【絵本ナビがWebプロモーションを支援】第72回 青少年読書感想文全国コンクールを応援する「特設サイト」「紹介動画」を公開！

株式会社絵本ナビ

日本最大級の絵本情報サイトを運営する株式会社絵本ナビ（本社東京都港区／代表取締役社長CEO 金柿秀幸、以下絵本ナビ）は、「第72回 青少年読書感想文全国コンクール」の公式メディアパートナーとして、同コンクールのWebプロモーションの支援（特設サイト等の各種コンテンツ制作）を行い、公開いたしました。

第72回 青少年読書感想文全国コンクール 課題図書(https://www.ehonnavi.net/pages/kadaitosho72th/) (https://www.ehonnavi.net/pages/kadaitosho72th/)特設サイトキービジュアル(https://www.ehonnavi.net/pages/kadaitosho72th/)

「青少年読書感想文全国コンクール」は、2026年で72回の開催を迎える、国内最大級の読書感想文のコンクールです。毎年、国内外の本から優れた作品が課題図書として選定されます。

絵本ナビが持つ豊富なメディア運営の知見と編集力を活かし、2026年の課題図書について魅力や見どころを多角的なアプローチで分かりやすく発信。すでにコンクールに関心のある層だけでなく、「どの本を選べばいいかわからない」と感じている親子、生徒にも分かりやすく情報を届け、「コンクールへ応募したい」「参加したい」気持ちを最大限に盛り上げてまいります。

ページへのアクセスは「詳細を見る」ボタンから特設ページをご覧ください。

詳細を見る :https://www.ehonnavi.net/pages/kadaitosho72th/【動画で分かる！】第72回 青少年読書感想文全国コンクール 課題図書を部門別に紹介

短時間で多くの情報を分かりやすく伝えられる動画のメリットを生かし、コンクールについてや、課題図書の各作品の見どころを紹介。

青少年読書感想文全国コンクールって…？(https://youtu.be/ZPrxg9b-mak?si=84sBH-X_1VnhWGJh)小学校低学年の部（1年生・2年生）(https://youtu.be/JYnHcfSrLUk?si=4I6ZmCRVcJbfwpvx)小学校中学年の部（3年生・4年生）(https://youtu.be/ejR_8D3lKyU?si=0hSInyoOx8v1tNtb)小学校高学年の部（5年生・6年生）(https://youtu.be/S4ozqJcC8eQ?si=Tsks7fyMAyOY3I3_)中学校の部(https://youtu.be/By8fE91-cPo?si=2fDWs-Pzrq2RZ6Lt)高等学校の部(https://youtu.be/KXCetgziCDY?si=NjB30e6gDtF53Fg8)絵本ナビ公式YouTubeチャンネル :https://www.youtube.com/playlist?list=PLhZqYqXTIrFF_iE_jKVvepNc5fklI8mpS

【本の選び方＆感想文の書き方のコツ】絵本ナビ副編集長と現役学校司書がアドバイス！

読書感想文のお悩み解決のヒントに！ 10年以上に渡り、親子の感想文の悩みに向き合い続けてきた絵本ナビ副編集長・秋山と、現役学校司書・山下ちどりさん。この2人の”本のプロ”が各部門別「本の読み方」と「感想文の書き方」のコツをご紹介します。

～小学1年生・2年生編～(https://style.ehonnavi.net/ehon/2026/06/15_1378.html?_gl=1*1vhqdga*_gcl_au*NTA1Mzc4NjI5LjE3NzYyMTUxOTY.*_ga*MTQyMTM2NjU2Ni4xNzQ1MDM5NTI3*_ga_S0E3NZNZM9*czE3ODE2NjY5MzYkbzU4NSRnMSR0MTc4MTY2NzY0MSRqNjAkbDAkaDA.)～小学3年生・4年生編～(https://style.ehonnavi.net/ehon/2026/06/15_1379.html?_gl=1*1vhqdga*_gcl_au*NTA1Mzc4NjI5LjE3NzYyMTUxOTY.*_ga*MTQyMTM2NjU2Ni4xNzQ1MDM5NTI3*_ga_S0E3NZNZM9*czE3ODE2NjY5MzYkbzU4NSRnMSR0MTc4MTY2NzY0MSRqNjAkbDAkaDA.)～小学5年生・6年生編～(https://style.ehonnavi.net/ehon/2026/06/15_1380.html?_gl=1*1vhqdga*_gcl_au*NTA1Mzc4NjI5LjE3NzYyMTUxOTY.*_ga*MTQyMTM2NjU2Ni4xNzQ1MDM5NTI3*_ga_S0E3NZNZM9*czE3ODE2NjY5MzYkbzU4NSRnMSR0MTc4MTY2NzY0MSRqNjAkbDAkaDA.)

～中学生編～(https://style.ehonnavi.net/ehon/2026/06/15_1381.html?_gl=1*1vhqdga*_gcl_au*NTA1Mzc4NjI5LjE3NzYyMTUxOTY.*_ga*MTQyMTM2NjU2Ni4xNzQ1MDM5NTI3*_ga_S0E3NZNZM9*czE3ODE2NjY5MzYkbzU4NSRnMSR0MTc4MTY2NzY0MSRqNjAkbDAkaDA.)～高校生編～(https://style.ehonnavi.net/ehon/2026/06/15_1382.html?_gl=1*1vhqdga*_gcl_au*NTA1Mzc4NjI5LjE3NzYyMTUxOTY.*_ga*MTQyMTM2NjU2Ni4xNzQ1MDM5NTI3*_ga_S0E3NZNZM9*czE3ODE2NjY5MzYkbzU4NSRnMSR0MTc4MTY2NzY0MSRqNjAkbDAkaDA.)

【背景と絵本ナビの想い】

昨今、子どもの読書離れが課題とされる中、デジタルデバイスを活用したアプローチの重要性が高まっています。今回、絵本ナビがこれまでに培った「本と子どもをつなぐノウハウ」が高く評価され、本コンクールのWebプロモーションを支援する運びとなりました。

本取り組みを通じて、この夏、親子で一緒に一冊の本と向き合い、自分を見つめ直す素晴らしい読書体験を提供するとともに、出版業界の活性化とコンクール応募数の拡大に貢献してまいります。

特設サイト :https://www.ehonnavi.net/pages/kadaitosho72th/

■株式会社絵本ナビ 会社概要

会社名：株式会社絵本ナビ

代表者：代表取締役社長CEO 金柿秀幸（かながき ひでゆき）

所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂5-2-33 IsaI AkasakA 1112

設立：2001年10月25日

資本金：1億円（資本準備金1億円）

URL：https://corp.ehonnavi.net/

事業内容：メディア事業・コマース事業・コンテンツ事業

■お問い合せ先：

※在宅勤務体制となっております。メールにてお問い合わせください。

株式会社 絵本ナビ 広報担当

E-mail：press@ehonnavi.net

※本広報資料は、ご自由にご転送・ご引用ください。また、絵本ナビの画面キャプチャーなどご自由に使っていただいて構いません。