「holo Indie」より配信中の『ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー』が、新ダンジョン実装、英語対応などの大型アップデートを6月25日に実施！

株式会社シー・シー・エム・シー

株式会社シー・シー・エム・シー（CCMC）は、同社が運営するホロライブプロダクションの二次創作ゲームブランド「holo Indie」より販売中の、株式会社ヴェルクス・スタジオ開発のローグライクゲーム『ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー』について、2026年6月25日（木）に新システム、新ダンジョンなどを追加する大型アップデートを実施することをお知らせいたします。また、本アップデートにて英語表示への対応を実施いたします。

■最高難易度ダンジョンの追加！広がるやり込み要素！

2026年1月30日にholo Indieより早期アクセス版をリリースした、ホロライブ所属VTuber 秘密結社holoXの博衣こよりが主人公のローグライクゲーム『ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー』に、最高難易度の新ダンジョン「桜神社の無間洞」を含む3つのダンジョンを追加いたします。本アップデートにより、本作で挑戦できるダンジョンは合計10種類となります。

また、新ダンジョンの追加に合わせて本作の特徴でもある装備やアイテムを強化できるデコレートシステムを、遠距離攻撃でもお楽しみいただける「ケミカルランチャーシステム」も実装いたします。

ゲームに慣れていない方でもローグライクゲームのシステムを体験できる入門ダンジョンから、戦略とやり込みが重要な高難易度のダンジョンまで、繰り返し挑戦しながら、各ダンジョンの攻略をお楽しみください。

■新ダンジョン１.「爆解火力演習場」

新しく追加する「ケミカルランチャーシステム」の練習用ダンジョンです。

ゲームの序盤から挑めるダンジョンで、ケミカルランチャー解放のストーリーを楽しみながら、基本的な使い方を学ぶことができます。

■新ダンジョン２.「桜神社の無間洞」

今回のアップデートで新しい遊び「時限（ターン制限）」を取り入れた上級者向けの最難関ダンジョンです。

本ダンジョンは、ホロダンジョンのメインシナリオをクリアした後、今回のアップデートで追加される倉庫の拡張イベントを最後まで進めたうえで、「電脳桜神社」を訪れることで解放されます。

アイテムの持ち込みなし、出現するアイテムは未識別の制限の中で、どこまで深く潜れるか。今までの経験やホロダンジョンならではの攻略システム、そして皆さんの頭脳を駆使して、最深部への到達に挑戦してみてください。

本ダンジョンの挑戦記録は、マップ上に設置される「立札（えりーとランキング）」に追加されます。

■新ダンジョン３.「35F時限回廊」

「時限（ターン制限）」を取り入れた上級者向けダンジョンです。

「桜神社の無間洞」と同様に、メインシナリオのクリア後、今回のアップデートで追加される倉庫の拡張イベントを最後まで進めたうえで、「電脳桜神社」を訪れることで解放されます。

過去の冒険で集めた装備やアイテムの持ち込みが可能で、35Fの階層をどれだけ短いターン数でクリアできたかを競うダンジョンです。

「35F時限回廊」をクリアすると、新しく追加される「サイン（装備の能力）」を獲得できます。

今までの冒険で鍛え上げた装備を存分に駆使して、ぜひ攻略に挑戦してみてください。

本ダンジョンの挑戦記録もマップ上に設置される「立札（えりーとランキング）」に追加されます。

■新たに6種類のタレントモチーフホロウを追加！

ホロダンジョンに登場する、ホロライブタレントに似て非なる存在「ホロウ」（敵キャラクター）に、新たに6種類の系統が加わります。

新たなホロウは、モチーフとなったタレントの個性を反映した「特技」を使用します。中には、攻略に苦戦するほど強力な特技を持つホロウも登場しますので、その能力はぜひゲーム内でお確かめください。

さらに、本アップデートでは、ホロウの特技や特徴を確認できる「エネミーインフォ」も実装いたします。プレイヤーの皆様から多く寄せられていたご要望にお応えし、冒険攻略の助けとなる情報をゲーム内で確認できるようになります。

これにより、本作にまだ慣れていない方にも、より遊びやすくお楽しみいただけます。

■新たに追加される「ホロウ」一覧

・「ビジューのホロウ」系統：古石ビジューモチーフ

・「ぼたんのホロウ」系統：獅白ぼたんモチーフ

・「ねねのホロウ」系統：桃鈴ねねモチーフ

・「フワワのホロウ」系統：フワワ・アビスガードモチーフ

・「モココのホロウ」系統：モココ・アビスガードモチーフ

・「こぼのホロウ」系統：こぼ・かなえるモチーフ

■待望の英語対応を実施！その他便利機能アップデートも！

プレイヤーの皆様やSNS上で多くのご要望をいただいていた英語対応を、本アップデートにて実施いたします。

海外のホロライブファンのみなさまも、ぜひこの機会に『ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー』をお楽しみください。

■その他アップデート情報

・オリジナルアレンジのダンジョンテーマ楽曲を複数追加

・向き変更時に、マップおよび床表示へ射線表示を追加

・新防具、アクセサリーの追加

・プレイヤー、ホロウたちの演出強化

・各種アイテム、システムの調整

・軽微な不具合の修正

■『ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー』について

何者かによって複製されたホロライブのタレントに似て非なる存在「ホロウ」。さらわれた仲間を救い、スペシャルライブを成功させるため、知識と頭脳で博衣こよりが未知の冒険に挑む！

ホログラムのように姿を変える「ホロダンジョン」。冒険のたびに異なるアイテムや装備を状況にあわせて取捨選択し、繰り返し何度もお楽しみください！

アーリーアクセス期間中は、新ダンジョンの実装や、登場タレント、タレントをモチーフにした敵キャラクター(ホロウ)の追加など、正式版に向けた無償アップデートを予定しております。また、プレイヤーのみなさまのフィードバックをもとに、ゲーム体験を改善するアップデートの実施も予定しております。

■作品情報

タイトル：ホロダンジョン 博衣こよりとホロウライブ in ホンシャタワー

ジャンル：ローグライク

プレイ人数：1

アーリーアクセス版価格：1,500円

対応プラットフォーム：Steam

ストアページ：https://store.steampowered.com/app/4215730/

対応言語：日本語 / 英語

タイトル公式X：https://x.com/holo_dungeon

開発元：株式会社ヴェルクス・スタジオ

権利表記：(C) COVER (C) CCMC Corp. (C) VELUX STUDIO CO.,LTD. All Rights Reserved.

■「holo Indie」について

世界中のホロライブプロダクションのファンやクリエイターと共創することを目的に、ゲームクリエイター・サポートプログラムを利用して制作した二次創作ゲーム向けのゲームブランドの総称です。「holo Indie」を介して、二次創作ゲームクリエイターに継続的な活動をサポートするための還元エコシステムの提供と、より多くのファンの皆様に多種多様な二次創作ゲームを届ける機会の創出を目指しております。

本ゲームブランドの詳細については、カバー株式会社の展開する「二次創作ガイドライン」も合わせてご参照ください。

二次創作ガイドライン：https://hololivepro.com/terms/

■株式会社シー・シー・エム・シーについて

株式会社CCMCは、カバー株式会社の100%子会社として、ゲーム制作サポートやゲームのパブリッシングなど多種多様な展開を行い、「ホロライブプロダクション」の成長やVTuberのカルチャーを世界へ浸透させていく手助けや独自の事業展開を行っていきます。

・所在地：東京都港区

・コーポレートサイト：https://ccmc-corp.com

・設立：2023年10月10日