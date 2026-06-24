aiESG、第23回九州ニュービジネス大賞にて九州アントレプレナー大賞を受賞

株式会社aiESG

株式会社aiESG（アイエスジー、本社：福岡県福岡市、代表取締役：馬奈木 俊介、以下「aiESG」）は、この度、第23回九州ニュービジネス大賞にて九州アントレプレナー大賞を受賞したことをお知らせいたします。受賞に伴い、「第21回ニッポン新事業創出大賞〈アントレプレナー部門〉」にご推薦いただいております。

https://qshu-nbc.or.jp/2026/06/22/23rd-kyushu-new-business-award-2026-ceremony/

■「九州ニュービジネス大賞」とは

九州地域におけるニュービジネスの創出・育成を図ることを目的として開催されます。革新的な起業家精神をもって新しい事業に挑戦しているニュービジネス企業または経営者を選定し、その成果を表彰・公表することで、九州地域における起業家マインドを活発化させ、チャレンジ精神にあふれる地域経済づくりに貢献されています。

■aiESG for CDP:回答業務の効率化で本質的な取り組みに向き合う時間を

aiESGは、本イベントのピッチコンテストにおいて、CDP回答支援ツール「aiESG for CDP」について紹介いたしました。



CDPとは、世界最大級の環境情報開示プラットフォームです。国内においては、プライム企業の7割が回答しており、CDPのAリスト企業は過去10年間で平均6%高い株価リターンを達成しています。

一方で、回答に読み込みが必要な公式文書は1,200ページにおよび、aiESGの試算によると6-8人体制で1,200-1,700時間の工数がかかっています。これにより多くの企業が、目標のスコアをとれない、回答業務の属人化、本質的な取り組みに向き合うことができないといった課題を抱えています。



「aiESG for CDP」は、AIを活用して企業のCDP回答のスコア最大化と工数削減を両立させるツールです。リアルタイムのAIスコアリングにより、落とし穴になりがちな必須要件（エッセンシャルクライテリア）の対応漏れを防ぎ、自社の取り組みが正しく最大限に評価される回答へと導きます。さらに、ツール上でガイドラインを確認しながらの回答準備、承認フローを可能にするなど、属人化を防ぐ統合管理機能により回答業務の効率化を実現いたします。



本サービスは、2026年6月30日に提供開始を予定しています。

https://lp.aiesg.co.jp/esg-consulting/service/aiesg-for-cdp



■株式会社aiESG (アイエスジー)について

「aiESG」は、製品およびサービスレベルのESG分析を通して、持続可能な社会の実現を目指す九州大学発のスタートアップ企業です。国連報告書代表など国際的・学術的な長年のESG研究成果を元に、サプライチェーンを全て遡ったESG評価・分析サービスを提供しています。また、ESG全般について支援サービスを行っています。

当社コーポレートサイトはこちらから（https://aiesg.co.jp/）

■会社概要

会社名 ：株式会社aiESG

本社所在地 ：福岡市博多区博多駅前 1-15-20 NMF博多駅前ビル 2階

代表取締役社長 ：馬奈木 俊介

事業内容 ：プロダクト/サービスレベルのESG分析事業

HP ：https://aiesg.co.jp/

設立 ：2022年7月