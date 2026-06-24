競泳水着姿の「シュアン」がフィギュアで新登場！本日 6月24日(水)よりBfullオンラインショップにて予約開始！

株式会社Ｂｆｕｌｌ

フィギュアブランド「Bfull FOTS JAPAN」では、巨乳人妻と秘密の水泳教室 シュアン 1/6スケール塗装済み完成品フィギュアの発売を決定いたしました。本日6月24日(水)16:00より、Bfullが運営するECサイトBfullオンラインショップ（URL：https://shop.fots.jp/）にて予約受付開始。

ご注文はこちらから

公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=192302178

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H69VP2DW

予約受付期間：2026年6月24日(水)16：00～2026年9月8日(火)23：59

商品説明

オリジナルフィギュア・巨乳人妻と秘密の水泳教室「シュアン」が1/6スケールで新登場！

ストレッチ中の一場面を切り取ったような、しなやかで躍動感のある開脚ポーズを立体化しました。

身体にフィットした競泳水着が、胸元から腰、脚へと続く美しいボディラインを引き立てます。

長い黒髪を束ねたポニーテールと涼やかな眼差しが、落ち着きのある大人の色香を演出。

肌には艶やかな塗装を施し、プールから上がったばかりのような、みずみずしく濡れた質感を表現しました。

競泳水着姿でストレッチに励むシュアンの魅力を、ぜひお手元でお楽しみください。

※写真はイメージです。実際の製品とは多少異なる可能性があります。

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。

商品情報

商品名 ：巨乳人妻と秘密の水泳教室 シュアン 1/6スケール塗装済み完成品フィギュア

スケール ：1/6スケール 全高サイズ 約136mm、全長サイズ 約303mm

小売価格 ：\21,800(税込\23,980)

仕様 ：PMMA,PUresin製塗装済み完成品

予約開始 ：2026年6月24日(水)16：00解禁

予約締切 ：2026年9月8日(火)23：59締切

発売月 ：2027年1月末発売予定

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公式オンラインショップ：https://shop.fots.jp/?pid=192302178

Amazon商品ページ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H69VP2DW

予約受付期間：2026年6月24日(水)16：00～2026年9月8日(火)23：59

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