「香りは、もう一つの花。」華道家・美榮が手掛ける天然精油フレグランスブランド『WASEIYUⒷ by BIEI』誕生

株式会社リーモ・トロージェン

株式会社美榮（本社：東京都中央区）は、華道家・美榮（BIEI）が監修する天然精油フレグランスブランド『WASEIYUⒷ by BIEI』を2026年6月24日に発売いたします。

本ブランドは、日本の伝統文化である華道の思想を香りへと昇華させた新しいライフスタイルブランドです。

「花の美意識を、香りに。」

その理念のもと、植物が持つ本来の力と日本人が古くから大切にしてきた自然との調和を表現した3種類の天然植物ブレンドオイルを展開いたします。

商品には香りを纏わせるためのオリジナル香り木札を同梱。香りを空間に生けるという新しい体験を提案します。商品の発送は2026年7月上旬より順次開始いたします。

■ 花を生けるように、香りを届ける

華道は単に花を飾る文化ではありません。

花と向き合い、その場の空気を整え、空間全体に調和を生み出す日本独自の美意識です。

WASEIYUⒷ by BIEIは、その華道の思想を現代の暮らしへ届けるために誕生しました。

目に見える花ではなく、目に見えない香りによって空間を整える。

香りを単なる芳香ではなく、「空間を生けるための存在」として捉えた、新しいフレグランスブランドです。

■ 現代人に必要な“余白”を香りで届けたい

情報や刺激に溢れる現代社会では、心と身体を整える時間が失われつつあります。

一方で世界では、ウェルビーイングやマインドフルネスへの関心が高まり、自宅や職場など身近な空間の質が重視されるようになっています。

WASEIYUⒷ by BIEIは、日本人が古くから大切にしてきた自然との共生や季節感、そして「余白の美」を香りで表現。

慌ただしい日常の中に、深呼吸したくなるような静かな時間を届けます。

■ 一日の流れに寄り添う3つの香り

【霞熹（KASEKI）】

朝の光が差し込むような透明感のある香り。

霞が晴れ、朝日がゆっくりと広がる情景をイメージし、爽やかで前向きな気持ちへ導きます。

価格：5,000円（税込）

内容量：5ml

香り木札付き

【緑氣（RYOKUKI）】

森の生命力を感じるみずみずしい香り。

自然の中で深呼吸するような心地よさを表現し、心と空間のバランスを整えます。

価格：5,000円（税込）

内容量：5ml

香り木札付き

【夢幻（MUGEN）】

夜の静寂に寄り添う幻想的な香り。

一日の終わりに心を解きほぐし、穏やかな時間へと誘います。

価格：5,000円（税込）

内容量：5ml

香り木札付き

■ 香り木札という新しい楽しみ方

各商品には、ブランドオリジナルの香り木札を同梱しています。

木札に数滴のオイルを垂らすことで、やさしく自然に香りが広がります。

まるでお守りのように持ち歩いたり、玄関や寝室、デスク周りなどお気に入りの場所に飾ったりすることで、自分だけの香りの空間を演出できます。

日本文化に根付く木の温もりと天然植物の香りが調和した、WASEIYUⒷ by BIEIならではの体験です。

■ 監修者コメント

「華道は花を飾ることではなく、その場に調和を生み出す文化だと考えています。

香りもまた、目には見えませんが空間を変え、人の心を整える力を持っています。

このブランドを通じて、花を生けるように香りを楽しみ、日本人が大切にしてきた自然との調和や美意識を感じていただけたら嬉しく思います。」

華道家 美榮（BIEI）

■ 商品概要

ブランド名：WASEIYUⒷ by BIEI

発売日：2026年6月24日

発送開始：2026年7月上旬より順次発送

価格：各5,000円（税込）

内容量：各5ml

付属品：オリジナル香り木札

販売サイト：

https://waseiyu-b.com/

商品ラインナップ：

・霞熹（KASEKI）

・緑氣（RYOKUKI）

・夢幻（MUGEN）

■ ブランドについて

WASEIYUⒷ by BIEIは、華道家・美榮の感性と日本の伝統美から生まれた天然植物フレグランスブランドです。

花を愛でる文化を香りへと昇華し、暮らしの中に調和と余白を届けることを目指しています。

香りを通じて、日本人が古来より大切にしてきた自然観や美意識を未来へ、そして世界へ発信してまいります。

公式サイト：

https://waseiyu-b.com/

Instagram：

https://www.instagram.com/waseiyu_/#

■ 会社概要

会社名：株式会社美榮

所在地：東京都中央区日本橋堀留町１-１０-１-２F

事業内容：

華道・空間演出事業

天然精油フレグランス商品の企画・販売

各種文化体験プログラムの企画・運営

ブランドサイト：

https://waseiyu-b.com/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社リーモ・トロージェン

担当：森

E-mail：shigeki@rimo-trogen.com

TEL：092-281-2000

【画像素材について】

商品画像、ブランドロゴ、華道家・美榮プロフィール写真、香り木札使用イメージ等の高解像度素材をご用意しております。掲載をご希望のメディア関係者様は上記までお問い合わせください。