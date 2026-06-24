ツクイグループの株式会社Grasolが2026年8月に就労移行支援事業「milaiぐろーぶ」を開始

株式会社ツクイ

株式会社ツクイ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 高畠 毅、以下「当社」）は、当社の特例子会社である株式会社Grasol（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長 小林 久美子、以下「Grasol」）が、2026年８月に、障がいや難病のある方を対象とする就労移行支援事業「milaiぐろーぶ」を開始し、最初の事業所として「milaiぐろーぶ上大岡」を開設することをお知らせします。

また、7月15日には、「milaiぐろーぶ上大岡」を会場としたメディア向け内覧会を予定しています。

❚ 事業開始の背景

日本では、少子高齢化の進行に伴い労働人口が減少する中、多様な人材が社会を支える重要性が高まっています。また、働く障がいのある方の数は年々増加しており、2026年7月1日には民間企業の法定雇用率が2.7％に引き上げられます。こうした背景のもと、障がいや難病のある方が安心して就労し、長く社会で活躍し続けられるよう支援することがよりいっそう求められています。

Grasolはこれまで、特例子会社として、障がいのある方の直接雇用を通じて就労機会の創出や定着支援に取り組んできました。こうした経験や社会的背景を踏まえ、雇用の受け皿にとどまらず、広く活躍できる人材を育成し社会へと送り出す役割を担うことを目的に、本事業を立ち上げます。

また、半年後には、就労移行支援事業で育成した人材を引き続き支援する、就労定着支援事業も開始する予定です。

❚ 就労移行支援事業「milaiぐろーぶ」の特長

本事業では、障がいや難病のある方を対象に、最長2年間（平均通所期間：半年から1年半）の支援期間を設け、「就労に必要な基礎スキルの習得」「実習・訓練を通じた実践的な就労支援」「就労後も安心して働き続けるための定着支援」を一貫して提供します。

また、利用者や受け入れ企業からのニーズの高い事務職・販売職などへの就労支援に加え、ツクイグループとしての強みを生かし、介護分野の就労支援に特化した「介護コース」を設けている点も、本事業の大きな特長です。

❚ 就労移行支援事業所「milaiぐろーぶ上大岡」の概要

❚ 内覧会のお知らせ

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/49667/table/127_1_8d94d4bb75d7f167cfc3ff4e07a59b57.jpg?v=202606250451 ]

本事業の開始にあたり、「milaiぐろーぶ上大岡」において、事業内容や支援の特長をご理解いただく機会として、下記のとおりメディア向け内覧会を行います。

❚ 今後の予定

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/49667/table/127_2_9d79a529f847fc7d9096a96e1c95bde9.jpg?v=202606250451 ]

2026年8月の事業開始に先立ち、本事業に関する情報提供を目的として、ウェブサイト（サービスサイト）を先行公開しました。今後は、同サイトを通じた情報発信を行いながら、開業に向けた準備を進めてまいります。

また、サービス利用を検討されている方からの事前相談や見学については、下記ウェブサイトのお問い合わせフォームにて受け付けています。

▶「milaiぐろーぶ」 サービスサイト https://milai.t-grasol.co.jp/

❚ 株式会社ツクイについて

株式会社ツクイは、1983年に介護事業を開始し、現在全国で560か所を超えるデイサービスを主軸に、在宅介護サービス（訪問介護、訪問入浴、居宅介護支援 ほか）、居住系介護サービス（介護付有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、グループホーム、その他の住まい）、在宅看護サービス（訪問看護、ホスピス）を展開しています。

ツクイグループは、介護事業を中核としながら業容を拡大し、現在では人材事業、リース事業、IT事業などを展開する企業へと成長しました。

「超高齢社会の課題に向き合い人生100年幸福に生きる時代を創る」をミッションに、誰もが住み慣れた地域で自分らしく最期まで暮らすことができる豊かな社会の実現に貢献してまいります。

▶株式会社ツクイ コーポレートサイト https://corp.tsukui.net/

▶株式会社ツクイ サービスサイト https://www.tsukui.net/

❚ 株式会社Grasolについて

株式会社Grasolは、株式会社ツクイの特例子会社として2021年7月に設立されました。ツクイグループ各社のオフィスサポート業務を中心に、障がい者雇用に関する就労・定着支援、雇用管理、事業所・施設・住宅の清掃業務を展開しています。障がいの有無に関わらず個性を認め合える社会を実現するため、一人でも多くの人に働ける場と働く喜びを提供し、時には壁にぶつかりながらもそれを乗り越え、いきいきと自立した生活が送れる社会を創造してまいります。

▶株式会社Grasol コーポレートサイト https://t-grasol.co.jp/