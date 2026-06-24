セイコーソリューションズ、Scope3排出量算定ツールで ASUENEとの連携サービスを提供開始

セイコーソリューションズ株式会社

セイコーソリューションズ株式会社（代表取締役社長：関根 淳、本社：千葉県千葉市、以下 セイコーソリューションズ）は、アスエネ株式会社（代表取締役CEO：西和田 浩平、本社：東京都港区、以下 アスエネ）と連携し、企業の脱炭素経営支援への取り組みを強化するため、自社開発ツール「Scope3排出量算定ツール」とアスエネが提供するサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」の連携サービスを提供開始します。

なお、本連携サービスは、セイコーグループにおけるScope3算定のデータ処理の効率化や業務負荷の低減に寄与するとともに、算定結果を削減アクションにつなげるための情報基盤になり得るものとして、現在、実運用に向けた検証が進められています。

近年、SSBJによるサステナビリティ開示基準(*1)の整備や、CDPなどに代表される情報開示要請の高まりを背景に、Scope1・2 に加え、サプライチェーン全体を対象とした Scope3 排出量の算定と開示が強く求められています。こうした中、企業ではScope3算定に必要な購買・調達データを、会計システムや購買システムなど複数の業務システムから収集し、排出量算定に活用可能な形へ整理・分類する必要があり、新たな業務負荷が生じています。さらに、企業ごとに利用するシステムやデータ形式が異なるため、データ整備や排出原単位との紐付けに多くの工数を要し、業務の属人化も課題となっています。

(*1) 公益財団法人財務会計基準機構（FASF）内に設置されたサステナビリティ基準委員会（SSBJ）が策定した日本におけるサステナビリティ開示基準

セイコーソリューションズは、現場の実務に根ざした課題解決力と、AIを活用した先進的な開発技術を融合し、Scope3 排出量を効率的かつ高精度に算定できる支援ツール「Scope3排出量算定ツール」を独自開発しています。

アスエネが提供するサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」は、CO2排出量見える化サービスにおいて、国内累計導入社数No.1（*2）の実績を有しています。Scope1～3のCO2排出量の可視化から削減、情報開示までを一体的に効率よく管理できるプラットフォームとして、多くの企業の脱炭素経営を支えています。

(*2)東京商工リサーチ調べ

アスエネのサステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」と、セイコーソリューションズの「Scope3排出量算定ツール」が連携することで、サプライチェーンデータの前処理業務を大幅に削減し、企業のCO2排出量の算定から見える化、分析・報告までを効率的に実施できる環境を一気通貫で提供し、脱炭素経営におけるデータ管理と情報開示の高度化を支援します。

連携サービスについて

企業が保有する購買・調達データを「Scope3排出量算定ツール」によって整理・分類し、「ASUENE」へ連携することが可能になります(*3)。特定の会計システムや購買システムに限定されず、企業ごとに異なるシステム環境に対応できる柔軟なデータ連携を実現しています。

従来、多数の購入品目からなる購買データを人手で加工し、排出原単位の紐づけやカテゴリ分類を行う必要があり多くの工数がかかっていたScope3の前処理業務を大幅に削減しながら、算定結果をそのままASUENEで活用できます。

(*3) 「Scope3排出量算定ツール」の「ブリッジオプション」機能により「ASUENE」と連携可能です。

▶セイコーソリューションズ「Scope3排出量算定ツール」の特長

・調達・購買データなど企業の既存データを活用し、算定に必要なデータ形式が異なる調達・購買データを自動的に整理・統合し、手作業による入力データの準備工数を大幅に削減

・排出原単位の選定・分類をAIが自動化することで、専門知識に依存しない運用を実現

・Scope3算定に特化した豊富なロジックにより、実務に即した柔軟な算定を実現

サービスサイト：https://www.seiko-sol.co.jp/solution/purchase/scope3/

▶アスエネ株式会社「ASUENE」の特長

・CO2排出量の見える化・削減・報告を一体で支援するサステナビリティAIプラットフォーム

・Scope1～3を網羅した可視化・分析機能により、削減に向けた意思決定を支援

・CFP／LCA算定や、CDP、SBTi、TCFD、TNFD、SSBJ等の規制・開示対応を含めたコンサルティングを提供

サービスサイト：https://asuene.com

提供体制について

本サービスの提供にあたり、セイコーソリューションズとアスエネは、相互にサービスを提案・提供する支援体制を構築しました。これにより、Scope3排出量の算定から可視化、削減、開示対応までを一体的に実施でき、より効率的かつ実務的に脱炭素への取り組みを支援します。

セイコーソリューションズとアスエネは、セイコーグループを含む複数企業での評価・検証を踏まえ、会計・購買データの収集から算定、可視化、さらには削減施策の立案までを一気通貫で支援することで、企業の脱炭素対応における“実務負荷の低減”と“意思決定の高度化”の両立を実現してまいります。あわせて、この連携を機に、SSBJ基準への対応や、SBT認定を目指す企業への支援をさらに強化いたします。

アスエネ 会社概要

会 社 名：アスエネ株式会社

事 業 内 容：・サステナビリティAIプラットフォーム「ASUENE」

・サプライチェーンマネジメントAIプラットフォーム「ASUENE SUPPLY CHAIN」

・サステナビリティ採用AIプラットフォーム「ASUENE CAREER」

資 本 金：83億円（資本剰余金含む）

代 表 者：Founder 代表取締役CEO 西和田 浩平

住 所：東京都港区虎ノ門一丁目3-1 東京虎ノ門グローバルスクエア 6階

拠 点：日本、シンガポール、米国、タイ、英国、フィリピン

Ｕ Ｒ Ｌ：https://corp.asuene.com/

※本文中に記載されている製品名などは各社の登録商標または商標です。