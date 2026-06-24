キリフダ、コインチェックのオンチェーンデータ活用で協業

キリフダ株式会社

キリフダ株式会社（本社: 東京都中央区、代表取締役社長: 赤川英之、以下、キリフダ）は、コインチェック株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：蓮尾 聡、井坂友之、以下、コインチェック）と、オンチェーンデータの活用において協業を開始したことを発表いたします。本協業は、キリフダが2026年4月に創設した専門サービス「ブロックチェーン インテリジェンス（以下「BCI」）」における取り組みの一つです。



■背景

暗号資産市場を取り巻く規制環境は、大きな転換期を迎えています。2027年の改正金融商品取引法の施行、2028年1月の申告分離課税の適用開始、さらには暗号資産ETFの解禁の可能性など、暗号資産が従来の金融制度に本格的に組み込まれる流れが加速しています。

こうした市場の変化が非常に素早い環境下において、ブロックチェーン領域における市場動向や資金フローといった市場のリアルなデータであるオンチェーンデータは、ブロックチェーン経済圏における意思決定やガバナンスにおいて非常に重要な役割を担っています。

キリフダでは、オンチェーンデータを企業の意思決定やAML対策のようなガバナンスなどでの活用をするために「ブロックチェーン インテリジェンス」を創設しました。

【関連プレスリリース】

キリフダ、オンチェーン分析・AML支援の専門サービス「ブロックチェーン インテリジェンス」を創設(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000085.000100604.html)

■協業の概要

本協業では、ブロックチェーン上の取引データに加え、取引所間の資金移動、主要ウォレットの動向、保有者の分布などを統合的に分析し、意思決定スピードと精度の向上を支援します。

本協業の主な内容は次のとおりです。

オンチェーンデータの定常モニタリングと分析レポートの提供

国内外の暗号資産市場に関わるオンチェーンデータを継続的にモニタリングします。市場環境の変化や注目すべき事象が生じた際には、その背景と示唆を整理した分析レポートをコインチェック様にご提供し、経営・事業判断に資する客観的なインプットとして活用いただける体制を構築します。

主要指標を可視化する分析ダッシュボードの設計・運用

コインチェック様の意思決定プロセスに即した形で、オンチェーン主要指標を可視化する分析ダッシュボードを設計・運用します。社内での情報共有や経営報告にそのまま活用できる形式を想定し、指標の追加・改修を含めた継続的なメンテナンスを通じて、市場の変化に追随した意思決定基盤として機能させます。

オンチェーンデータに基づく市場動向レポートの連載寄稿

事業法人・機関投資家向けサービス「Coincheck Prime」の顧客に向けて、オンチェーンデータに基づく市場動向レポート「Coincheck Prime Onchain Report」を定期的に寄稿します。国内市場動向、グローバルのマクロトレンド、注目プロジェクトの利用動向などをテーマに、投資判断に資するデータドリブンな情報を発信し、機関投資家向け情報提供のさらなる充実に貢献します。

第1回「予測市場Polymarketの成長と日本市場への示唆(https://coincheck.com/ja/article/684)」ダッシュボード「予測市場Polymarketの概況(https://dune.com/coincheck/overview-polymarket)」（2026年4月25日公開）

第2回「Hyperliquid（ハイパーリキッド）は既存金融に何をもたらすのか(https://coincheck.com/ja/article/687)」ダッシュボード「Hyperliquidからみるオンチェーン金融の概況(https://dune.com/coincheck/hyperliquid-insights-dashboard)」（2026年5月26日公開）

第3回「Coinbaseが提供するBitcoin担保ローンからみるCeDeFiの潮流(https://coincheck.com/ja/article/692)」※ダッシュボードなし（2026年6月11日公開）





■コメント

コインチェック株式会社執行役員CAO コーポレート本部長 宇都正洋

コインチェックのコーポレート本部は、全社のヒト・カネ・データ・モノ・仕組みなど、あらゆる摩擦をゼロにする「ゼロ・フリクション」を掲げ、事業の戦略的な加速を後押しすることをミッションとしています。なかでもコーポレートインテリジェンス部は、社内のあらゆるデータをAIネイティブな状態に整え、経営戦略・ガバナンスや事業推進に還元することを担っています。

オンチェーンデータもその対象です。キリフダ様との協働により、私たちは「オンチェーン経営企画」を掲げ、市場の実態把握から事業上の判断に至るまで、あらゆる角度からオンチェーンデータの分析を重ねてきました。コインチェックの組織や事業特性に沿った体制を短期間で立ち上げ、運用に載せられたことは大きな成果です。

この取り組みは始まったばかりです。今後は分析にとどまらず、そこから得られた示唆を実際の事業企画へと繋げるべく全社へ連携することはもちろん、キリフダ様と共にさらに進化させてまいります。「Coincheck Prime Onchain Report」もその一環です。オンチェーン分析で可視化されるデジタルアセットの世界に、多くのお客様に触れていただく機会になれば幸いです。

キリフダ株式会社 Head of Blockchain Intelligence 山口 睦生

キリフダでは、オンチェーンデータを市場の流れを捉えるための貴重なデータと位置づけ、オンチェーン金融に取り組む事業者や官公庁の支援を行ってきました。しかし、日本国内ではオンチェーンデータを実際の事業に活用する動きはまだ多くありません。

そうしたなかで、国内を代表する暗号資産事業者であるコインチェック様とこの取り組みをご一緒できることに、大きな意義を感じています。本協業を通じて、コインチェック様の新たな事業創出の機会や市場実態の的確な把握に貢献するとともに、オンチェーンデータが経営の意思決定を支える基盤として国内に根づいていくきっかけとなることを目指してまいります。

■コインチェック株式会社について

コインチェック株式会社は「新しい価値交換を、もっと身近に」をミッションに掲げ、アクティブユーザー数およびアプリダウンロード数国内No.1*の個人向け暗号資産取引サービス「Coincheck」、法人や機関投資家の暗号資産取引・保管を支援する「Coincheck Prime」、事業法人向けにクリプト関連ビジネスを支援する「Coincheck Partners」を展開しています。東証プライム市場上場マネックスグループ株式会社、米NASDAQ上場Coincheck Group N.V.のグループ企業として透明性・信頼性・安全性のもとで、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産やブロックチェーン技術が生み出す「新しい価値交換」を提供しています。

* コインチェック2026年2月26日付プレスリリース「Coincheckアプリ、APAC Awards 2025「ベスト暗号資産アプリ」を受賞」

商号：コインチェック株式会社（英語表記：Coincheck, Inc.）

本社：〒150-6227 東京都渋谷区桜丘町1番4号 渋谷サクラステージ SHIBUYAサイド27階

設立：2012年8月28日

代表取締役：蓮尾 聡、井坂友之

暗号資産交換業登録：関東財務局長 第00014号

コインチェック株式会社コーポレートサイト：https://corporate.coincheck.com/



■キリフダ株式会社

キリフダ株式会社は、ブロックチェーン技術を活用し、事業会社のサービスにオンチェーン金融機能を組み込む「Embedded Onchain Finance」を支援する事業開発パートナーです。

ステーブルコイン決済、ウォレット基盤、ポイント運用、アプリ内残高の運用、NFT／RWA、オンチェーンデータ活用などを通じて、企業が持つ顧客接点・決済基盤・ポイント経済圏・会員基盤を、新たな金融体験と収益機会へと拡張します。

経営戦略、事業企画、規制対応、システム開発・運用を横断し、構想から実装後の運用まで一貫して伴走します。

所在地: 〒104-0061 東京都中央区銀座1丁目12番4号 N&E BLD.6F

会社名: キリフダ株式会社

代表者: 赤川 英之

設立: 2022年3月14日

事業内容: ブロックチェーンを活用した経営戦略・事業開発に関するコンサルティング、システム開発および保守運用、ソーシャルファクタリング事業

資本金: 8,252万5,902円

会社ホームページ：https://kirifuda.io/

お問い合わせ先

キリフダ株式会社 広報担当 contact@kirifuda.io