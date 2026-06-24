アマナ、ブランド体験を創出するDOOHプラットフォーム「aVISION」を開始

株式会社アマナ

コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ（本社：東京都品川区、代表取締役：金子剛章、以下「アマナ」）は、新たなメディア事業としてDOOH（Digital Out of Home、デジタルサイネージを活用した広告媒体） サービス「aVISION」を開始したことをお知らせします。

aVISIONは、生活者の日常導線上にクリエイティブを実装し、 記憶に残るブランド体験を創出するDOOHプラットフォームです。

第一弾として、中目黒・広尾エリアのカフェ空間に設置した屋内DOOHの運用を開始しました。今後は新宿三丁目への展開に加え、屋外大型ビジョンの展開も予定しています。

「aVISION」について

aVISIONは、アマナが長年培ってきたクリエイティブコミュニケーションの知見を活かし、企業のブランドメッセージを生活者の日常空間へ届けるために開発したDOOHサービスです。

現在主流となっている屋外DOOHは、駅前や街頭などで多くの人へリーチできる一方、接触時間は限定的です。一方、aVISIONの第一弾として展開する屋内DOOHは、カフェ空間という長時間滞在する環境を活用しています。

平均滞在時間約60分の空間で広告と接触することで、ブランドメッセージとの自然な接触機会を創出し、 認知獲得だけでなくブランド理解や記憶定着の促進を目指します。

また、アマナの強みである企画力・クリエイティブ制作力を活かし、広告枠の提供にとどまらず、コンテンツ制作から配信設計までをワンストップで支援します。

今後は新宿三丁目エリアへの展開に加え、屋外大型ビジョンの開発・展開も予定しており、企業と生活者をつなぐ新たなコミュニケーションの場としてaVISIONの展開を進めてまいります。

展開概要

■ 展開場所

【第1弾】

・セガフレード・ザネッティ 中目黒店

・セガフレード・ザネッティ 広尾店

【今後の展開予定】

・セガフレード・ザネッティ 新宿三丁目店（2026年9月予定）

・屋外大型DOOHメディア（開発中）

■ 特徴

・平均滞在時間約60分のカフェ空間

・中目黒、広尾、新宿三丁目など感度の高いエリアで展開

・ブランド理解やブランディング施策に適した媒体設計

・クリエイティブ制作からメディア活用まで一気通貫で支援

株式会社アマナについて

1979年に広告写真の制作会社として設立。その後、スチールや動画 （TVCM、WEB 動画等）、CG（レタッチ、3DCG、アパレル CG）といったビジュアル制作をプロデュースし提供する国内最大級のクリエイティブスタジオへと事業を拡大しました。現在は、豊富なクリエイティブ資源や年間 10,000 件にのぼる案件で培ったナレッジを活用しながら、クライアント企業の価値が伝わり、人々を動かすコミュニケーション変革をクリエイティブで実現することに取り組んでいます。さらに、アマナが独自に開発した商材（ソリューション）を組み合わせることで、企業のコミュニケーション施策や DX（デジタルトランスフォーメーション）推進をサポートするなど、クライアントと共に企業の価値を高めるプロジェクトを数多く手掛けています。

株式会社アマナ 会社概要

代表者：代表取締役 金子剛章

所在地：東京都品川区東品川2-2-43

設 立：1979年4月

資本金：100百万円

従業員数：（連結）520名 ※2026年1月1日現在

事業内容：

ビジュアルコミュニケーション事業（コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン＆アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー／グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など）

URL：https://amana.jp/