株式会社エス・ピー・ネットワーク

企業の危機管理を総合的に支援する株式会社エス・ピー・ネットワーク（本社：東京都杉並区、代表取締役社長：熊谷信孝）は、7月1日に「埼玉県カスタマーハラスメント防止条例」を施行する埼玉県から、カスタマーハラスメント（略称：カスハラ）に関する課題解決に向けた各種支援事業を受託しました。その一事業として『埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口』を6月24日（水）午前9時から運営します。

当社は会員企業から依頼を受けて年間約８０００件のカスハラ相談に対応しています。そうした実績と経験を備えた専門家のアドバイスが無料で受けられる県の事業です。埼玉県内の事業者、事業者団体、就業者、顧客といった幅広い方々を対象に、カスハラに関する困りごとをサポートします。

■『埼玉県カスタマーハラスメント総合相談窓口』の概要

１．相談受付日時

令和８年６月24日～令和９年３月31日までの平日午前9時～午後７時

※）土日祝、12月29日～1月3日を除く

２．利用対象者

埼玉県内の事業者、事業者団体、就業者、顧客

（医療機関、介護・障害福祉事務所等及びその就業者を含む）

３．相談内容の例- カスハラにはどう対応すると良いか- 無理難題を言われて困っている- どこからがカスハラになるのか- 従業員の研修はどうすると良い？- マニュアルを作る際の注意点は※）カスハラに関する一般的な考えや対応方法、防止対策について助言します。個別事案の判断やトラブル解決の交渉はできません４．相談受付方法

電話またはメールで相談を受け付けます。

★【電話】０４８-８３１-８０００

※）多くの方をサポートするため、1回のご相談は最大30分を目安とさせていただきます

★【メールアドレス】saitamakasuhara@sp-network.co.jp （常時受け付け）

※）いただいたメールへの返信は、電話窓口開設時間内に行います

当社は埼玉県から本事業のほかに、１.カスタマーハラスメント防止条例の内容をわかりやすく解説した動画制作、２.カスタマーハラスメント防止対策を推進するためのWEBセミナー事業も受託しました。

完成した動画とセミナー開催の詳細は「埼玉県カスタマーハラスメント防止対策ポータルサイト」をご覧ください。

■ https://www.pref.saitama.lg.jp/customerharassment-boushitaisaku/index.html#torikumi

■株式会社エス・ピー・ネットワークについて

1996年に創業した企業危機管理の専門会社です。反社会的勢力排除を始め、法務・広報からITに関する企業危機管理コンサルティングのほか、危機管理の実践対応や身辺警備など、企業に多彩な危機管理ソリューションを提供しています。

■ https://info.sp-network.co.jp/