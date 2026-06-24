英検(R)3級二次試験直前、本番形式の無料模擬面接イベントをQQEnglish運営「CampusTop」が6月27日に開催

株式会社QQ English

子ども向け英語コーチングサービス「CampusTop」を運営する株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年6月27日（土）、2026年度第1回英検(R)二次試験（7月実施）で3級を受験予定の小中高生を対象に、「英検(R)3級二次試験模擬面接イベント」を東京都新宿区のQQEnglish本社にて開催いたします。

本イベントでは、実際の英検(R)3級二次試験を想定した模擬面接を無料で実施します。

面接の流れや受け答えを事前に体験することで、本番への不安を軽減し、自信を持って試験当日を迎えられるようサポートします。また、待ち時間には英語学習コーチによる個別相談も実施し、試験後の学習方法や今後の英語学習について相談いただけます。

詳細を見る :https://campustop20260627.peatix.com/view

開催背景

近年、小中高生を中心に英検(R)受験者が増加し、英語学習の目標として英検(R)を活用するお子さまが増えています。

中でも、英検(R)3級は筆記試験に加えて面接形式の二次試験が課される最初の級です。

そのため、

・面接試験そのものが初めて

・どのような流れで進むのかわからない

・本番で緊張してしまいそう

・どのように答えればよいかわからない

・個人練習だけで十分に対策できているか不安

といった悩みを抱える受験生や保護者の方も少なくありません。

そこでCampusTopでは、本番前に実際の面接形式を体験できる機会を提供することで、受験生が安心して試験に臨めるよう、本イベントを開催いたします。

イベントの特徴

1．本番形式の模擬面接を無料で体験フィリピン人教師との模擬面接の様子

実際の英検(R)二次試験に近い形式で模擬面接を実施します。面接の流れや質問形式を事前に体験することで、本番での緊張や戸惑いを軽減し、自信を持って試験当日を迎えられるようサポートします。

模擬面接は、QQEnglishが提供する英検(R)二次試験対策カリキュラム「QQEオリジナル 英検(R)面接対策」をもとに実施。

これまで多くの受講生の面接対策をサポートしてきたノウハウを活かし、本番を見据えた実践的な練習機会を提供します。

「QQEオリジナル 英検(R)面接対策」の詳細：https://www.qqeng.com/qqe_eiken/

2．英語指導のプロであるフィリピン人教師が面接官役を担当QQEnglishのプロ教師

当日は、QQEnglishのフィリピン人教師が面接官役として模擬面接を担当します。

教師は全員が英語教授法「TESOL」の資格を保有し、英語指導に関する専門的なトレーニングを受けています。英語を教えるプロとの模擬面接を通じて、本番に近い環境で練習することができます。

3．英語学習コーチによる無料相談英語コンサルタントとの個別相談の様子

待ち時間には、CampusTopの英語学習コーチによる個別相談を実施します。

・試験後はどのような学習を進めればよいのか

・英検(R)以外の実践的な英語力を身につけるにはどうしたらよいのか

・次の級に向けてどのような学習が必要か

など、お子さま一人ひとりの状況に合わせてご相談いただけます。

当日の流れ

開催概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/16874/table/341_1_16ebc82a40be1cdb775c5f901fc928f0.jpg?v=202606250351 ]

・イベント名：英検(R)二次試験模擬面接イベント

・日時：2026年6月27日（土）10:30～17:00

・会場：株式会社QQEnglish 本社（東京都新宿区西新宿8-1-2 PMO西新宿）

・対象：2026年度第1回英検(R)二次試験（7月開催）で3級を受験予定の小中高生

・参加費：無料

・定員：各回4名

・開催時間：１.10:30～ ２.11:30～ ３.14:00～ ４.15:00～ ５.16:00～

・申し込み方法：申し込みフォームよりお申し込みください。

「CampusTop」について

お申し込みはこちら :https://forms.gle/dtkbHqaykDtZ7G5b7QQEnglishの教師たち

CampusTopは、QQEnglishが運営する小学生から高校生向けのオンライン英語コーチングサービスです。専属コーチがお子さま一人ひとりに合わせた学習プランを設計し、英検(R)対策から英語学習の習慣化、スピーキング力向上までサポートします。

2025年度第2回英検(R)では、英検(R)5級・4級・3級受験者44名中42名が合格し、合格率95.5％を達成しました。

「CampusTop」公式サイト：https://www.qqeng.com/lp/jpcampustop/

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/(https://qqenglish.jp/)

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos