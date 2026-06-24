Plug and Play、「upCRAFT OSAKA2026」の運営に参画
Plug and Play Japan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play」）は、大阪府（府知事：吉村 洋文）が実施する「令和8年度ものづくり中小企業とスタートアップの協業促進業務」に基づき運営するプログラム「upCRAFT OSAKA 2026」の運営に株式会社電通及び、株式会社友安製作所とともに参画することをお知らせいたします。
upCRAFT OSAKA 2026とは
本プロジェクト「upCRAFT OSAKA 2026」は、大阪府が実施する「令和8年度ものづくり中小企業とスタートアップの協業促進業務」に基づき運営するプログラムです。
Plug and Playは株式会社電通と連携し、大阪府内のものづくり中小企業と全国のスタートアップが、相互理解を深め、交流し、協業・共創へと動き出すための場をつくります。
ものづくり、そして事業そのものの新たな価値創造に向けて、 スタートアップの技術・発想・スピードを、どう掛け合わせていけるのか。upCRAFT OSAKA 2026では、イベント、コミュニティ、マッチング、情報発信を通じて、その可能性を探り、次のアクションへつなげていきます。
Plug and Playは、これまでに国内外550社以上のパートナー企業とスタートアップとの共創を支援してきました。本プロジェクトにおいて、ものづくり中小企業がまだ気づいていない自社の「潜在課題」を発掘し、スタートアップが応えたいと思える「問い」へと翻訳する接続設計を担います。特に、中小企業との親和性が極めて高いと想定される以下の「5つの重点領域」を特定し、最適なスタートアップのソーシング（発掘・選定）およびマッチングを段階的に実現します。
- 技術継承 / 拡張・人材
熟練工の技術可視化、労働力不足を補う効率化ソリューション
- AI / ロボティクス
生産ラインの自動化、検品プロセスの高度化、データ活用
- 地域活性
大阪の産業エコシステム全体の底上げと地域連携モデルの構築
- マテリアル
新素材の活用、サステナブル素材への転換による高付加価値化
- DX（デジタルトランスフォーメーション）
バックオフィスから製造現場までを通貫する業務変革
「upCRAFT OSAKA 2026」キックオフ・シンポジウム開催
「upCRAFT OSAKA」のキックオフ企画として、有識者、スタートアップ協業を推進するものづくり企業、そして協業・共創を希望するスタートアップを招き、シンポジウムを開催します。
日時：2026年7月6日（月）17:00-19:30（受付開始 16:30）
会場：Open Innovation Biotope "bee"（大阪市内）
形式：オフライン＋オンライン配信（配信URLは当日09:00に共有いたします）
参加費：無料（事前申込制）
定員：オフライン60名／オンライン100名
主催：大阪府
事務局：株式会社電通
協力：株式会社友安製作所・Plug and Play Japan株式会社
お申込み：https://upcraftosaka-vol1.peatix.com/
Plug and Play Japanについて
Plug and Playは、スタートアップ・大企業・投資家・アカデミア・官公庁/自治体をつなぐ世界最大級のイノベーション・プラットフォームです。シリコンバレーに本社を構え、東京・京都・大阪を含む世界60拠点以上に展開しています。
私たちはグローバル550社以上の大企業パートナーや官公庁/自治体に向けて、スタートアップ探索からトレンド調査、イノベーション戦略、事業化支援に至るまで、あらゆるステージにおける伴走支援を提供しています。またスタートアップ向けのアクセラレータープログラムとベンチャーキャピタル機能を活用し、さまざまな領域/業界のイノベーションの加速や、年間250社を超える世界のスタートアップへの投資を行っています。
Plug and Play Japan会社概要
名称：Plug and Play Japan株式会社
所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂１丁目１０－８ 渋谷道玄坂東急ビル1F
代表者：代表取締役社長 ヴィンセント・フィリップ
URL：http://japan.plugandplaytechcenter.com/
設立年月日：2017年7月14日