次世代AIクラウドエディタ「LAWGUE」、契約情報を自動で読み取る「メタデータ抽出機能」を実装

FRAIM株式会社

AIを搭載したクラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」を提供するFRAIM株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：宮坂豪）は、「LAWGUE」にインポートされたドキュメントの種類（契約書・合意書・覚書など）や契約当事者名といった契約情報を自動で読み取る「メタデータ抽出機能」を実装いたしました。読み取った情報は「自動抽出タグ」として各文書に自動で付与され、検索の絞り込みに活用できます。これまで手作業で行っていた仕分けや検索作業がよりスムーズになります。

◼︎「メタデータ抽出機能」実装の背景

契約書をはじめとするビジネス文書は、過去の類似書類を検索するケースが多く、必要な時にすぐ探せるよう、日頃からの一貫したルールでの整理・仕分けが重要です。一方で、すべてを手作業で管理する場合、担当者によってルールのばらつきが生じやすいという側面もあります。LAWGUEではこれまでもAIで検索を効率化してきましたが、こうした背景をもとに、より効率的に、かつ誰もが検索しやすい状態で正しい管理が行えるよう、ドキュメントの契約情報を自動で読み取る「メタデータ抽出機能」を実装いたしました。

◼︎「メタデータ抽出機能」の仕様について

「LAWGUE」にドキュメントをインポートするだけで、以下の情報が自動で読み取られ、分類されます。

・契約当事者の自動読み取り

文書内に記載された契約の当事者名を自動で読み取ります。

・ドキュメントの種類を自動判別

契約書・合意書・覚書などの文書の種類を自動で判別します。なお、契約書の場合は契約類型（業務委託契約、秘密保持契約など）まで自動で読み取ります。

・読み取られた情報の確認・検索への活用

読み取られた情報は「自動抽出タグ」としてドキュメントに付与されます。プロジェクト内のドキュメント一覧やプレビュー画面で確認できるほか、各種検索の絞り込み条件（フィルタ）として選択可能となり、該当ドキュメントをより探しやすくなります。

クラウド ドキュメント ワークスペース「LAWGUE」について

「LAWGUE」は、文書作成をあらゆる面からサポート・効率化するAI を搭載したクラウド ドキュメント ワークスペースです。過去文書をアップロードするだけで、自社ノウハウがデータベース化され、AIのサポートによる様々な検索機能、体裁の自動補正などの編集アシスト、クラウド上でのコミュニケーション等により、ワンストップで従来の文書業務における非効率な作業をなくします。現在は、契約書・規程類・仕様書等、様々な文書を対象に企業、法律事務所、官公庁・自治体現場における文書業務の効率化を実現しています。

サービスサイト：https://lawgue.com/

資料ダウンロード：https://lawgue.com/request/