）

〒817-8510 長崎県対馬市厳原町国分1441番地

TEL：0920-53-6221 FAX：0920-53-6112