青楓館高等学院、「次世代地域創生アントレプレナーシップ教育産学官連携重点拠点校」に認定

株式会社青楓館

青楓館高等学院は、一般社団法人地方WEB3連携協会が創設した「次世代地域創生アントレプレナーシップ教育 産学官連携重点拠点校」に、2026年6月に認定されました。

「次世代地域創生アントレプレナーシップ教育 産学官連携重点拠点校」は、文部科学省の方針を踏まえ同協会が独自に策定した認定制度です。生徒がAIを活用し地域課題をビジネスの手法で解決する「社会実装」を実現できている学校を、実績に基づく基準のもとで認定しています。

つまり、生徒たちの課題解決が、教室内で完結する発表会のレベルにとどまらず、実際に地域や企業の課題解決につながる「社会実装レベル」に達していると、民間の立場から具体的な基準をもって評価されたことを意味します。

■ 取り組みの社会的背景

「スタートアップ育成5か年計画」と高校現場の実装ギャップ

2022年11月、政府は「スタートアップ育成5か年計画」を閣議決定。スタートアップへの投資額を5年で10兆円規模に拡大する目標とともに、「小中高生を対象にした起業家教育支援プログラムの新設」を明記し、2024年の骨太の方針でも「アントレプレナーシップ教育の充実」が盛り込まれました。

しかし、こうした国の方針が現場に浸透し、質の高い形で実装されている高校はいまだごくわずかです。同じく2022年度に全国の高校で必修化された「総合的な探究の時間」も、多くの学校では「調べてまとめて発表する」だけで完結し、実社会との接続が図られないまま形骸化が進んでいます。文部科学省の教育課程部会（2025年10月）も「総合の本来の趣旨とは距離のある活動に時数が充てられている事例がある」と公式に問題提起しています。

国策として方針は示されたものの、「本物の産学官連携PBL」を実現できている学校はごく一部に限られているのが現状です。

■ 次世代地域創生アントレプレナーシップ教育産学官連携重点拠点校認定のポイント

産学官連携による本物の課題解決型学習

青楓館高等学院では、地域企業・行政・大学と連携し、実際の社会課題をテーマにした課題解決型学習（PBL）を全生徒が体験します。単なる「調べ学習」にとどまらず、企業の担当者や行政の現場と直接やり取りしながら、提案・実装まで取り組む体制を整えています。

全国コンテスト「REGIONLINK #002」グランプリ受賞

2025年11月、同協会が主催する全国ビジネスアイデアコンテスト「REGIONLINK #002 Business Idea Contest」（全国12地域・21チームが参加）において、本校の生徒が石川県輪島市門前地区チームとしてグランプリを受賞しました。

青楓館からは3チームが予選に参加し、輪島市チームが決勝進出を果たしました。能登半島地震で被災した門前地区に実際に足を運び、住民との対話を重ねながら「持続可能な地域再生」を設計しました。体験型「門前修学旅行」を核とした復興プロジェクトは、「地域と学生の共創の理想形」として最高評価を獲得しました。

この実績は、青楓館高等学院のPBLが「授業の中だけで終わらない、社会に通用する課題解決力」を生徒に育んでいることの証明です。

AIを活用した課題解決プロセスの習得

生成AIをはじめとするAIツールを授業設計に組み込み、情報収集・分析・プロトタイプ作成の各段階でAIを駆使する実践的なリテラシー教育を展開。教育の現場におけるAI活用のロールモデルになることを目指しています。

■ 認定機関コメント

一般社団法人地方WEB3連携協会 代表理事 上田 敏孝

「青楓館高等学院のPBL（課題解決型学習）は、現在の日本の探究教育が陥っている『教室内で調べて綺麗に発表して終わり』という形骸化や探究疲れに対する、最も強烈で美しいアンサーです。

彼らが全国コンテスト『REGIONLINK #002』で見せた、能登半島地震の被災地・石川県輪島市門前地区への泥臭いフィールドワークと、住民の皆様の心に120%寄り添って紡ぎ出した『門前修学旅行』の提案は、単なる学生のビジネスアイデアの枠を完全に超えた、真の社会実装の姿でした。当協会が掲げる非評価型の教育思想を、生徒の皆様が圧倒的な当事者性をもって体現してくれたことに、深い感銘と衝撃を受けました。

一人ひとりの個性を徹底的に尊重し、通信制という学校形態を『全国どこへでも飛び出していける最大の武器』に変えて越境学習を仕掛ける青楓館様の教育モデルは、我が国が国策として推進するアントレプレナーシップ教育のまさに理想的なロールモデルです。

今回、全国30拠点の先駆けとなる『第0期 重点拠点校』として青楓館様を認定できたことを心から誇りに思います。文部科学省などの中央省庁とも足並みを揃えた当協会の公式リソースや無償インフラをフルにレバレッジ（活用）していただき、1校の取り組みに留まらず、日本の教育の未来を共にアップデートしていく先駆者として、さらに圧倒的に躍進されることを確信し、全力で伴走してまいります。」

■ 今後の展望

47都道府県への展開を目指して

上田氏のコメントにもあったように、私たちは通信制という強みを「全国へ飛び出す最大の武器」としてさらに研ぎ澄ましていきます。

次のステップとして目指すのは、全国47都道府県での産学官連携PBLの展開です。特定の地域に留まらず、全国の自治体や企業と連携しながら、どこに住む生徒でも「自分のまち」をフィールドに、圧倒的な当事者性を持って学べる仕組みを構築します。今回の認定を足がかりに、「1校の取り組み」を超え、日本の教育の未来をアップデートする先行モデルとして、アントレプレナーシップ教育の裾野を全国へ広げてまいります。

■ 青楓館高等学院の企業と連携したPBL取り組み事例

青楓館高等学院では、地域企業・行政・大学と連携し、実際の社会課題をテーマにした課題解決型学習（PBL）を全生徒が体験します。

沖縄商品開発PBL

イノベーション教育を専門とする企業の一般社団法人i.clubとの協業のもと、沖縄県の化粧品企業のORION COSMETICSと連携し、エコ洗剤キットなどの商品企画を提案しました。企業からの本番さながらのフィードバックを経て成果物を完成させました。生徒の一人は「マイプロジェクトアワード」※に出場しました。

※：認定NPO法人カタリバ主催、全国の高校生が「マイ（My）」を起点に取り組むプロジェクトを表彰するアワードです。

文房具商品開発PBL

株式会社tasuが運営する教育関係者向け文具ブランド「+teacher」と連携し、半年間の文房具商品開発プロジェクトを実施しました。校内発表にとどまらず、実際のビジネスの現場と接続した商品企画提案を実現しました。

青楓館高等学院のPBLの取り組み : https://seifukan-gakuin.com/category/journal/pbl/

■ 青楓館高等学院について

「自分らしく生きていく」を掲げ、一人ひとりの個性を尊重した教育を行う通信制高校サポート校です。課題解決型学習（PBL）や各界のプロを招いたゲスト授業を通じ、生徒の「やりたい」に合わせた多様な進路を支援するとともに、産学官連携によるリアルな課題解決型学習（PBL）を全生徒が体験し、地域・企業・行政と本気で向き合う学びの場を提供しています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

- Webサイト：https://seifukan-gakuin.com/- X：https://x.com/seifukan_gakuin(https://seifukan-gakuin.com/)- Instagram：https://www.instagram.com/seifukan_gakuin/- YouTube：https://www.youtube.com/channel/UC7eu0Rp-q6jmPufAoEcNmGg

メディア関係者の皆様からの取材依頼、登壇者へのインタビュー等は下記までご連絡ください。

企業名：青楓館高等学院

担当者名：蓮沼（広報担当）

電話番号：078-915-0775

メールアドレス：hasunuma.momoka@seifukan-gakuin.com

受付時間：平日 10:00～18:00