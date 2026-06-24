書籍『中小企業のための最強のバックオフィス戦略　なぜ″売上至上主義の会社″は突然消えるのか』6月24日（水）発売

株式会社日本能率協会マネジメントセンター

株式会社日本能率協会マネジメントセンター（代表取締役社長：張 士洛、東京都中央区、以下JMAM〔ジェイマム〕）は、書籍『中小企業のための最強のバックオフィス戦略(https://pub.jmam.co.jp/book/b675811.html)』を2026年6月24日（水）全国の書店およびネット書店で発売します。

■本書の内容

利益率も社員定着率も上がる！中小企業の成長を支援する一冊

中小企業では、営業や新商品開発などの人材に採用が偏りやすい傾向があります。そうして売上を重視しますが、バックオフィスを軽視しているために利益が残らないケースが見られます。

実は、売上至上主義に陥った会社では、自社のお金の動きを把握できておらず資金繰りが不安定になる、売上があるのに給料を払えないといった事態が生じることがあります。

これらの「成長の壁」を阻む課題は、実はバックオフィスの改善によって解消でき、組織や売上のさらなる成長を目指すことができます。

本書籍では、著者の財務部長・人事部長の経験と、税務コンサルタントとしての知見から、即効性のあるバックオフィス改善のノウハウを伝えます。著者は部長時代、年商40億円なのに、利益がまったく残らない経営状態を、年間4億円が残る利益体質へ改善させた実績があります。その実績を活かして、税理士として独立後、100社超のクライアントを黒字体質に改善してきました。

「税務・財務・福利厚生」を駆使した、社員の手取りUPと、会社の利益確保の仕組みを具体的事例とともに紹介します。中小企業やスタートアップ企業など、「成長の壁」を突破したい経営者必読です。

■書籍概要

タイトル：中小企業のための最強のバックオフィス戦略

なぜ"売上至上主義の会社"は突然消えるのか

著 者：はたけ

発 売 日 ：2026年6月24日（水）

価 格：1,980円（税込）

出 版 社 ：株式会社日本能率協会マネジメントセンター

頁 数：296ページ

判 型：四六

ISBN ：9784800594532

■目次

第1章 中小企業が直面する「成長の壁」

第2章 バックオフィスを制する中小企業が成長を制す

第3章 中小企業を強くする具体的バックオフィス改善策

第4章 数字で語る！バックオフィス改善のインパクト

第5章 中小企業経営者が明日からできるアクションプラン

■著者プロフィール

はたけ

税理士であり、バックオフィスコンサルティング・代行会社の社長。

年商2,500億円のグループ企業の一角、年商40億円の会社において、40歳にして財務・経理・人事・総務の部長を兼任。月次決算をわずか１日で完了させる仕組みを構築し、利益が残らない経営状態を年間4億円の経常利益を残す体質へと改善。

その実績を買われ、上場企業の専務からヘッドハンティングされる。

独立後は財務と税務に基づく経営改善に特化し、100社を超えるクライアントを支援。「お金を残す経営」「絶対に倒産させない体質改善」を武器に、資金繰り・人材定着・税務戦略を一体で設計するコンサルタントとして高く評価されている。Xではフォロワー数12.6万人を超えるインフルエンサーとして、社長向けに「手取りを増やし、会社を守る知恵」を日々発信。

著書『【超完全版】マンガでわかる 手取り倍増！ひとり社長の世界一ゆるい節税』（KADOKAWA、2024年）

■紙面のご紹介

バックオフィスを整えることで中小企業の経営は改善できる！豊富な事例も紹介

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