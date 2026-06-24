Audible、染井為人の最新作『硝子のマンション』オーディオブックを書籍発売と同日の6月24日より配信開始

Audible, Inc.

世界最大級のオーディオブックおよび音声コンテンツ制作・配信サービスであるAmazonオーディブル（以下、Audible）は、6月24日（水）より、染井為人さんによる最新作『硝子のマンション』を配信開始します。

『硝子のマンション』は、『正体』『悪い夏』などの映像化作品でも大きな話題を呼び、Audibleでも人気の高い小説家・染井為人さんによる最新作です。本作は、株式会社幻冬舎より発売される書籍と同日にAudible版も配信開始となり、染井さんの最新作をいち早くオーディオブックでもお楽しみいただけます。人間の欲望や社会の歪みをリアルに描く作風で支持を集める染井さんが新たに届けるのは、マンションを舞台に、隣人たちの日常に潜む恐怖を描くクライムサスペンスです。

舞台となるのは、駅まで徒歩7分、築30年のマンション「ベルドゥムール板橋」。一見すると平穏で幸せそうに見える住人たちですが、その内側では、不倫、モラハラ、虐待など、それぞれが抱える問題や不穏な出来事が静かに広がっていきます。誰にでも起こり得るようなリアルな人間関係や生活描写が、物語への没入感をより一層深めています。

朗読を担当するのは、アニメ作品やTV番組のナレーションなど幅広く活躍する声優・大久保多聞さんです。Audibleではこれまでにも染井為人さん作品をはじめ、多数のオーディオブック朗読を担当しています。大久保さんの繊細な感情表現と臨場感ある朗読によって、マンションという閉鎖空間に漂う不穏な空気感や、登場人物たちが抱える緊張感、恐怖がよりリアルに描き出されます。

Audibleでは、本作以外にも染井為人さんによる作品を多数配信中です。この機会にぜひ、Audibleで染井為人作品を“聴く読書”でお楽しみください。

Audible 染井為人作品配信タイトル：https://www.audible.co.jp/author/B078852V4Q

染井為人さん コメント

「本作は、東京のマンションを舞台に、さまざまな男女が織りなすサスペンスです。書籍の発売と同じ日にオーディオブックとしても配信されるということで、耳で楽しみたい方はAudibleで、活字で読みたい方は本で、それぞれのスタイルで物語に触れていただけたら嬉しいです。Audibleの面白さは、普段あまり小説を読まない方や活字から離れている方、そして視覚に障がいのある方にも同じように作品を届けられるところにあると感じています。個人的に私の作品はAudibleと相性がいいとも思っていますので、Audibleでたくさんのリスナーの方に聴いていただけることを有難く感じています。ぜひ本作を耳でも楽しんでいただけたら嬉しいです。」

大久保多聞さん コメント

「染井為人先生の作品は、これまで数多くオーディオブックで朗読させていただきましたが、本作もまた、人間の制御不能な心情が巧みに描かれた一作だと感じました。ページを追うごとに、朗読している僕自身も思わず息を呑んだほどの緊迫感。引き返せない彼女たちの視点や心の揺らぎを、音声でも余すことなくお届けできればと思いながら、収録に臨みました。同時リリースという特別な企画に携わることができ、大変光栄です。書籍とあわせて、ぜひオーディオブックでもお楽しみください。」

【作品詳細】

硝子のマンション

配信予定日：6月24日

著者：染井為人

ナレーター：大久保多聞

URL: https://www.audible.co.jp/pd/B0H2ZBHR6K

今まで一度も事故やトラブルが起こったことのないマンション『ベルドゥムール板橋』。

駅まで徒歩７分、家賃もリーゾナブルで、住人たちもみんな幸せそうに見えるけれど……。

不倫、モラハラ、虐待!? こんなマンション、絶対に住みたくない！

けれどもなぜか共感してしまう、驚きに満ちたクライムサスペンス。

あなたの隣の部屋でも、事件が起きているかもしれません。

【著者プロフィール】

(C)川口宗道

染井 為人（そめい ためひと）

1983年千葉県生まれ。舞台演劇・ミュージカルプロデューサーを経て、2017年「悪い夏」で第37回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞して作家デビュー。『1983年千葉県生まれ。舞台演劇・ミュージカルプロデューサーを経て、2017年「悪い夏」で第37回横溝正史ミステリ大賞優秀賞を受賞して作家デビュー。『正体』のドラマ化、映画化、『悪い夏』の映画化が話題となりベストセラーに。ほかに『正義の申し子』『海神』『黒い糸』『歌舞伎町ララバイ』『ひきこもり家族』『みずいらず』などがある。

【ナレータープロフィール】

大久保 多聞（おおくぼ たもん）

7月3日生まれ。大阪府出身。81プロデュース所属。

アニメ、吹き替え、ナレーション、ボイスオーバー、朗読など幅広く活動。オーディオブックにも数多く出演しており、染井為人氏の著作の朗読も多数担当している。

Audible（オーディブル）について

Amazonオーディブル（Audible）は、プレミアム音声コンテンツの制作・配信をリードし、お客様の日々の暮らしをより豊かに彩る、新しい体験を提供しています。プロのナレーターや俳優、声優が読み上げる豊富なオーディオブック、ポッドキャスト、Audibleオリジナル作品など、全カタログ90万以上の作品を取り揃えています。Audibleは、180以上の国と地域で、50以上の言語によるコンテンツを通じて、世界中の何百万人の会員にサービスを提供しています。会員は年間約60億時間分のコンテンツをダウンロードし、さまざまな対応デバイスで“聴く読書”をお楽しみいただいています。

URL：https://www.audible.co.jp