【城西国際大学】「痴漢撲滅キャンペーン」に参加　学生9人が麹町駅で痴漢撲滅を呼びかけ

城西国際大学参加学生と麹町警察署の方々

東京紀尾井町キャンパスの課外活動団体Magentaとボランティア部に所属する9人が6月12日、キャンパスの最寄り駅である麹町駅（東京都千代田区）にて「痴漢撲滅キャンペーン」に参加しました。

「痴漢撲滅キャンペーン」は、関東エリアの鉄道事業者と警視庁等が実施しており、警戒を強化することで痴漢被害を未然に防止するとともに、痴漢被害に遭われたお客さまや周囲のお客さまに対して、痴漢被害があったことを駅係員等にお知らせいただきやすくなるような呼び掛けをおこなう取り組みです。

呼びかけをする学生たちティッシュ配布を行う学生たち

この取り組みは麹町警察署（東京都千代田区）とおこなっている麹町パートナーシップの一環でおこないました。麹町パートナーシップとは、麹町警察署を管轄する千代田区と、区内で活動する様々な団体（個人、企業、団体など）との連携協定のことです。具体的には、区が定める「安心・安全なまちづくり」に向けた活動において、警察署と民間団体が共同で取り組むことを指しています。本学は令和4年より警視庁主催の学生ボランティア研修会に毎年参加し、令和6年にパートナーシップを締結しています。

当日は、麹町警察署の皆さまやピーポくんと協力し、麹町駅構内でティッシュを配布しながら、近隣の高校生や社会人の方々に向けて痴漢防止の呼びかけをおこないました。準備していたティッシュ300個は、約1時間で配布を終えることができ、多くの方々に関心を持っていただく機会となりました。

参加した学生からは、「意外と受け取ってくれる人がたくさんいて、嬉しかった」「いつもは受け取る側だったけれど、渡す側として参加できたことは貴重な経験になりました」といった感想が寄せられ、社会課題への理解を深めるとともに、自ら発信することの大切さを実感する機会となりました。

今後も麹町警察署と連携を図りながら、啓発活動を継続していく予定です。