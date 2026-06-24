【開催レポート】「定着しても活躍しない」組織課題にデータと個人支援で向き合う。アスマーク・レバレジーズ・ウィルネクストの3社が共催セミナーを2026年6月16日に開催。

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株式会社ウィルネクストはレバレジーズ株式会社・株式会社アスマークと共催で、オンラインセミナーを開催しました。

登壇したのは、株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長 中山和俊。

従業員満足度データによる組織診断、AIを活用したマネジメントの仕組み化、個人へのキャリア支援という3つの視点から、活躍人材をつくる具体的なアプローチを、1時間にわたってお伝えしました。 本リリースでは、セミナーの様子をレポートとしてお届けいたします。

アスマーク岩崎氏：1万人データが示す、活躍できる組織の条件

株式会社アスマーク Humap事業部の岩崎氏は、1万人規模の調査データをもとに活躍できる組織の条件を分析しました。

「組織はまず現状をデータで可視化し、自社の実態に合わせた優先順位で環境整備と活躍の最大化に取り組む必要がある」と岩崎氏は述べました。

レバレジーズ大滝氏：静かな退職44.5%の実態とAIによるマネジメント改革

レバレジーズ株式会社 HRテック事業部 事業部長の大滝氏は、新卒の早期離職率が改善傾向にある一方、退職せず意欲を失った状態で最低限の仕事のみをこなす「静かな退職」が約44.5%に達するという実態を示しました。

静かな退職を「仕事への期待との不一致」「評価への不満」「損得重視」「無関心」の4タイプに分類し、前2者はマネジメントの改善で解決可能であると解説しました。

ウィルネクスト中山：Doing支援の限界とBeingへのアプローチ

株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長の中山は、活躍できていない人材の多くは、自身の強みや動機が言語化されておらず、仕事とキャリアが接続されていない状態にあると指摘しました。

「個人の支援をレポートとして組織に還元し、人事や経営層と育成方針を議論することで、初めて組織としての投資が完結する」と語りました。

■まとめ

3社に共通するメッセージは、自社の実態をデータと個人の内面の両面から直視し、定着と活躍を切り分けてアプローチすることの重要性です。

大盛況につき、本セミナーのアーカイブ映像は近日公開予定です。

■開催情報

タイトル：なぜ、定着しても活躍しないのか──データと個人支援で解く、組織設計の盲点

日時 ：2026年6月16日(火) 13：00～14：00

場所 ：オンライン

参加費用：無料

今後も人事のかた向けにセミナーをご用意しております。

以下のボタンより、ご確認いただけますと幸いです。

セミナー一覧はこちら！ :https://willnext.jp/seminar

■登壇者紹介岩崎 真吾株式会社アスマーク Humap事業部

2016年マーケティングリサーチの企画提案営業として中途入社。

調査会社・広告代理店・コンサルティング業界のクライアントを中心に担当し、

19期下期・20期上期・20期下期の3期連続で全社MVPノミネート。

19期下期に全社MVP、20期下期全社準MVP受賞。

2022年9月よりマネジメント業務も担当し、2024年12月よりHRサービス「Humap」の専任営業担当となる。

マーケティングリサーチ営業での経験を活かした、顧客視点での課題解決提案を行っている。

大滝 圭修レバレジーズ株式会社 HRテック事業部・事業部長

千葉大学大学院融合科学研究科卒。2019年レバレジーズに新卒入社。

法人営業を経験したのち、エンジニアに転向し新規事業で開発リーダーとして従事。

その後、株式会社リクルートに転職。求人媒体のプロジェクトマネージャーとしてプロダクトの戦略立案からステークホルダーとの調整、要件定義、デリバリーまで幅広く担当する。

2023年3月、レバレジーズのHRテック事業部のプロジェクトマネージャーとして復職。

現在は事業責任者として、従業員の離職防止プラットフォーム『NALYSYS（ナリシス）』事業を統括する。

中山 和俊株式会社ウィルネクスト 事業推進部 部長

新卒で採用RPO企業に入社し、人材採用や組織課題の解決を支援するコンサルティング営業を担当。中小企業から大手企業まで幅広いクライアントに対し、採用戦略の立案から運用支援まで一貫してサポート。

その後、不動産業界向けのITソリューションを提供する企業で、営業職として活躍。顧客のニーズに寄り添いながら、新たなサービス導入を推進し、業界に新しい価値を提供。

現在は株式会社ウィルネクストにて人事職支援事業に携わる。

■株式会社ウィルネクストについて

株式会社ウィルネクストは、個人と組織の意思決定を支援する人材・組織コンサルティング会社です。Willnext Design・Willnext Job・Willnext Consultingの3サービスを通じて、採用から定着・活躍まで一気通貫で支援しています。

■ Willnext Design(https://willnext.jp/design)（意思形成）

AIと対話を融合したキャリアデザインプログラム。価値観や動機を言語化し、「なぜ働くのか」からキャリアを再設計します。

■ Willnext Job(https://willnext.jp/job/candidates)（キャリア循環）

転職・副業・プロジェクト参画など、多様なキャリア機会を一気通貫で支援。

■ Willnext Consulting(https://willnext.jp/consulting)（組織変革）

採用・育成・組織開発・人事戦略を包括的に支援し、個人の変化を組織成長へ接続します。

■会社概要

会社名： 株式会社ウィルネクスト

所在地：神奈川県相模原市緑区小渕1878-1

代表取締役：中村 真広

取締役：堀尾 司

会社HP：https://willnext.jp/

株式会社ウィルネクスト

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ウィルネクスト 広報担当

E-mail：info@willnext.jp