One人事、東京都の中小企業向け「スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業」に参画

One人事株式会社

ワンストップ人事労務システム「One人事」を提供するOne人事株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：唐沢雄三郎）は、東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社が実施する、令和8年度「スタートアップ等を活用した価格転嫁・賃上げ支援事業」に参画したことをお知らせします。

◼️背景

昨今の原材料費やエネルギー価格の高騰は、多くの中小企業にとって喫緊の経営課題となっています。適切な価格転嫁は事業継続のために不可欠ですが、その過程は容易ではありません。東京都が提供する本事業は、こうした課題に直面する中小企業に対し、専門家による相談を通じて強力に支援するものです。一方で、価格転嫁の成功はゴールではありません。そこで得られた利益をいかにして従業員のエンゲージメント向上や人材定着に繋がる「賃上げ」や「人材投資」に配分していくか、という新たな課題が生まれます。適切な評価制度や給与制度がなければ、賃上げが単発で終わってしまったり、従業員の納得感を得られなかったりするケースも少なくありません。

当社は、人事労務のプロフェッショナルとして、この「価格転嫁の先にある課題」を解決することこそが、企業の持続的な成長に不可欠であると考えています。このたびの参画は、当社のビジョンと本事業の目的が合致したものであり、価格交渉に挑む中小企業の皆様を、人事戦略の側面から力強くサポートしてまいります。

◼️コメント

One人事株式会社 HRTech SaaS事業部 パートナーセールス部 部長 齊藤 公より

このたび、社会課題となっている物価高騰に立ち向かう中小企業の皆様を支援する、東京都の重要な取り組みに参画できることを大変光栄に思います。価格転嫁は、企業の存続だけではなく、働く従業員の生活を守り、日本経済全体を活性化させるための重要な一歩です。私たちは『人事の力』で、その一歩を確実な企業の成長と、働きがいのある未来へとつなげるお手伝いをさせていただきます。1社でも多くの中小企業が、価格転嫁を成功させ、従業員と共に成長していく未来を創造できるよう、全力で支援してまいります。

◼️事業概要

本事業は、スタートアップ企業等が提供する原価管理システムや人件費シミュレーション等のツールの効果的活用や、ツール導入にあたってコンサルタントによる助言を行うことで、中小企業の価格交渉や賃上げを後押しします。

○支援内容

- スタートアップ企業等による原価管理システム・人件費シミュレーション等ツールの提供※導入費用・利用料等は100万円（税込）まで無料。- ツール導入から活用、価格交渉・賃上げの準備までを伴走的に無料で支援※コンサルタント支援 ：１社あたり計５回。

○支援規模

先着順100社（定数に達し次第募集を終了します）

お申し込み・詳細についてはポータルサイト（https://kakaku-chinage-tokyo.jp/ ）をご確認ください。

◼️One人事の支援について

・対象製品：One人事[タレントマネジメント]、One人事[給与]

・対象者：本事業へお申し込みいただき、上記製品を導入いただいた事業者様

○具体的な支援内容

1.賃上げ原資シミュレーション

価格転嫁によって増加が見込まれる利益を基に、効果的な賃上げ原資の配分をシミュレーションすることで、経営インパクトを可視化します。

2.公正な人事評価と連動した給与テーブルの再構築

従業員の納得感を醸成し、モチベーション向上につながる公正な人事評価実施に向けて運用設計を行います。また、評価に基づいた新しい給与テーブルへの移行を支援します。

3.システムの導入から運用までのアドバイス支援

新しいシステムの導入から設定、運用開始に至るまで、伴走しながらアドバイスします。

◼️「One人事」とは

有償利用ユーザー数60万人を突破！労務管理、勤怠管理、給与計算、タレントマネジメント、ワークフローの業務効率化をワンストップで実現し、人材情報を一元管理できる人事労務システム。社員の成長と業務の効率化を全面的に支えます。

- サービスHP：https://onehr.jp/- コーポレートHP：https://onehr.co.jp/- 公式X：https://twitter.com/onehr_jp- 公式Facebook：https://www.facebook.com/onehrjp

＜お問い合わせ先＞

One人事株式会社 広報担当 E-mail：pr@onehr.jp