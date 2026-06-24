世界が認めるデザインへ。世界三大デザイン賞「iFデザインアワード」の応募説明会を、8月6日(木)に名古屋・国際デザインセンターで開催
ドイツのデザイン振興組織iF（International Forum Design GmbH）が1953年より主催する「iFデザインアワード」。約70カ国から応募される11,000以上の製品やサービスを対象に、130人以上のデザインとサステナビリティの専門家が審査し、「優れたデザイン」を評価する取り組みです。
現在応募を受け付けている「iFデザインアワード2027」の、名古屋での応募説明会を国際デザインセンターで開催します。当日は、日本オフィスの高田昭代氏を迎え、近年のiFデザインアワードの取り組みや、応募方法や受賞の効果などについてお話しいただきます。また受賞企業の紹介や、応募に際しての疑問点などを直接相談できるQ&Aの時間も設けます。
応募をご検討の方、iFデザインアワードに興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。
こんな方にオススメ
・企画・マーケティング・デザインなどの立場で、商品開発や新規事業開発に関わる方
・企業の広報担当の方
・インハウスデザイナー
・企業と協働して商品開発に携わるデザイナー
・デザインを学ぶ学生
iFデザインサロン名古屋｜iFデザインアワード2027応募説明会
日時：2026年8月6日（木）13:30-16:00（受付13:00-）
会場：国際デザインセンター デザインギャラリー
（名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク・デザインセンタービル4F）
定員：25名（要事前申込／先着順）
参加費：無料
申込方法：Peatixよりお申し込みください。
申込締切：2026年8月5日（水）
お申し込みはこちら（Peatix） :
https://peatix.com/event/5041993
プログラム
13:30-14:30／近年のiFデザインアワードの取り組み
14:30-15:30／iFデザインアワード2027・応募説明
15:30-16:00／名刺交換会
ゲストスピーカー
高田 昭代（iF日本オフィス 代表）
2013年にiF International Forum Design（独）の日本オフィスを立ち上げ、アワード事業を核として日本市場の開発に携わる。前職の香港貿易発展局時代よりデザイン関連のプロジェクトを担当し、2007年スリーシーズを設立以降も、マーケティングとコミュニケーションで日本と海外を繋ぐ事業に関わる。
iFデザインアワードとは
工業デザインの振興を目的に1953年に設立されたデザイン賞（主催：iF International Forum Design GmbH／ドイツ・ハノーバー）。毎年、世界中から応募される11,000以上の製品を対象に、トップクラスのデザイナーや企業のデザイン責任者などによる審査で優れたデザインを選定。工業デザイン発祥の地ヨーロッパの威厳ある賞として、最も著名な国際的なデザイン賞の1つです。
https://ifdesign.com/en/
▶︎フライヤーPDF(https://www.idcn.jp/src-idcn-wp202507/wp-content/uploads/2026/06/if_nagoya_2026_sml.pdf)
【主催】iF International Forum Design GmbH
公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター
【お問い合わせ】国際デザインセンター tel052-265-2105 https://www.idcn.jp