ダッソー・システムズ株式会社- 世界最大級の学生向け設計コンペティションである本イベントは、ロボティクス、地域社会課題、ヘルスケア、モビリティの4つを重点テーマで革新的ソリューションの創出を促進- 受賞者には総額2万ドルの賞金とSOLIDWORKSのライセンスを授与、また年間総額約100万ドル相当の認定資格・ライセンス・特典を提供- 年次開催の本コンペティションには、創設以来、世界37か国・1,000を超える教育機関から7万5,000人以上の学生が参加

※本リリースは、仏ヴェリジー＝ヴィラクブレーにて現地時間2026年6月17日に発表したリリース(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/dassault-systemes-announces-16th-aakruti-innovation-competition-students-worldwide-inspiring-innovations-solve-global-challenges)の日本語参考訳です。

ダッソー・システムズ(https://www.3ds.com/ja/)（Euronext Paris: FR0014003TT8、DSY.PA）は本日、世界中の学生を対象とした同社の設計・技術革新コンペティションである第16回AAKRUTIイノベーション・コンペティションを開催することを発表しました。未来のエンジニアやイノベーターを育成してきた同社の取り組みをさらに発展させる形で、今年は新たなテーマ設定、賞品の拡充、そして業界認定資格やデジタルアプリケーションを通じたスキル習得の機会を強化しています。

本コンペティション（AAKRUTI 2026-27）(https://www.solidworks.com/product/students/aakruti-global)では、世界的に重要性が高まっているロボティクス、地域社会課題、ヘルスケア、モビリティの4つを重点テーマとして取り上げます。これらのテーマは、学生が設計思考とエンジニアリングの知見を活かし、実社会の課題に対して実効性のある解決策を生み出すことを促すものです。参加者はダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームおよびSOLIDWORKSを活用してプロジェクトを開発します。

ダッソー・システムズの戦略担当バイス・プレジデントであるスーチー・ジェンは次のように述べています。「AAKRUTIは、学生でも適切なプラットフォームとツール、そして後押しがあれば、世界中どこでも素晴らしいアイデアを生み出せるという、ごくシンプルな信念から始まりました。私たちが特に心を動かされるのは、若いイノベーターたちが創造性と情熱、そして使命感をもって実社会の課題に挑む姿です。小さな取り組みとして始まったAAKRUTIは、今や世界37か国以上に広がり、学生の発想が社会に役立つソリューションに発展していく場へと成長しました」

今回のAAKRUTIでは賞品も大幅に拡充され、受賞者にはSOLIDWORKSのライセンスに加え、総額2万ドルの賞金が授与されます。さらに、参加者全員がSOLIDWORKS(https://www.solidworks.com/ja/product/all-products)ライセンス、認定資格（CSWA、CSWP）、そして3DEXPERIENCEプラットフォーム(https://www.3ds.com/ja/3dexperience/)を含むダッソー・システムズの業界をリードする設計環境を利用でき、シミュレーションによる検証や実践的な学習が可能となります。なお、昨年度のコンペティションでは2,000件以上の認定資格が付与され、そのスキルアップ支援総額は約39万6,000ドル相当となりました。

ダッソー・システムズは、AAKRUTIを通じて年間約100万ドル相当の認定資格・ライセンス・特典を提供し、次世代人材の育成への投資を継続的に行っています。

AAKRUTIには、これまで世界37か国・1,000を超える教育機関から7万5,000人以上の学生が参加しています。最新の調査結果では、過去の受賞者・参加者のうち500名が世界的な大手企業で活躍しており、本コンペティションが産業界と強い関連性を持っていることが実証されています。

本コンペティションは、2027年に米国テネシー州ナッシュビルで開催されるダッソー・システムズの年次イベント「3DEXPERIENCE World 2027(https://www.3dexperienceworld.com/)」でクライマックスを迎える予定で、決勝に進出した学生たちには、世界の舞台で自身のイノベーションを披露する機会が与えられます。

AAKRUTI 2026-27への参加登録はこちら：

https://www.solidworks.com/product/students/aakruti-global (https://www.solidworks.com/product/students/aakruti-global)

（以上）

ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォーム、3次元設計のソフトウェア、3Dデジタル・モックアップ、プロダクト・ライフサイクル・マネジメント（PLM）ソリューション等について、詳しくはホームページ(https://www.3ds.com/ja/)をご覧ください。

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ダッソー・システムズについて

ダッソー・システムズは、人類の進歩を促進する役割を担う企業です。1981年の設立以来、同社はバーチャル世界を開拓し、消費者、患者、市民などすべての人々の現実世界をより良い方向へと導いてきました。ダッソー・システムズの3DEXPERIENCEプラットフォームでは、AIを搭載した科学的根拠に基づくバーチャルツインにより、あらゆる規模・業界の39万のお客様が協力し、製品やサービスを創出、製造することで持続可能な革新を生み出し、社会に対して意義のある影響をもたらすことができます。より詳細な情報はホームページ、https://www.3ds.com/ja/（日本語）、https://www.3ds.com/（英語）をご参照ください。