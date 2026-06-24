本日6月24日は「UFOキャッチャーの日」！
セガグループの株式会社セガ フェイブ（本社：東京都品川区、代表取締役社長執行役員：杉野行雄、以下 セガ フェイブ）は6月24日を「UFO キャッチャーの日」と定めています。
全国のゲームセンターを中心にさまざまな場所に設置されている『UFO キャッチャー』は
1985年に誕生し、一大ムーブメントを巻き起こしました。今もなお弊社のロングセラー商品として多くの皆様に遊んでいただいております。
このたび「UFOキャッチャーの日」に合わせ、昨年のAMUSEMENT EXPO 2025セガ フェイブブースにて販売し、ご好評いただいたグッズの一部を受注生産で再度販売いたします。
また、セガUFOキャッチャーオンライン公式Xにて抽選で3名様に「UFOキャッチャー筐体アクリルストラップ 全10種セット」が当たるキャンペーンも開催いたします。
■『UFOキャッチャー』オリジナルグッズ販売について
セガ フェイブが運営する公式オンラインストア『セガ フェイブ ストア』にてUFOキャッチャーオリジナルグッズを受注販売いたします。
・UFO CATCHERオリジナルグッズ
１.NEW UFO CATCHER Tシャツ(サイズ：M/L/XL) \3,509円(税込)
２.アクリルスタンド【UFO CATCHER】\1,507円(税込)
３.アクリルスタンド【NEW UFO CATCHER】\1,507円(税込)
４.アクリルスタンド【UFO CATCHER 7】\1,507円(税込)
５.アクリルスタンド【UFO CATCHER 9 third】\1,507円(税込)
６.アクリルスタンド【UFO CATCHER 10】\1,507円(税込)
７.アクリルスタンド【UFO CATCHER TRIPLE】\1,507円(税込)
NEW UFO CATCHER Tシャツ(サイズ：M/L/XL)
アクリルスタンド【UFO CATCHER】
アクリルスタンド【NEW UFO CATCHER】
アクリルスタンド【UFO CATCHER 7】
アクリルスタンド【UFO CATCHER 9 third】
アクリルスタンド【UFO CATCHER 10】
【UFO CATCHER TRIPLE】
・受注期間：2026年6月24日(水)～7月20日(月・祝)
・セガ フェイブ ストア：https://segafavestore.jp/pages/ufo-catcher
※発送は2026年9月頃を予定しております。
※発送時期は変更になる可能性がございますのであらかじめご了承ください。
※今回受注を行うUFOキャッチャーグッズはいずれもAMUSEMENT EXPO 2025セガ フェイブブース内で販売した物と同じデザインとなります。
■『セガUFOキャッチャーオンライン』リポストキャンペーンについて
『セガUFOキャッチャーオンライン』公式Xをフォロー＆該当の投稿をリポストしてくれた方の中から抽選で3名様に、「UFOキャッチャー筐体アクリルストラップ 全10種セット」をプレゼントします。
・開催期間：2026年6月24日(水) 10:00～2026年6月30日(火) 23:59
・対象ポスト：https://x.com/segaufoonline/status/2069586306825375940
・セガUFOキャッチャーオンライン【公式】X：https://x.com/segaufoonline
・セガUFOキャッチャーオンライン 公式サイト：https://sega-ufo.com/
※過去「AMUSEMENT EXPO 2025 UFOキャッチャーブース」で提供された景品と同じものになります。
■権利表記 (C)SEGA
UFO キャッチャー、UFO CATCHER は株式会社セガの登録商標または商標です。