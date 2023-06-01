“時をかける少女”や”サマーウォーズ”とコラボ！ビッグマック(R)×「I FEEL COKE」細田守監督の大人気アニメーション映画とコラボした第3弾 新TVCM！6月30日（火）から全国放映開始！





















日本マクドナルド株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長兼CEO：トーマス・コウ）は、1971年の創業以来「最強の組み合わせ」として多くのお客様にご愛顧をいただいている「ビッグマック」と「コカ・コーラ」のコラボレーションCMとして、コカ・コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲、さらに細田守監督作品のアニメーション映画の名シーンが融合した新TVCM、ビッグマック「あの頃も今も、夏といえば」篇を、6月30日（火）より放映いたします。世界中のお客様に愛されている「ビッグマック」は、“大人が食べても満足感のあるバーガー“として1968年に誕生して以来、大きなバーガーを口いっぱいに頬張ったときの満足感が多くの方々を惹きつける、マクドナルドの看板商品となっています。そんな世代を超えて愛されている「ビッグマック」と相性抜群で“最強の組み合わせ”ともいえるのが、「コカ・コーラ」。2025年には、ビッグマックと一緒に最もよく飲まれているドリンクがコカ・コーラで、実に3人に1人※を超えるお客様に選ばれています。2商品は1971年の日本マクドナルド創業時より販売されているロングセラー商品で、今年で55年目を迎える最強コンビと言えます。※日本マクドナルドでの2025年1月1日〜12月31日の期間中に、「ビッグマック」を購入されたお客様がコカ・コーラまたはコカ・コーラ ゼロを選ばれた割合から算出（バリューセット®やひるまック®を含む）ビッグマックとともに笑顔が咲き誇る爽やかで美しい映像と、コカ・コーラ社の伝説のCM“I FEEL COKE”の楽曲が融合し、ビッグマックとコカ・コーラの“最強の組み合わせ”を象徴するCMシリーズは2024年から展開し、年代問わず多くのお客様から大変ご好評いただいております。“最強コンビ”が日本マクドナルド55年目を迎える2026年は第3弾として、さらに進化した新CMを公開いたします。今回は細田守監督が手がける大人気アニメーション映画、『時をかける少女』、『サマーウォーズ』、『おおかみこどもの雨と雪』の3作品から名シーンを実写映像と融合し、日本の原風景や青春のひとときを描いた新たな映像作品が完成しました。また、フィギュアスケート・ペア競技でメダルを獲得した後、プロ転向を発表された“りくりゅうペア”の三浦璃来さん・木原龍一さん、そして、櫻坂46として初の国立競技場ライブを成功させるなど活躍を続ける森田ひかるさんが出演。マクドナルドのCM初出演となる3名が見せる、ビッグマックとともに弾ける笑顔にもぜひご注目ください。マクドナルドは、変化する社会やお客様のニーズに柔軟に対応し、進化を続けます。そして、持続可能な社会の実現に向けて取り組みながら、「おいしさと笑顔を地域の皆さまに」ご提供してまいります。