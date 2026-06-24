W２、4プロダクトを総合コマースプラットフォーム「W2 Commerce」に統合
Ｗ２株式会社
W2 Commerce製品アーキテクチャ概要図
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事業形態に合わせたコマースプラットフォームを展開するW２株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役：山田大樹、以下W２）は、独立して展開してきた4つのプロダクトを、総合コマースプラットフォーム「W2 Commerce」としてブランド統合したことをお知らせします。
4プロダクトを単一ブランドへ集約
従来、W２は事業形態ごとに4プロダクトを個別展開してきました。
今回の統合により、これら4つは「W2 Commerce」という単一ブランドのもとに集約され、多彩なプラグイン群を含む総合プラットフォームとして展開します。
W2 Commerce とは
W2 Commerceは、BtoC・BtoB・海外ECなど複数の事業形態に対応したコマースプラットフォームです。AIを組み込んだ1,000以上の機能が標準搭載され、さらに自由に追加できる拡張プラグイン群により、高度なコマース戦略と運用を実現します。大規模なカスタマイズにも対応できるため、事業フェーズに合わせた柔軟な拡張が可能です。
W2 Commerce製品アーキテクチャ概要図
W２株式会社について
当社はお客様のEC事業の「成功」にこだわり、メディアコマースを実現するコマースプラットフォームや、メディア化・AI活用など高度な戦略を実現する多彩なプラグイン、顧客要望に合わせた大規模カスタマイズ開発など、お客様の戦略フェーズに合わせた形でサービスを提供しております。
会社概要
会社名 W２株式会社
代表者 代表取締役 山田 大樹
所在地 東京都中央区築地1丁目13-1 銀座松竹スクエア5階
URL https://www.w2solution.co.jp/
本サービスに関するお問い合わせ先
W２株式会社 広報部
TEL：03-5148-9633
MAIL：mrk.mrk@w2solution.co.jp