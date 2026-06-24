AlphaDrive、「AI人材育成」を「効率化の先」へ。AIで売上を生む人材を育てる「AXアーキテクト養成講座」を開講。

株式会社アルファドライブAXアーキテクト養成講座 by AX人材育成機構

株式会社アルファドライブ（東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO/CAXO：麻生要一、以下「AlphaDrive」）が母体となる AX人材育成機構 は、AIで新しい価値・成果をつくる人材「AXアーキテクト(https://axfr.ai/whitepaper/wp-04)」を育成する法人向けプログラム 「AXアーキテクト養成講座」(https://axfr.ai/ax-dejima) を開講します。

本講座は、AlphaDriveが2026年5月に始動した収益進化AIシステム 「AX for Revenue」 における人材育成領域の中核に位置づけられます。世にあふれる「生成AIの使い方」を教えるAI研修とは主戦場を異にし、AIで企業の売上・成果そのものを変える「AX人材育成」に正面から取り組む、実践型のAI育成プログラムです。

▶ 講座詳細：https://axfr.ai/course(https://axfr.ai/course)

位置づけ：AX for Revenue エコシステムの「人」を担う

AX for Revenueは、Completion Cost Collapse（完成品製造コストの崩壊）(https://axfr.ai/blog/completion-cost-collapse)という時代認識のもと、効率化AIではなく「収益進化AI」(https://axfr.ai/blog/efficiency-ai-vs-revenue-evolution-ai)を主戦場とする新カテゴリです。AlphaDriveはその社会実装を、技術と人材の両面から進めてきました。

- 技術の実装：2026年6月、AI Orchestration(https://axfr.ai/blog/ai-orchestration)の実装パートナー第1号として株式会社JSOLと戦略的提携(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000033909.html)を締結。堅牢なAI実装基盤を「AX for Revenue Ecosystem Partner制度」のもとで整備。- 人材の育成：そして本日発表する「AXアーキテクト養成講座」が、そのAIを使いこなし、売上を生み出す「人」を育てる柱を担います。

どれだけ高度なAIシステムを実装しても、それを使って新しい価値を生む人材がいなければ、企業の成果は「効率化」で止まります。本講座は、AX Dejima が提供するインフラの上で、確かに収益進化の成果を生み出す「人をつくる」ことを目的とした講座です。

▶︎収益進化AIシステムのインフラ基盤を提供する：AX Dejima(https://axfr.ai/ax-dejima)

▶︎ニュースリリース：「AlphaDrive、AI Orchestration の実装パートナー第1号として株式会社JSOLと戦略的提携を締結」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000321.000033909.html)

背景：「AI人材育成」は広がった。だが、成果は「効率化」で止まっている

生成AIの導入が進み、企業のAI人材育成・リスキリング投資は拡大しています。しかしその大半は、要約・文章作成・問い合わせ対応といった業務効率化にとどまります。多くのAI研修が「プロンプトの書き方」「ツールの使い方」を教える一方、AIで「新しい売上・価値」を生み出せる人材は、ごく一部しか育っていません。

人材育成の論点も、いまや「ツールの使い方」から「職務・役割の再定義」「組織変革」へと移りつつあります。リスキリングもまた、効率化ツールの習得にとどまらず、AIで新しい価値・成果をつくる力の獲得へと、その意味を問い直される段階に入っています。求められているのは、AIを効率化の道具として配ることではなく、AIで新しい価値・成果をつくれる人材＝AXアーキテクトを社内に育てることです。AX人材育成機構は、この空白に応えます。

「AXアーキテクト」とは：AIで新しい価値・成果を生み出す人材

AXアーキテクトとは、AIを「効率化の道具」ではなく「新しい価値・成果を生み出す力」として使いこなす人材を指す、AlphaDrive／AX for Revenue Instituteが提唱する人材概念です。AI時代の事業開発を担う人材像として再定義されました。

その能力は、ビジネスアーキテクト能力（人にしか担えない土台）× AI能力（AI時代に装着する新しい力）の掛け算で成り立ちます。エンジニアである必要はなく、むしろ事業や現場を知る企画・営業・管理部門の人材にこそ向いている点が特徴です。

判定基準は「100倍」。多くのAI活用が1.2～1.5倍程度の効率化で止まるのに対し、AXアーキテクトが目指すのは成果のスケールを非連続に変えることです。それは、かける時間を100分の1にすること、生み出す成果の「質」そのものを100倍にすること（たとえば一手で1カ国向けの事業を100カ国へ展開するなど、これまで手が届かなかった規模に届く）、あるいはその掛け合わせ - いずれかで到達します。

いわゆるAI研修との違い

AI研修の多くは、基礎リテラシーの習得か、AIの導入・定着（効率化）を扱います。本講座はそれらと競合しません。基礎リテラシー → 導入・定着 → 価値創造という階層の、AIで新しい価値・成果をつくる力を育てる、新しいカテゴリのAX育成プログラムです。

ワードとしては「AI人材育成」のど真ん中に立ちながら、中身は巷のAI研修と明確に一線を画します。違いを生むのは、次の点です。

なぜAlphaDriveが、AX人材育成を担えるのか

- 1. AIの基礎から、価値創造まで。非エンジニアこそ対象：AIに不慣れな層も対象に、基礎から段階的に学べる設計。プログラミング知識は不要。事業や現場を知る人材を、AIで価値を生む人材へ育てます。- 2. 「使い方」ではなく「価値の生み方」を、手を動かして体得：フル版は、自分の業務テーマでAIによる成果創出を一周する実践（キャプストン）まで含みます。- 3. 全社の底上げから、中核人材の育成まで（2プラン）：共通言語づくりの「ライト版」と、実践レベルまで引き上げる「フル版」。- 4. 実践知と理論の両輪が背骨：書籍『AI収益進化論 ─ 完成品製造コストゼロ時代の収益創造』(https://axfr.ai/book)（麻生要一著）と、人材像を定義したホワイトペーパー『AXアーキテクトの、実装論。』(https://axfr.ai/whitepaper/wp-04)が学びの土台。流行りのノウハウの寄せ集めではありません。

AlphaDriveは、7年・260社・累計23,800件の新規事業開発の伴走支援を重ね、その実践知を体系化してきました。AIを教えられる事業者は数多くありますが、「事業の価値をどうつくるか」の実践知と、「AIで成果をどう変えるか」の理論、その両輪を併せ持つことが、本講座の独自性です。

その理論は、思いつきではありません。AlphaDriveの実践研究機関 AX for Revenue Institute は、収益進化AIの方法論を実践から理論化し続け、AXアーキテクトの人材像（実装論）、AI人材育成論、AI時代の組織文化論、AI共創のマネジメント論などを、ホワイトペーパーシリーズとして継続的に発行しています。本講座は、この研究成果を法人向けプログラムに落とし込んだものです。

本講座を提供するAX人材育成機構は、変革人材を研究する POT Institute(https://pot.alphadrive.co.jp/) と、AX for Revenue Institute を母体としています。

提供概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/33909/table/332_1_6fa0467d61e3dc48a80bb2cb26d74678.jpg?v=202606250451 ]

※価格・開催形態の詳細は、無料相談にてご案内します。

代表コメント｜株式会社アルファドライブ 代表取締役社長 兼 CEO/CAXO 麻生 要一

AX for Revenueが描くのは、効率化の先にある「売上が増えるAI活用」の世界です。JSOL様との提携で「実装の卓越性」を整えたいま、次に必要なのは、それを使って新しい価値を生み出す「人」です。多くのAI研修が「使い方」で止まるなか、私たちは「AIで何を新しく生み出すか」を育てます。AI時代の事業開発を担う人材＝AXアーキテクトを、7年間の事業開発の実践知から育て、日本企業の収益進化を人材の面から支えていきます。

AX人材育成機構とは

AIで新しい価値・成果をつくる人材「AXアーキテクト」の育成を担う機構。変革人材を研究する「POT Institute」と、収益進化AIの方法論を実践から理論化し続ける「AX for Revenue Institute」を母体とする組織です。AI人材育成・AX人材育成の領域で、企業のAI育成・リスキリングを「効率化のその先」へ導くプログラムを提供していきます。運営：株式会社アルファドライブ