【生成AI×コンテンツ内製化】AIツールを活用し、質の高い記事を作成する方法～ipeのコンテンツ内製のポイントを大公開～（7/9（木）開催）

株式会社ipe

株式会社ipeは、無料オンラインセミナー「【【生成AI×コンテンツ内製化】AIツールを活用し、質の高い記事を作成する方法～ipeのコンテンツ内製のポイントを大公開～」を、2026年7月9日（木）の日程で開催いたします。

ウェビナー詳細ページはこちら(https://ipeinc.jp/media/seminar/20260709/)です

おすすめの対象者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260709/

・AIで記事を量産しているが、順位や流入数が上がらないと悩む担当者

・AIで記事を量産しつつ、コンテンツの質も担保したいと考えている担当者

・外注費用を抑えつつ、社内リソースで記事作成を進めたい担当者

・競合がAIで記事を大量生産してきて、自社のシェアが奪われそうと焦る現場責任者

・「AIツールを導入したものの、結局ライターが使いこなせていない」と悩むコンテンツマネージャー

セミナー内容紹介

生成AIの登場により、SEO記事の作成スピードは劇的に向上しました。これからの時代、AIを使いこなしてコンテンツを「内製化」することは、企業のWebマーケティングにおいて最大の武器となります。

しかし、AIが生成したテキストをそのまま公開するだけでは、競合との差別化や戦略的な成果（CV）への一歩に届かないのも事実です。

本ウェビナーでは、AIツールを徹底活用して制作を爆速化させつつ、質や戦略的観点から「人間のディレクション」をプラスして、記事の価値を最大化するノウハウを解説します。

外注の手間やコストを減らし、AI時代においてもコンテンツ記事で成果を出すための「コンテンツ記事内製化バイブル」をお届けします。

ウェビナー参加特典

ウェビナーにご参加頂いた方でご希望の方に下記の特典をご用意しております。

◆「LLMO無料相談」 ⇒LLMO対策に関するお悩みを解決させて頂く相談会に無料でご招待させて頂きます。 下記に該当する悩みをお持ちの方は、お役立ていただける内容になっております。

・AI対策に悩んでいる ・今以上に流入数を増加させたいが、方法が分からない ・流入数は確保できているが、CVにつながらない

※「LLMO無料相談」に関してですが、 同業者および個人事業主/フリーランスの方はご遠慮ください

開催概要

登壇者

土井 直哉

開催日

2026年7月9日(木)

時間

14:00～15:00(15分前より入室可能)

場所

ウェビナー

参加費

無料

※同業者の方のご参加はご遠慮頂いております。

ウェビナー内容

・AIを活用した「次世代型コンテンツ制作」のメリット

・【実務フロー】AIでプロトタイプ（骨子・初稿）を爆速で作る実践テクニック

・AIの良さを活かしつつ、成果を2倍にする「人間のひと手間（ディレクション）」のポイント

・読者の心を動かしCVへ導く、AI記事への「自社ならではの視点」の組み込み方

・外注コストを最小化！AI×自社メンバーで回す「高効率インハウス体制」の作り方

・Q&A・まとめ

登壇者

申し込みはこちら :https://ipeinc.jp/media/seminar/20260709/株式会社ipe 代表取締役 土井 直哉

SCSKにて大手電機メーカーを中心にITコンサルティングを担当。その後、Webコンサルティング会社で大規模メディアを対象としたコンサルティング業務に従事。

2013年に株式会社ipeを創業。創業初期から大規模サイトを中心に数多くの企業を支援し、担当したプロジェクトの総数は数百に上る。また、これまで複数の新規事業開発を主導し、現在はAI領域のプロダクト開発を推進している。

■SEO～AI対策まで包括的に｜株式会社ipeのSEO支援

【検索順位・自然流入を増やしたい企業様へ】

数百万ページ規模の大規模Webサイトをはじめ、500社以上の多様な業界での支援実績を誇る一気通貫型のSEOコンサルティング会社です。

単なるキーワード順位の改善にとどまらず、内部構造の最適化（テクニカルSEO）から、高度なコンテンツ戦略、売上に直結するコンバージョン（CV）改善まで、専任のコンサルタントが貴社のマーケティングチームに伴走します。

支援例

●サイトタイプ別のキーワード戦略設計と既存ページの改善

●コンテンツ・特集ページの改善とEEAT強化

●エリアページや予約導線の内部リンク最適化

●テクニカルSEO（構造化データ・Canonical・表示速度改善）

■ipeのAIO（LLMO）支援

ipeのSEO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

【生成AI検索（ChatGPT等）での露出を高めたい企業様へ】

ipeでは、旅行・観光領域のSEO支援だけでなく、AI検索における引用・言及状況の可視化とコンサルティングを提供しています。

「SEOは取り組んでいるが、AIに自社が引用されているか分からない」「生成AI時代の集客戦略を一から設計したい」など、課題が明確でない状況でもお気軽にご相談ください。

支援例

●生成AI上のブランド認識・引用状況の可視化

●AIに参照されやすいFAQ・選び方記事・費用相場記事の設計

●ChatGPT・Gemini・Perplexityでの自社名・施設名の言及状況モニタリング

●検索結果とAI回答の双方で選ばれるための情報設計の見直しと改善施策の実行

■LLMO（生成AI検索）対策ツール「AKARUMI」

ipeのLLMO支援についてはこちら :https://ipeinc.jp/service/llmo/

ユーザーの検索行動が従来のGoogle検索からChatGPTやGemini等の「生成AI検索」へと移行する中、企業にとってAIに「正しく学習され、推奨されること」の重要性が急増しています。

「AKARUMI」は、AI検索エンジン内での自社ブランドの露出状況を調査・分析し、的確なLLMO（AIO）施策を可能にする、時代を先駆けるマーケティングツールです。

全機能無料でお試しいただける「無料トライアル」も行っていますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

■株式会社ipe 会社概要

AKARUMIについて詳しくはこちら :https://akarumi.jp/

株式会社ipeは、500社以上の支援実績と継続率90％以上の実績を有する、SEO・LLMOコンサルティング会社です。

大規模サイトSEOで培った情報設計・コンテンツ改善の知見と、LLMO分析ツール「AKARUMI」によるデータ分析をもとに、生成AIやAI検索において企業・サービスの情報が正しく理解・引用されるためのLLMO対策を支援しています。

また、ipeでは、分析結果をもとにしたLLMOコンサルティングを提供しています。情報設計の見直しから改善施策の実行まで、一貫した支援が可能です。お気軽にお問い合わせください。

SEOコンサルティングサービスはこちら :https://ipeinc.jp/service/seo/

会社名 ：株式会社ipe

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山二丁目24番15号 青山タワービル 5F

代表取締役：沖田純一、土井直哉

設立 ：2013年10月

事業内容 ：Webコンサルティング事業、メディア事業

■情報発信サイト

500社以上の支援実績に基づくSEO・Webマーケティングメディア「strategy(https://ipeinc.jp/media/)」

次世代のAI検索対策・最新トレンドを届ける「AKARUMI INSIGHTS(https://akarumi.jp/knowledge/)」

Webマーケティング最新ノウハウなら「AKARUMI（アカルミ）チャンネル(https://www.youtube.com/channel/UCmqwjXRRAxNACA_94VK79WA)」（YouTube）

■本リリース・サービスに関するお問い合わせ

お問い合わせフォーム：https://ipeinc.jp/contact/

TEL：03-6455-5871(9:30~18:30)