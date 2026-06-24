『MIRESI：視えない未来』事前登録開始！ アニメエキスポ 2026出展を記念

Smilegate, Inc., Megaport Branch

スマイルゲート・メガポート（以下、スマイルゲート）は、CONTROL9（共同代表：チョ・スング／クォン・セウン）が開発を手掛け、自社で配信を予定している新作タイムトラベルRPG『MIRESI：視えない未来』（以下、『MIRESI』）について、グローバル事前登録を開始したことをお知らせいたします。

今回の事前登録は、北米最大級のアニメ・サブカルチャーフェスティバル「Anime Expo 2026」（以下、アニメエキスポ2026）への出展を記念したものです。正式リリースに向けてグローバルユーザーとの接点を拡大し、より多くの方々に『MIRESI』を知っていただくため、事前登録受付を開始しました。

■アニメエキスポ2026出展を記念し、事前登録受付を開始

事前登録は下記ページより、メールアドレスなどの情報を登録することで参加できます。また、事前登録の開始を記念し、登録者数に応じて正式サービス開始時に豪華ゲーム内アイテムをプレゼントするキャンペーンも実施中です。詳細は事前登録ページをご確認ください。

▼『MIRESI：視えない未来』事前登録ページ

https://miresi.onstove.com/ja/event/pre-registration

スマイルゲートは、アニメエキスポ2026を通じて世界中のサブカルチャーファンへ『MIRESI』を紹介し、現地での試遊体験や限定ノベルティの配布などを通じて、正式サービスに向けたコミュニケーションをさらに強化してまいります。

出展ブースの詳細やノベルティ情報につきましては、後日公式X（@Miresi_jp(https://x.com/Miresi_jp)）にて順次発表いたします。

■『勝利の女神：NIKKE』、『セブンナイツ2』主要開発陣が手掛ける新作RPG

『MIRESI』は、『勝利の女神：NIKKE』『セブンナイツ2』などの人気タイトルに携わった主要開発メンバーが設立したゲームスタジオ「CONTROL9」の新作タイトルです。

また、『勝利の女神：NIKKE』をはじめ数々の人気サブカルチャーゲームに携わってきた著名イラストレーター・血羅(ヒョルラ)がアートディレクターを務めていることでも、すでに大きな注目を集めています。同氏が手掛ける圧倒的なディテールと魅力的なキャラクターデザインは、3Dモデリングで完全再現されており、プレイヤーに深い没入感を提供します。

本作はPCおよびモバイル向けのクロスプラットフォーム展開を予定しており、幅広いユーザーが同一のゲーム体験を楽しめる環境づくりを目指しています。

■時間を遡り、滅亡の未来を変えるタイムトラベルRPG

『MIRESI』は、複数の時空が交錯する世界を舞台にしたタイムトラベルRPGです。

プレイヤーは主人公「議員」となり、「エンデ」「ティエリア」「イツカ」など個性豊かな少女たちとともに、滅亡の危機に瀕した世界を救うための旅に挑みます。

戦闘システムには作品のテーマである“時間”の概念を反映。キャラクターの配置や移動が勝敗を左右するリアルタイムターン制バトルを採用し、戦略性と没入感を両立した独自のゲーム体験を提供します。

■開発陣コメント

スマイルゲートで『MIRESI』事業を統括するハン・ジェヨン理事は、次のようにコメントしています。

「アニメエキスポ2026への参加を契機に、グローバルユーザーの皆様へ『MIRESI』をご紹介し、より近い距離でコミュニケーションできる機会を設けるため、事前登録を開始いたしました。今後もさまざまなチャネルを通じて新たな情報を順次公開してまいりますので、ぜひご期待ください。」

■ゲーム情報

タイトル：MIRESI : 視えない未来

ジャンル：タイムトラベルRPG

対応OS：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アプリ内課金あり）

配信日：未定

■公式チャンネル

事前登録ページ：https://miresi.onstove.com/ja/event/pre-registration

公式サイト：https://miresi.onstove.com/ja/home

公式X（@Miresi_jp）：https://x.com/Miresi_jp

公式YouTube：https://www.youtube.com/@Miresi_JP