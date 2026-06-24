W２、4プロダクトを総合コマースプラットフォーム「W2 Commerce」に統合

Ｗ２株式会社

事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、独立して展開してきた4つのプロダクトを、総合コマースプラットフォーム「W2 Commerce」としてブランド統合したことをお知らせします。

4プロダクトを単一ブランドへ集約

従来、W２は事業形態ごとに4プロダクトを個別展開してきました。

今回の統合により、これら4つは「W2 Commerce」という単一ブランドのもとに集約され、多彩なプラグイン群を含む総合プラットフォームとして展開します。

W2 Commerce とは

W2 Commerceは、BtoC・BtoB・海外ECなど複数の事業形態に対応したコマースプラットフォームです。AIを組み込んだ1,000以上の機能が標準搭載され、さらに自由に追加できる拡張プラグイン群により、高度なコマース戦略と運用を実現します。大規模なカスタマイズにも対応できるため、事業フェーズに合わせた柔軟な拡張が可能です。

W２株式会社について

W2 Commerce製品アーキテクチャ概要図

当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、メディアコマースを実現するコマースプラットフォームや、メディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。

会社概要

会社名 W２株式会社

代表者 代表取締役 山田 大樹

所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階

URL https://www.w2solution.co.jp/

本サービスに関するお問い合わせ先

W２株式会社 広報部

TEL：03-5148-9633

MAIL：mrk.mrk@w2solution.co.jp





