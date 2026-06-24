世界自然遺産・奄美大島に大人のラグジュアリーリゾート誕生「Mare Blu Amami（マーレブルー奄美）」2026年7月3日（金）グランドオープン

日建リース工業株式会社

予約サイト（公式）：https://www.489pro-x.com/ja/s/marebluamami/search/

予約サイト（じゃらん）：https://www.jalan.net/yad315940/

鹿児島県・奄美大島の世界自然遺産エリアに、全室プール＆ジャクジー付きヴィラ型グランピングリゾート「Mare Blu Amami（マーレブルー奄美）」が、2026年7月3日にグランドオープンします。イタリア語で「青い海」を意味する施設名の通り、「アマミブルー」と称される抜群の透明度を誇る珊瑚礁の海を眼前に、全室プライベートプールのヴィラ、完全貸し切りサウナを備え、目の前に静かな海辺が広がる12棟のリゾートです。愛犬と共に泊まれるペット専用ヴィラ（2棟）も用意しています。奄美の海、森、風を五感で感じる、心ほどける特別なひとときを提供します。

奄美大島について ―「東洋のガラパゴス」と呼ばれる奇跡の島

鹿児島本土と沖縄本島のほぼ中間に位置する奄美大島は、2021年7月、ユネスコの世界自然遺産に正式登録されました。島の多くを原生林が占め、アマミノクロウサギやルリカケスなど奄美固有の希少動植物が息づく「東洋のガラパゴス」と呼ばれる島です。珊瑚礁に覆われた「アマミブルー」の海はダイビング・シュノーケリングのスポットとして名高く、LCCの参入により東京・大阪・名古屋・福岡など主要都市からの直行便アクセスも年間を通じて可能です。

Mare Blu Amamiの5つの特徴

特徴1 世界自然遺産の海を、目の前に独り占め

～奄美大島の珊瑚礁の浜と、特別なひとときを過ごす～

「アマミブルー」と称される透明度の高い珊瑚礁の海は、5～11月が海水浴やシュノーケリングに適したシーズンです。また、5～7月には近くの浜でウミガメが産卵のため上陸することもあります。Mare Blu Amamiの敷地の目の前には、静かな海辺が広がっており、山に囲まれた地形により外部からの視線が届かない、完全プライベートな空間です。世界遺産の海に入る体験が、当たり前に手の届く距離にあります。

ヴィラの目の前に広がる世界自然遺産の海

特徴2 全室プール・ジャクジー・BBQテラス付きヴィラ

～奄美の空と海を独り占めにする、完全プライベートのヴィラ空間～

全12棟の客室はすべてヴィラタイプ。各棟に専用プール・ジャクジー・BBQテラスを完備しています。他のゲストを気にせず過ごせる完全プライベート空間です。大きな窓から奄美の海と空を一望できる2階建ての居住空間で、プライベートプールに浸かりながら水面越しに海を眺める体験を提供します。BBQテラスにはガスセットを用意。敷地内の自家農園で育てた野菜や果物を使った食材で、海風を感じながらの食事をお楽しみいただけます。

専用プール・ジャクジーBBQテラス付きヴィラヴィラ室内

特徴3 海を望む、完全貸し切りプライベートサウナ

～「ととのう」ための舞台は、世界自然遺産の絶景～

Mare Blu Amamiには、目の前に奄美の海が広がるロケーションに、完全貸し切りの樽型サウナを備えています。汗ばんだ体を海風にさらし、そのまま海や井戸水の外気浴へ移る流れが「ととのい体験」を深めます。他のゲストを気にせず過ごせる貸し切り形式で、世界自然遺産の絶景を独占しながら「ととのう」時間を持てるサウナは、全国的にも希少です。

海を望む貸し切りプライベートサウナ

特徴4 愛犬と泊まれる、奄美のラグジュアリーリゾート

～世界自然遺産の島で、愛犬と共に過ごすプレミアムステイ～

全12棟のうち2棟はペット同伴専用ヴィラとして設定しています。奄美大島においてペット同伴が可能なラグジュアリーリゾートは希少な存在です。ペット専用ヴィラは愛犬が安心して過ごせる設備を整えており、豊かな自然の中を一緒に歩き、プライベート空間で共に過ごす特別な時間を提供します。愛犬と共に、世界遺産の島での忘れられないステイをお楽しみいただけます。

ペットと一緒に優雅なひと時を。ドッグラン付きの客室

特徴5 奄美の恵みをイタリアンで味わう、海一望レストラン

～島の食材を活かした本格料理と、開放的な眺望が重なる食体験～

敷地内のイタリアンレストランでは、奄美産の鮮魚・野菜・果物をふんだんに使ったコース料理を提供します。敷地内に自家農園を設け、収穫した旬の野菜をメニューへ取り入れています。海一望の開放的な空間でいただく食事は、奄美の季節を五感で楽しむことができます。ランチ・ディナーとも宿泊者以外の一般のお客様もご利用いただけます。

※ランチ…ピッツァ（アラカルト）予約不要 / ディナー…コース 1週間前の予約必須

イタリアンレストランの料理―奄美産食材を活かしたコース

Mare Blu Amamiのコンセプト ―「奄美で心ほどける特別なひとときを」

Mare Bluのサービスは、お客様の時間を大切にし、そっと寄り添うことを軸としています。

雄大な自然と、その自然に寄り添う文化を紡いできた奄美大島のように、私たちもお客様一人ひとりに寄り添います。スタッフは主役ではなく、風景の一部であること。過剰に話しかけたり、形式的な接客をしたりするのではなく、必要なときには温かく寄り添い、それ以外の時間はそっと見守る。その積み重ねが、「奄美で心ほどける特別なひととき」につながると考えています。

施設概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17314/table/56_1_044aa5032d4b5fd12fe41652262d7afc.jpg?v=202606250351 ]

以上