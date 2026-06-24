【休日いぬ部】おでかけスポット施設の無料掲載機能をリリース ドッグラン・カフェ・道の駅などの施設担当者が自ら情報を発信可能に

株式会社イオレ

株式会社イオレ（本社：東京都港区、代表取締役社長 兼 CEO：瀧野 諭吾、以下イオレ）が運営するペット旅行専門メディア「休日いぬ部」は、ドッグランやペット同伴カフェ、公園、観光施設、飲食店、道の駅などの“おでかけスポット”を運営する施設担当者様が、ご自身で施設情報を登録・掲載できる新機能をリリースしました。掲載費用・手数料は一切かからず、無料でご利用いただけます。

本機能では、施設名や営業時間といった基本情報に加えて、受け入れ可能な犬のサイズ（小型犬～超大型犬）、リードOK・抱っこ必須などの同伴条件、ペット用の設備やメニューまで、飼い主が本当に知りたい情報を詳しく掲載できます。さらに、掲載された施設ページには会員（飼い主）が投稿したクチコミや写真が集まり、施設のリアルな雰囲気が伝わる設計です。

掲載された施設情報は、月間約200万PVを集める「休日いぬ部」上で、愛犬とのおでかけ先を探す飼い主に向けて発信されます。施設担当者様は、費用をかけることなく、ペット同伴を前提に来訪先を探している飼い主層へ自施設をプロモーションできます。

■ 背景・課題

愛犬と一緒に出かけられる場所を探す飼い主は年々増えています。一方で、「うちのお店・施設はペット同伴OKなのに、その情報が探している飼い主に届いていない」という施設側の課題も多く聞かれます。

「休日いぬ部」はこれまで、ペットと泊まれる宿や愛犬とのおでかけスポットの情報を飼い主向けに発信してきました。今回、施設担当者様ご自身が情報の登録から掲載までを行える機能を整備することで、より正確で最新のスポット情報を、愛犬とのおでかけ先を探す飼い主のもとへ届けられるようにしました。

■ 「スポット施設登録機能」でできること

施設担当者様は、以下のステップで施設情報を無料で掲載できます。アカウント作成から施設情報の入力まで、スマートフォンだけで完結します。

●STEP1: 施設担当者様専用アカウントの新規登録

ソーシャルログイン（LINE / Google）で「施設担当者様専用」アカウントを作成し、ご担当者・会社情報をご登録ください。

●STEP2: 施設情報の入力（4ステップのガイド形式）

施設管理ダッシュボードの「新規施設を登録する」から、画面の案内に沿ってご入力いただけます。

１. 基本情報（施設名・住所・営業時間・キャッチコピーなど）

２. 施設タイプ別の情報（ドッグラン／カフェ／観光施設 などタイプに応じた項目）

３. わんちゃん情報（受け入れ可能な犬のサイズ、リード・抱っこなどの同伴条件、ペット用設備）

４. 写真の登録（施設写真・メニュー写真）

入力途中での保存にも対応しており、空いた時間に少しずつ進められます。

●STEP3: 審査・掲載開始

当社にて掲載内容を審査し、承認後にサイトへ公開いたします。

※審査には数営業日程度かかる場合がございます。

■ 無料でできること

・掲載費用・手数料は一切無料

・施設情報（施設名・住所・営業時間・写真など）の登録・掲載

・月間約200万PVの「休日いぬ部」での情報発信＝ペット同伴で来訪先を探す飼い主層への無料プロモーション

・受け入れ可能な犬のサイズ・同伴条件・ペット用設備など、飼い主が知りたい情報の詳しい掲載

・公開後も、施設担当者様専用ダッシュボードから情報の変更申請が可能（変更箇所は再審査のうえ反映。申請内容と公開中の内容の差分を確認し、公開後の見え方をプレビューできます）

・掲載された施設ページには飼い主のクチコミ・写真が集まり、施設の魅力がさらに伝わります

■ 飼い主にとってのメリット

施設担当者様による掲載が増えることで、飼い主はより多くの「愛犬と行ける場所」を、エリア・施設タイプ・こだわり条件で探せるようになります。各施設ページでは、受け入れ可能な犬のサイズや同伴条件、ワクチン接種証明書の要否といった“行く前に知っておきたい情報”を事前に確認でき、「行ってみたら入れなかった」を防げます。さらに、同じ飼い主が投稿したクチコミや写真から、施設のリアルな雰囲気を確かめてからおでかけ先を選べます。

■ 掲載対象となる施設

愛犬と行けるおでかけスポットを運営されている施設担当者様。以下のような幅広い施設タイプに対応しています。

【ドッグラン・ドッグプール】屋外ドッグラン／屋内ドッグラン／ドッグプール

【自然・公園】公園／海・川・滝／展望台・山・ロープウェイ

【ショッピング】ショッピングモール／アウトレット／ペット関連ショップ／その他ショップ

【観光施設】レジャー・体験／遊園地・テーマパーク／動物園／水族館／牧場／寺社仏閣

【飲食店】レストラン・カフェ／ドッグカフェ

【道の駅・SA】道の駅／SA・PA

【その他】上記にあてはまらないおでかけスポット

※ペットと泊まれる宿泊施設担当者様向けには、別途「宿泊施設担当者様向け」のご案内をご用意しています。

■ ご登録・お問い合わせ

施設担当者様の新規登録・ログイン・お問い合わせは、下記ページの「スポット施設担当者様向け」タブよりご案内しています。

https://kyuzitsu-inubu.com/entry/?tab=spot

■ 「休日いぬ部」とは

「休日いぬ部」は、「愛犬との休日を豊かに楽しく」をコンセプトに、ペットと泊まれる宿や観光スポット情報を発信するペット旅行専門メディアです。ペット同伴OKの施設のみを掲載しており、エリアごとの特集から施設タイプごとの特集、現地取材記事など、ペット旅行に役立つ情報を発信しております。通常の旅行サイトでは難しい「同伴できる犬種・頭数」や「施設の特徴」など、飼い主目線の情報提供でユーザーから高い支持を得ています。

「休日いぬ部」：https://kyuzitsu-inubu.com/

株式会社イオレ

本社所在地：〒105-0003 東京都港区西新橋1-6-11 西新橋光和ビル 4F

代 表 者：代表取締役社長 瀧野 諭吾

設 立：2001年4月25日

資 本 金：22億1,282万円 ※2025年12月31日時点

従 業 員 数：99名 ※2025年12月31日時点

上 場 市 場：東京証券取引所グロース市場（証券コード：2334）

事 業 内 容：

・アドテクノロジー商品「pinpoint」の開発・提供

・運用型求人広告プラットフォーム「HR Ads Platform」の開発・提供

・インターネット広告事業

・セールスプロモーション事業

・旅行メディア「休日いぬ部」「休日グランピング部」の運営

・AIデータセンター事業

・暗号資産事業



【各種サービスリンク】

■求人検索エンジン運用

https://aggregate.eole.co.jp/

■HRアドプラットフォーム

https://hr-ads.jp

■大学生広告ナビ

https://daigaku-koukoku.com/

■シニア広告ナビ

https://senior-koukoku.eole.co.jp/

■休日いぬ部

https://kyuzitsu-inubu.com/

■GPUサーバー

https://www.eole.co.jp/gpu_server/

■らくらくちょコイン

https://chocoin.jp/