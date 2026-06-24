公益財団法人国際文化会館

この度、公益財団法人国際文化会館（東京都港区、理事長 近藤 正晃ジェームス）は、「LEAPプロフェッショナルフェロー」の第1期生となる2026年度フェローについて、2026年7月20日より日本側から5名を募集します。

「LEAPプロフェッショナルフェロー」は、日韓両国の有望な中堅専門家10名が、互いの専門分野を超えた相互交流を通じて信頼関係を構築し、東アジアの新しい未来を開くことを目的としたプログラム（監修：国際文化会館 特別顧問 朴 竽熙）です。韓国と日本の次世代専門家を早期に結びつけることで、LEAP（Leaders in East Asia for Peace）の理念である「平和・和解・相互理解」に基づき、今後の日韓関係およびアジア・太平洋地域における協力の基盤となる人的ネットワークの構築を目指します。この取り組みを通じて、中・長期的に東アジアの平和に貢献する人材を育成します。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54811/table/86_1_0e32f1e10e98f47d8df0f4bacf1988d5.jpg?v=202606250351 ]

なお、本プログラムの詳細および募集要項は、国際文化会館プログラム部門ウェブサイトに掲載しています。併せてご覧ください。

国際文化会館プログラム部門ウェブサイト LEAPページ：https://program.ihj.global/programs/leap-fellow-program/

＜参考：LEAPプログラム詳細＞

国際文化会館の人材育成事業であるLEAPプログラムは、「平和・和解・相互理解」を軸に、草の根レベルから隣国間関係を強化し、東アジアの平和を促進することを目的としています（監修：国際文化会館 特別顧問 朴 竽熙）。LEAPプログラムは3つのフェローシッププログラムで構成されています。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/54811/table/86_2_c73ea40eea37b92e028e573af2487a77.jpg?v=202606250351 ]

以上