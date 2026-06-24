翌月15日に出る月次では、もう経営判断に間に合わない──月次決算をAI前提で圧縮する設計ガイドを無料公開

株式会社FULLFACT

株式会社FULLFACTは、経理業務の実務ガイド（ホワイトペーパー）「AI前提で月次決算を圧縮する設計(https://fullfact.net/whitepapers/ai-finance-monthly-close)」を無料で公開しました。月次の数字が出るのが遅く、経営判断に間に合わない――そのボトルネックを、工程ごとにAIを前提として組み直すための手引きです。

背景：数字が出る頃には、打ち手が遅れている

月次決算が翌月の半ばにずれ込むと、経営の打ち手はその分だけ後ろにずれます。これは担当者の処理速度の問題というより、仕訳照合から速報までの工程設計の問題です。どの工程が詰まっているのかを分け、AIに任せられる部分と人が責任を持つ部分を線引きすることで、締めを前倒しするための設計がしやすくなります。

このガイドでわかること

ガイドの入手方法

- 月次が遅くなる構造的な理由- 月次決算5工程それぞれのボトルネック- AIに任せる範囲を「責任」で線引きする考え方- 会計ソフトのAI仕訳機能の現在地と、自社への適合判断- AI仕訳補助を本番運用に乗せるための手順- 経営層への速報を別系統で自動化する設計

下記ページから、無料でダウンロードできます。

https://fullfact.net/whitepapers/ai-finance-monthly-close

【10社限定】3カ月間限定の無料顧問制度について

FULLFACTでは3ヶ月間の無料顧問制度を10社限定で提供しております。検索（SEO）とAI検索（LLMO）を専門にしてきた実務家が、チャットでいつでも壁打ちでき、月1回のオンライン相談（約60分）で、集客の打ち手に直接伴走します。通常はコンサルティングとして有料で提供している水準の伴走を、3ヶ月そのまま無料で利用できます。

※完全無料で利用することができ、相談の中で自社での実行が難しいと感じられた際などご希望があれば弊社から実行支援のご提案をさせていただきます。



無料顧問制度を申し込む

https://fullfact.net/ai-advisory

株式会社FULLFACTについて

FULLFACTは、AIを前提に事業の戦略から実行までを一貫して担うAIコンサルティングパートナーです。営業・マーケティング・カスタマーサポート・バックオフィスまで、売上を伸ばす攻めと利益を残す守りをひとつの設計でつなぎ、運用に乗るまで伴走します。

報道関係者お問い合わせ先

- 商号：株式会社FULLFACT- 代表者：代表取締役 足達 彩人- 所在地：東京都中央区銀座1-22-11 2F- 設立：2021年8月- Web：https://fullfact.net

株式会社FULLFACT 広報担当／Email：info@fullfact.net