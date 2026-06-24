「海外ビジネスEXPO 2026大阪」【来場者限定】AI時代の海外市場調査を先行体験

株式会社Resorz

日本最大級の海外ビジネス支援プラットフォーム「Digima～出島～」を運営する株式会社Resorz（本社：東京都新宿区）は、2026年6月25日（木）開催の「海外ビジネスEXPO 2026大阪」において2つの新企画を実施します。国名×商材の入力だけでAIが90秒で市場調査を行う「AI市場調査体験コーナー」の設置と、企業の海外進出スタイルを診断する「海外ビジネス・タイプ診断」の正式リリースです。

■ 背景：AI時代の海外進出に求められる「精度」と「個別対応」

生成AIの普及により、海外市場調査のコストと工数は劇的に低下しています。一方で、企業ごとに業種・規模・進出フェーズは異なり、「自社に合ったアプローチを知ること」の重要性が高まっています。「海外ビジネスEXPO 2026大阪」では今回2つの新企画で参加企業の海外展開をより的確にサポートします。

■ 新企画(1)｜会場限定「AI市場調査体験コーナー」の設置

会場内の特設コーナーにて、「国名」と「商材」を入力するだけでAIが市場規模・最新トレンド・競合情報・価格感を約90秒でレポート出力する「AI市場調査」をデモ機で体験いただけます。ベトナム×日本酒、インド×製造部品など、自社の具体的なケースでシミュレーション可能です。レポートはメールでの持ち帰りにも対応しています。

【来場者限定・先行公開】 本コーナーは一般公開前の先行体験。会場に足を運んだ方だけがいち早くこのAI市場調査を体験できます。

■ 新企画(2)｜新コンテンツ「海外進出タイプ診断」リリース

「Digima～出島～」にて「海外進出タイプ診断」を正式リリースします。

10問・約3～4分で、自社の海外進出スタイル・準備フェーズ・取るべきアクションを判断して診断結果から「自社がどの段階にいるか」と「次に何をすべきか」を客観的に把握できます。

■ 新企画(3)｜タイプ診断×個別案内＋「虎の巻」特典

「海外ビジネスEXPO 2026大阪」の会場では診断結果をもとに、来場者の状況に合った出展ブース・セミナーへ案内します。さらに、診断タイプごとに内容を変えた「虎の巻（特別資料）」を来場者へ無料配布。「自社に合った進出パターン」「活用すべき公的支援」などを実務に活かせる形でまとめた限定資料です。

■ 「海外ビジネスEXPO」とは

- タイプ診断（3～4分）で自社の海外進出スタイルを把握 → 最適なブース・セミナーへナビゲート- 診断タイプ別「虎の巻」を会場にて無料配布（来場者限定）- 診断結果に合わせた専門コンシェルジュへの個別相談も無料で実施

毎年3,000名以上が来場する日本最大級の海外ビジネスイベントです。株式会社Resorzと一般社団法人 国際連携推進協会が共同主催し、外務省・ジェトロ・JICA関西センターなど公的機関9団体が後援。公的機関10団体以上・民間企業50社以上が出展し、20以上のセミナーを開催。2026年は東京・大阪・九州・北海道の4都市で開催予定です。

■ イベント概要

▶ 公式サイト：https://www.digima-japan.com/expo/osaka2026/

■会社概要

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