【徳島県鳴門市】移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP 2026」募集開始

鳴門市役所

地方に眠る資源を活かし、新しい価値を社会に提供できる地方起業家を輩出するため、約80日間の移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP」を開講します。

■移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP」とは

以下のような流れでビジネスを学び、あなたのやりたいことの実現を強力にサポートします。

１.８週間のオンラインプログラムでビジネス構築を体系的に学ぶ

２.創業計画を作成・提出

３.計画で選考された６名は、鳴門市での現地プログラム「セレクションプログラム」に参加

４.セレクションプログラム最終日の創業計画ピッチコンテストでグランプリを目指しましょう！

創業計画ピッチコンテストでは、VCなどの投資家へ直接ピッチでき、「グランプリ」に賞金30万円、「準グランプリ」に賞金15万円がそれぞれ授与されます。

■【オンラインプログラム】8月20日（木）～10月8日（木）

- 事業名：移住起業アカデミー「NARUTO BOOT CAMP 2026」- 実施期間：令和8年8月20日（木）～11月12日（木）- 参加費：無料- 応募締切：令和8年８月2日（日）- 主催：鳴門市- 共催：日本政策金融公庫徳島支店、徳島県信用保証協会- 協力・運営：プロトスター株式会社

毎週木曜日の18時から、ビジネスの最前線を走る豪華講師陣によるオンラインプログラムを開催します。

各講義の最後には、講師が厳選した「おすすめの1冊」を紹介する「おすすめBOOKセレクション」のコーナーもあります。

また、プログラム期間中はメンターと気軽に壁打ちができるなど、サポート体制も充実！

ビジネスを体系的に学びつつ、成功を掴むための知識やインスピレーションを深めましょう！

■【セクションプログラム】11月9日（月）～12日（木）

創業計画により選抜された6名が、鳴門市での現地プログラムである「セレクションプログラム」に参加できます。

地元企業家との交流会や、金融機関からのフィードバック、エンジェル投資家やベンチャーキャピタルなどの投資家へ直接プレゼンテーションする創業計画ピッチコンテストなどを予定しております。

＜過去のセレクションプログラムの様子はこちらから＞

■応募条件

- 令和７年度セレクションプログラムレポート(https://nativ.media/96363/)- 令和６年度セレクションプログラムレポート(https://nativ.media/77985/)- 令和５年度セレクションプログラムレポート(https://nativ.media/61554/)

【募集定員】 30名程度

【応募締切】 令和8年8月2日（日）

【参加費】 無料

- LINE・メール等でコミュニケーションが取れる方- 将来起業を希望する、あるいは起業して間もない鳴門市外在住の方※鳴門市在住の方もオンライン講座は聴講していただけます。- 週1回のオンライン講座を受講できる環境がある方（ZOOMを予定しています）- 11月9日（月）～12日（木）に鳴門市役所が用意するシェアハウス（宿泊費無料）でのセレクションプログラムに参加できる方※１：シェアハウスの部屋は男女別になります。※２：セレクションプログラムに参加する際の鳴門市までの交通費・合宿中の食事などの生活費は実費負担となります。

詳しくは鳴門市公式ウェブサイト(https://www.city.naruto.lg.jp/docs/2026060800037/)をご覧ください。

■応募方法

下記のフォームからエントリーできます。

なお、応募者多数の場合は抽選により参加者を決定させていただきます。

https://logoform.jp/form/ZpQE/1643429

■お問い合わせ

参加を検討するにあたり、事前にお聞きしたい内容がありましたら、以下のフォームからお問い合わせください。

土日祝日を除く数営業日以内を目安に、メールにてご回答させていただきます。

https://logoform.jp/form/ZpQE/1639585