一般財団法人ピックルボール日本連盟、公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）承認団体に

ピックルボール日本連盟

一般財団法人ピックルボール日本連盟（東京都、理事長：リオダン リカ)は、2026年6月24日に開催された公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）令和８年度定時評議員会において、JSPO承認団体としての加盟が承認されました。

■ 公益財団法人日本スポーツ協会（JSPO）

https://www.japan-sports.or.jp/

本承認により、日本におけるピックルボールの統括団体としての当連盟の位置づけが、スポーツ界において明確となりました。これは、日本のピックルボール界にとって大きな節目であり、競技の普及・振興、競技基盤の整備、競技力向上をさらに推進する新たなステージの幕開けとなります。

一般財団法人ピックルボール日本連盟

今回の承認は、当連盟が進めてきた競技普及活動、国内大会および国際大会の開催、選手・指導者・審判の育成、競技環境の整備、組織運営およびガバナンス体制の強化などの取り組みが総合的に評価されたものです。

■ピックルボールとは

ピックルボールは、誰もが気軽に参加できる親しみやすさと、高度な技術・戦術が求められる競技性を兼ね備えたスポーツです。子どもからシニアまで、年齢や経験、性別、国籍を問わず同じコートで楽しむことができることから、「人と人をつなぐスポーツ」として世界中で急速な成長を続けています。

日本国内においても競技人口・愛好者人口は近年大きく拡大しており、学校、企業、自治体、地域コミュニティ、スポーツクラブなど様々な場面で導入が進んでいます。健康づくりや生涯スポーツとしての価値に加え、世代間交流やコミュニティ形成を促進するスポーツとしても注目を集めています。

■今後の取り組み

当連盟は2026年4月に国内主要団体の統合を実現し、日本における競技統括体制を一本化いたしました。

今回のJSPOへの加盟を受け、今後は全国的な競技基盤の整備をさらに進めるとともに、全日本選手権大会の創設、ジュニア育成の強化、日本代表選手の育成・強化、国際大会への選手派遣・出場支援などを推進し、日本選手が世界で活躍できる環境づくりに取り組んでまいります。

また、世界的な競技拡大と将来的なオリンピック競技化を見据えた国際的な動向も注視しながら、競技力の向上と国際競争力の強化を図り、日本のピックルボール界のさらなる発展を推進してまいります。

さらに、競技スポーツとしての発展と、生涯スポーツとして誰もが楽しめる環境づくりの両立を図りながら、透明性とガバナンスを重視した組織運営のもと、誰もが安心して参加できる競技環境を整え、スポーツの健全な発展と豊かな社会の実現に貢献してまいります。

ピックルボール国際大会の様子有明テニスの森で開催された国際大会の様子

■理事長コメント - リオダン リカ

このたびのJSPOへの加盟は、日本全国でピックルボールの普及と発展に尽力してくださった選手、指導者、審判、加盟団体、運営スタッフ、スポンサー、自治体関係者、そして日頃より競技を支えてくださるすべての皆さまのお力添えによって実現したものです。心より感謝申し上げます。

本年4月には国内主要団体の統合を実現し、本日、ピックルボールが日本スポーツ界において新たなステージへ進む日を迎えることができました。

理事長 リオダン リカ

ピックルボールは、年齢や経験、性別、国籍、障がいの有無を超えて、多様な人々が出会い、交流し、共に楽しむことができるスポーツです。私たちはその価値を大切にしながら、より多くの方々にスポーツの楽しさと交流の機会を届けるとともに、日本選手が世界で活躍できる環境づくりに全力で取り組んでまいります。

また、今回のJSPOへの加盟を契機に、日本における競技の発展にとどまらず、アジアそして世界のピックルボールの発展にも積極的に貢献してまいります。

私は現在、Global Pickleball Federation（GPF）のアジアから唯一選出された常任理事として、日本がアジアのリーダーとしてピックルボールの発展を牽引するとともに、アジアと世界をつなぐ架け橋となり、世界のピックルボールコミュニティおよび競技の発展に貢献できるよう全力で取り組んでまいります。

■一般財団法人ピックルボール日本連盟について

一般財団法人ピックルボール日本連盟（Pickleball Japan Federation）は、日本におけるピックルボールの中央競技団体として、競技の普及・振興、選手・指導者・審判の育成、国内大会および国際大会の開催、競技環境の整備および国際連携の推進に取り組んでいます。

人と人をつなぐスポーツ、ピックルボール。

Pickleball - the sport that connects people.

白熱したラリーが繰り広げられるピックルボール競技試合を通じて育まれる仲間との絆仲間と喜びを分かち合うピックルボールコミュニティ

■公式サイト・SNS

●公式サイト

https://unified.japanpickleball.org

●Instagram

https://www.instagram.com/pickleballjapanfederation/

●Facebook

https://www.facebook.com/pickleballjapan

●X

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■お問い合わせ先

一般財団法人ピックルボール日本連盟（PJ）

Email：contact@japanpickleball.org